 Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє місцеве видання AldriMer.
"За даними норвезьких розвідувальних служб, російські спецпризначенці проводили розвідку місцевості і вивчали ключові об'єкти інфраструктури. Для їхнього розгортання було використано щонайменше один спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань", - йдеться в публікації.
Знімки з літаків-розвідників, які доводять російську присутність, Норвегії надали США.
Як з'ясувалося, літаки США проводили в цьому районі розвідзйомку з повітря і показали фотографії, на яких - російські спецпризначенці.
Появу військових у Норвегії пов'язують з навчаннями, які Росія проводить у Баренцевому морі. Зазначається, що на материковій частині Норвегії російські спецпризначенці діють під виглядом цивільних.
Закройте, хотя бы, визы, чтобы туристы не шастали по Европе.
Но такое вторжение будет иметь кучу последствий...
Там браття ! Вони теж сцють у сміттєпроводи !
Зараза русского міра розповзається...
А так всё верно...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_Шпицбергена
Официальным языком Шпицбергена является НОРВЕЖСКИЙ.
"Сообщения о присутствии российских сил специального назначения в Норвегии - фейк. Об этом заявило на официальной странице в Facebook посольство России в Осло."
В российском дипломатическом представительстве считают, что публикация портала Aldrimer.no - не что иное, как грубая провокация. «Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», - сказано в сообщении посольства.
московиты радуются....
Телеканал "Звезда"
@zvezdanews
·1 ч
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию:
Что за оборудование стоит на разведывательных самолетах США, которое позволяет в штатских определить спецназ?
Это тоже американцы со спутника высмотрели?
А на кой хрен им на Шпицбергене высаживать какой то спецназ, если туда россияне вольные ездить сколько угодно и куда угодно без виз? Там совершенно легально россияне могут разведывать все, что угодно.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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А фотографии слишком секретные, чтоб их показать?