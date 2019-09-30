 Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Так, коментуючи необхідність підвищення ренти олігархам, Разумков сказав, що це питання вже відпрацьовується в профільному комітеті Ради.
"Підвищувати ренту потрібно – це моя особиста думка, але поки це обговорювати зарано. Поки я не готовий це коментувати. Також будуть ухвалені закони в межах BEPS (міжнародний план протидії ухиленню від сплати податків). Ми зробимо великий бізнес не олігархічним", - зазначив він.
Крім того, він наголосив на необхідності затвердження податку на виведений капітал.
"Я думаю, що до цього потрібно йти. У нас зараз є проблеми, оскільки тому-таки МВФ потрібно показувати компенсатори, – це не швидкі процеси, але сама ініціатива правильна, і я думаю, що ми до неї прийдемо. Я не можу сказати, що це станеться в найближчому майбутньому, – завтра-післязавтра, але це було і в програмі президента, це було і в програмі партії", - сказав Разумков.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.
Не знаю насчет крупного бизнеса, пока что никаких решений от вас не видел токо ОБЯЦЯНКИ ЦЯЦЯНКИ! А вот мелкий бизнес уже начали плющить по взрослому!!
мы сделаем крупный бизнесс не олигархическим!
Вас же, неуків, олігархи сукупно з московією та продажними «журналістами» і привели до влади! Ви поступово знищите Україну.
Данилюк пошёл, Разумкову приготовиться.
турборежим вдруг резко выключился, ахаха))
А это те самые олигархи...
Обіцянка-цяцянка, А ДУРНЕВІ РАДІСТЬ
· провести налоговую амнистию;
· заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал;
· отменить мораторий на продажу сельхозземель;
· сделать так, чтобы Украина полностью обеспечивала себя энергоресурсами и начала их экспортировать;
· внедрить экономический паспорт украинца (предлагается перечислять на счет каждого ребенка средства от реализации государством природных благ (недра, земли);
· пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом;
· гарантировать стабильность ПриватБанка;
· снизить тарифы на газ.
Кто будет определять природу капитала? На каком основании? Люди заработали деньги, не пойман - не вор. Есть презумпция невиновности, в том числе и финансово-экономическая. Никто ничего не должен доказывать, объяснять, откуда взял деньги. Сама по себе инициатива глупа и непрофессиональная и показывает социалистическое восприятие экономики.
Они не несут в себе позитива. Если снизить НДС до 5%, то это был бы колоссальный рывок для экономики. Если вместо налога на прибыль и военного налога ввести 5% налога на покупку, из тени вышла бы большая часть бизнеса. Если бы подоходный налог снизили до 10%, это еще вывело бы из тени десятки миллиардов долларов.
В один не влезло ?
Сначала 73%, потом всю Украину, ну и наконец олигархат - куда же без них.
Ах дааа. Трампа тоже "сделали"!!!