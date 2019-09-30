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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2122) декларація (573) Данилюк Олександр (343) НАЗК (637)

 У декларації Данилюка знайдено недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних злочинів будуть спрямовані в НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Олександр Данилюк, подаючи декларації за 2015 рік (виправлену) та 2016 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та члену сім’ї (дружині) на праві спільної власності. Сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 рік (виправленій) та 2016 рік (виправленій) становить понад 1,6 млн грн у кожній.

Крім того, недостовірну інформацію в деклараціях подали народний депутат України Віктор Шевченко і суддя Дружківського міського суду Донецької області Геннадій Молібога.

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Молібога у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив дві земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та автомобіль, який перебував у нього в користуванні. Крім того, зазначив недостовірні відомості про квартиру та легковий автомобіль, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю.

Подаючи декларацію за 2016 рік, суддя уже вказав інформацію про земельні ділянки. Натомість відомості про автомобіль, який перебував у нього в користуванні, не зазначив. А також недостовірно вказав відомості про квартиру та автомобіль, які належать йому на праві власності.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації судді за 2015 рік (виправленій) становить понад 1,6 млн грн, а за 2016 – понад 560 тис. грн.

За результатами перевірки декларації Шевченка за 2017 рік (виправленої) встановлено, що народний депутат не зазначив відомості про автомобіль, який належить йому на праві користування, наявність у нього та члена сім’ї (дружини) корпоративних прав, а також доходи, отримані дружиною. Загалом виявлено порушень на суму майже 480 тис. гривень.

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Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлено статтею 366 - 1 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151117
 
 
 Топ коментарі
 
Решил как-то Данилюк пойти против Бени....
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Уволен еще вчера...
Как там у Богдана, Разумкова с декларациями, все идеально-правильно?
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Вопрос ЗЕлёной плесени, - так шо, этого поца посодють? За незаконное обагащение.
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Уволен еще вчера...
Как там у Богдана, Разумкова с декларациями, все идеально-правильно?
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Вони невідповідності декларацій Богдана та інших опублікують тільки у випадку протиріч їх з Бєнєю.
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Вопрос ЗЕлёной плесени, - так шо, этого поца посодють? За незаконное обагащение.
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вон он какой злой и с памятью хорошей - да беня зверь
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"Мстя моя будєт ужастна. Ілі мста?" ( Найвеличніший політик **********). Насправді сумно. Бо у НАПК ці інформація була давно. А тепер підозрюю, що нею просто хочуть закрити йому рота і тримати на гачку.
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ТАК і тільки ТАК ! "Своїм все - ворогам Закон " ! Древній принцип таких влад . Там в ВР всіх в аудит і ТАКЕ ввилізе , але в дії принцип "Своїм все - решті Закон " . Бє дуже мстивий до тих хто проти нього .
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Вот те на. А до этого ж был, как в шапке-невидимке.
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Все правительство парашенки из таких. У Зеленского тоже хватает. Но у него еще есть время их вычистить. Иначе его самого почистят.
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Ага, когда свою виллу в Италии клоун "забыл" - зебилы как то молча сидели.
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А про виллы зеленского в Италии ,незадекларированные подробнее можно?У нас перед законом все равны или нет ,а ,зелюки?А как там кипрские офшоры поживают ?
Ох ,сколько вопросов накопилось ,а в ответ тишина...
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Ігор в підсвідомості носить зелені окуляри , тому в таке не повірить . Він не наївний , просто зелені окуляри .
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не виллы, а вилла, и она есть в декларации. И это заработанные деньги. У него еще и квартира в Британии, и гостиница в Грузии есть. Посмотри декларацию. Все легально.
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Хто в "зелених окулярах" то такого не побачать .
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Шой бизнес с кацапами во время войны в Украине ,высоко оплачивают оккупанты, во время предать ,это не предать а предвидеть- совет от Зе.
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А что такого ужасного в слове офшор? Задекларировал и свободен
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где у него офшоры? это у пети вашего панамские счета
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Вот говорят вам не лезте в Трубу со своим зелей,многое могут вам тут приподнести на блюдечке с голубой каемочкой,но вы не успокаиваетесь,пожалели бы Зелю,так нет!
"...Ранее в интервью актер заявлял, что закрыл свой бизнес в России в 2014 году. Однако позже, как сообщали "Вести", признался, что через кипрскую фирму владеет вместе с бизнес-партнерами тремя российскими кинокомпаниями, одна из которых даже победила в конкурсе на получение средств от Минкульта России. .."
https://vesti.ua/vybory-2019/president/322404-zelenskij-sdelal-rezonansnoe-zajavlenie-o-kiprskom-ofshore

