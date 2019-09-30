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 Політика України
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Все про:Бабин Яр (56) Зеленський (2968) історія (662) пам'ять (622)

 Марш у пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький

Організатор Маршу в пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру Євген Городецький шкодує, що цього року захід опинився в центрі політичного скандалу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав організатор Маршу в пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру Євген Городецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був четвертий Марш у Бабин Яр. Або третій, якщо врахувати, що чотири роки тому я йшов тільки з Іваном Котом. Дякую тобі, Геннадію Хмельницький, що тоді написав мені і запитав, чому я нікого не покликав із собою. Я покликав. І ми пішли разом. Сто людей. Дякую всім тим, хто приходить регулярно. На третьому Марші нас було понад 300 осіб. Сьогодні, за різними оцінками, від 500 до 600 осіб. І я завжди казав, що це не політичний захід. Сьогодні його зробили політичним. Попри моє прохання не робити цього. Це вже як водиться. Як в анекдоті про синагогу, до якої я не піду ніколи. Першим бажанням було сказати, що я вп’яте піду знову один. Але потім я подумав, що це було б зрадою. Щодо тих, хто лежить у Бабиному Яру. Щодо тих, хто повірив мені, що це буде не політичний захід. Марш буде. 29.09.2020, о 16:00, від кінотеатру "Київська Русь". І він буде не політичним. Я все зроблю для цього. Дякую. І зробіть репост. Щоб усі, хто сьогодні зловтішається і влаштовує танці на кістках моїх одновірців і родичів, заткнулися", - заявив Городецький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено)

Марш у память про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький 01
Марш у память про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький 02

Нагадаємо, вчора в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка сталася в Бабиному Яру під час Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів. Вранці на сайті президента з'явилося звернення з приводу річниці трагедії в Бабиному Яру, також були покладені квіти від його імені до пам'ятників на місці трагедії. Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151111
 
 
 Топ коментарі
 
А Зеленскому не привыкать быть в центре скандалов. Порой, кажется, что ему это даже нравится. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 3073
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Бо це необхідний атрибут шоу-бізнесу.
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95-ий прцює - один скандал затмарює іншим...Вєсєло
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А Зеленскому не привыкать быть в центре скандалов. Порой, кажется, что ему это даже нравится. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 3073
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Бо це необхідний атрибут шоу-бізнесу.
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а каким этот марш должен быть, не политическим? И какое различие в итоге что марш политический или неполитический? Уже наверное 10 новость за этот марш покоя не дает.
Какой же все таки марш был? Надо далее исследовать и изучать процесс..до следующего марша через год.
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Светлана Самборска
13 год ·

Интересно, Игорь Валерьевич понимает, что:
- когда 1+1, владельцем которой он является, начинает отмазывать Зеленского "Он пришел а Бабий Яр, но позже";

- когда "Объединенная еврейская община Украины", президентом которой является все тот же Игорь Валерьевич Коломойский, начинает выступать "Зеленский прислал цветы, у Зеленского напряженный график, Зеленский и так устал после Америки, пусть раввин заткнется, он вообще никто";

- когда ОПУ, сформированный все тем же Игорем Валерьевичем Коломойским, рассказывает, что в Бабьем Яру Зеленский был один (кто, кстати, фото делал?) и рано утром,

то получается, что дорогой Игорь Валерьевич ЛИЧНО превращает с сраную пародию не только украинскую политику, но и Холокост?
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Всего два слова - "тысяча процентов" превратили разговор в международное политическое мероприятие...
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Зеленский умудрился даже соплеменникам-евреям насолить

Зеленського публічно розкритикував релігійний діяч Яків Дов Блайх. За його словами, презедент-єврей не прийняв участь в пам'ятних заходах з нагоди 78-річної трагедії в Бабиному Яру.

У Facebook він написав, що вважає важливим прояснити свою позицію. Він зазначив, що президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце.
У той же час у Зеленського повідомили, що він відвідав заходи в приватному порядку (проліз непомітно у ночі?).

* * *

Вперше за всю історію незалежної України президент не прийшов на заходи з вшанування жертв Бабиного Яру.
Споганив День Незалежності, проявив зневагу до жертв Бабиного Яру.
Чого ще Вам не вистачає, щоб зрозуміти, що людина не на своєму місці?
Ви зробили це разом.- Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) September 29, 2019
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НАДО СДЕЛАТЬ ТОГДА ВСЕМ ПОЛИТИКАМ ОБРЕЗАНИЕ !)
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95-ий прцює - один скандал затмарює іншим...Вєсєло
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Барига з підбарижниками намагаються все обгадити.
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Ще скажи що в твоїй кімнаті щось воняє. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 5312
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Зебилы, моника зеБЕНИНА опять обгадилась,а вам обидно ))
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Ну, само раздувание бабьего яра до размеров, выходящих за рамки того, что происходило во Львове или Житомире, уже было чисто политическим антиукраинским событием.
Начнем хотя бы с объявления (всем собраться).
Оно, явно, написано далеко от Киева, людьми не знающими город, скорее всего - сфабриковано на Лубянке.
На пересечении дегтяревской и Мельникова никогда никакого кладбища не было.
Ближайшее - старое Лукьяновское это территория квирту и мотозавода.
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Mikhail Golub

@golub

·32 мин

Какая годовщина массовых убийств в Бабином Яру?
У пресс-секретаря Зеленского в этот день были дела поважнее.
Марш у пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький - Цензор.НЕТ 5656
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Я конечно дико извиняюс но имею спросить, а шо, война таки не политика?
ВОЙНА - это продолжение политики государства, иными, насильственными методами.
(Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц)
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Зелена шмаркля - малорос, воно не Українець і не Єврей, воно блазень,воно нікого не поважає, бо само не варте поваги, воно може тільки, як гоп-стоп боятися, бо воно тупе, малоосвічене ніщо, що низкою випадковостей і завдяки малограмотному в переважній більшості хАхлятсько-малороському бидлу стало Президентом.
Воно ніхто та ніщо без тих ляльководів, що за ним, воно вОнюшка, зейло без роду, племені, головне присмоктатися до грошового місця, тьфу на такого криворізького рагуля, лайно воно. Ганьба Зейлу!
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Я таких особисто знаю! Не євреї, не американці, не росіяни, не украінці-маланци (розшифровуйте це поняття як бажаєте). Їдять свинину, не вчать англійської, сцуть росіян і ненавидять українців але всією душею за Ізраїль, хоча сидіть в Америці, а РОшашана ідуть святкувати в Київ.
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Странный человек этот ваш президент. где не появится какие-то или трагедия, или скандал: Франция, США, Украина (парады в день Незалежності і Бабний Яр)!
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