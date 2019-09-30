 У декларації Данилюка знайдено недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн, - НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Олександр Данилюк, подаючи декларації за 2015 рік (виправлену) та 2016 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та члену сім’ї (дружині) на праві спільної власності. Сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 рік (виправленій) та 2016 рік (виправленій) становить понад 1,6 млн грн у кожній.

Крім того, недостовірну інформацію в деклараціях подали народний депутат України Віктор Шевченко і суддя Дружківського міського суду Донецької області Геннадій Молібога.

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Молібога у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив дві земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та автомобіль, який перебував у нього в користуванні. Крім того, зазначив недостовірні відомості про квартиру та легковий автомобіль, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю.

Подаючи декларацію за 2016 рік, суддя уже вказав інформацію про земельні ділянки. Натомість відомості про автомобіль, який перебував у нього в користуванні, не зазначив. А також недостовірно вказав відомості про квартиру та автомобіль, які належать йому на праві власності.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації судді за 2015 рік (виправленій) становить понад 1,6 млн грн, а за 2016 – понад 560 тис. грн.

За результатами перевірки декларації Шевченка за 2017 рік (виправленої) встановлено, що народний депутат не зазначив відомості про автомобіль, який належить йому на праві користування, наявність у нього та члена сім’ї (дружини) корпоративних прав, а також доходи, отримані дружиною. Загалом виявлено порушень на суму майже 480 тис. гривень.

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Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлено статтею 366 - 1 Кримінального кодексу України.