Если Вам нужно на Цензоре опубликовать весь компромат на зелю,вы не мелочитесь,сразу так и скажите.А люди пусть почитают.
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По словам Зеленского, "Квартал 95" получает роялти от всего продукта, который был произведен до 2014 года. Но выйти из основателей российской компании он не может, потому что связан долгосрочным контрактам. Впрочем, как заявил тогда Зеленский, он якобы нашел решение этой ситуации и планирует в ближайшее время выйти из состава учредителей кипрской компании. Как видим, слово он свое сдержал. В вашей же ссылке.
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По моей ссылке он говорил одно ,а сделал другое. вот тебе как "честно" зарабатывал зеленский свою виллу и квартиры во время войны с россией, и тогда видать его не сильно стеснял илловайский котел ,которым он теперь манипулирует, жизнями погибших манипулирует ,жалкий клоун!
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Альо, кто ссейчас президент? Что,методичка в ход пошла? Порошенко ,принял закон о мове, восстановил и вооружил армию,остановил наступление путлера, добился международных санкций против оккупанта, добился Томоса для Украины, пенсии выплачивались стабильно, было повышение зарплат и пенсий ,и это не смотря на то что в стране война ,потеряны территории и инфраструкткра Донбаса и Крым , на содержание армии уходит больше миллиона долларов в день, и влаживал свои деньги на снайперские винтовки ,военные катера и пр.,вот пусть плесень хоть половину сделает из этого, а не принимает законы - пустышки ,не делит кресла и не устраивает "охоту на ведьм" в Украине и США.
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При чем здесь директор завода, он член какой-то партии, команды?
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"Честно заработанные" шоубизнесом с оккупантами во время войны в Украине,кипрскими офшорами и баблом каломойши,
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А кто же спорит,конечно заработанные ,15 комнат ,хи-фи ,только каким образом?
Пусть будет вилла,только врать тут не нужно,зелючка.Вы когда брешите, хоть бы подумали ,что даете повод выставлят компромат, вы зеле враги что ли?
Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо".

https://censor.net.ua/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi
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А если вы не доверяяете информации Цензора ,зачем тогда сидите тут? Вполне возможно и задекларировал,куда же деваться когда нашли? Другое дело когда купил,и когда задекларировал.Не надо на дурака играть ,ладно?
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Да,да.В декларации имущества,купленного с 14 года порядка на 15 млн долларов.Все прозрачно.Один вопрос,а минимум три миллиона долларов налогов в бюджет заплачены?
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А у других бобиков все тютелька в тютельку! Да, все правильно, тупой нарід все схавает
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Если Данилюк сейчас откроет свой рот и выдаст внутреннюю кухню Зеленого болота,мало им не покажется,так что с этой инфой лучше бы помолчали,но они дебилы,по этому будем ждать дальнейшей жо..пы для страны и зеленых обезьян !
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Там серйозніше , там певно Сам регент взяв кермо розправи до своїх рук .
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Не удивительно. Помню, как Данилюк во время майдана сбежал. Но лучше бы незадекларированный миллион у него нашли ДО назначения на должность и вообще не назначали. В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 4779
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Видите, что ждет Зе если он пойдет против Бе!
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Да ладно. Все ж знают, что Коломойский патриот, спаситель и человек твердых устоев.

Ничего особо нового и страшного не будет. Ну сожгут ему дом, а самого собьют машиной или зальют в бетон.
Беня ж - сторонник традиций 90-х.
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"Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилой доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену его семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой."
Мать вашу!
Так В ЧЁМ недостоверность?
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Т.е. до того, как на Данилюка наехал Богдан, все было в ажуре. А после вынужденного увольнения сразу решили навешивать дохлых собак.

Так сожгите ему дом и сбейте его машиной. Чего уж теперь меньжеваться.
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из команды Зеленского только одна дорога - на нары
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