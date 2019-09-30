 Реальним ФОПам ми зробили тільки краще, а обурюється великий бізнес, який ними прикривається, - Разумков

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.
"Те, що лякають, що бабусі стоятимуть із касовим апаратом – не відповідає дійсності. На першу групу касові апарати не поширюються. На "7-му кілометрі"(оптовий ринок під Одесою. - Ред.) у тих, хто належить до першої групи, – проблем не буде, у тих, хто належить до другої групи, – там за рахунок підйому цих лімітів усе нормально функціонуватиме… Підняли бар'єр у 2,5 мільйона, був мільйон, знизяться штрафи і багато інших речей. Якщо ми говоримо – почали з ФОПів, то ФОПам ми зробили краще", - сказав він.
Водночас, Разумков зауважив, що основне завдання ухвалених законопроєктів - вивести з тіні великий бізнес, який часто прикривається ФОПами.
"А ми ж усі бачимо, як працюють ресторани, як працюють великі фірми, які здійснюють реалізацію побутової техніки, – все записано на ФОПів. Це механізм не платити податки. Несплата податків – це мінус пенсії, мінус зарплати вчителям... Якщо ми говоримо – почали з бізнесу, який, вдаючи ФОПів, не платить податки, то, по-моєму, це логічно. І ми у виборчій кампанії говорили, що в жодному разі не можна прибирати самозайняте населення", - пояснив Разумков.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.
Да и вся налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха бени, но зебилам об этом не расскажут.
И мисия МВФ укатила не договорившись о новом транше, т.к. Приват бене все таки отдадут.
Резюмирую: будут драть лохов-зебилов, т.к. на все хотелки бени да и команды зе нужно много бабла...
86 тыс.евро и 34 тыс.евро... больше 90 тыс.у.е..... 200 тыс.у.е.... и возникает вопрос:
КОГДА всем вам поставят кассовый аппарат ????
PS: Эти законы направлены не на рестораны и розетки. Это побрехеньки для бедных, тк там ничего не меняется. Скорее пытаются наехать на обнал. Но там тоже не получится, тк там все построено на коррупции и кассовые аппараты не решают. А вот то что статью за фиктивный бизнес отменили говорит о том, что с обналом бороться не собираются.
ДДалее, про "заставить работать честно" - почему в Европе например они работают честно и платят все налоги, довольно высокие, а у нас надо "снизить налоги даже не до уровня ФОПа"? Там же заставили, и все работают вбелую.
http://tourlib.net/statti_tourism/restoran2.htm
Ага несколько ФОПов в день...
1. Там указаны ФОПы
2. Чеки не проведены через кассу, соответственно это чек только для тебя но не для налоговой.
я уже не говорю про то как это все отразится на экономике в целом, у нас уже цены выше чем в Европе, а тут еще процентов 20% сверху! кто тут останется торговать а кто тут останется жить кроме пенсионеров (они никому не нужны и им некуда бежать) ну и реформаторов куда же без них!!
Ну, и конечно --- пусть у меня корова сдохнет, только чтобы у соседа --- две!!
Поставить на должность президента - мальчика-марионетку ездящего на велосипеде
На должность премьера - мальчика-марионетку ездящего на самокате
На должность спикера - мальчика-марионетку ездящего на 245-ти мальчиках и девочках марионетках.
И в то время как лоховатый народ будет верить в сказку про новые лица, включить азаровщину на максимум и закручивать малому бизнесу гайки.
Технология была отработана ещё на Укрзализныце, когда директором был поставлен мальчик-марионетка с бородой, а коррупционные потоки как шли так и продолжают идти "хозяевам" Укразализныци
Олигархи поняли, что дальше так нельзя и народ хочет перемен, поэтому решили дать им эти перемены в виде конфетки, на фантике которого изображены "новые ЗЕ лица", а в фантике все то же олигархическое лайно, а не конфетка.
Хавай. Те.
Тот кто утверждает обратное дилетант, Розумков и наша новая власть оказалась так же витает в облаках как и прошлые наши руководители. Могу поспорить на любую суму с кем угодно и докажу что не касса является угрозой а сам закон и подход, ведь что бы поставить оборудование для одного магазина на скажем 40-60 метров квадратных нужно около 40-50000 гривен, что ляжет затратной частью на ФОП, при этом ФОП изначально находиться в не выгодном положении в отношении ритейлов, которые получают монопольные цены на продукцию от поставщиков товаров, дополнительные откаты и бонусы за введение СКЮ, нахождение товара на полке и другое, существование ФПО становиться заведомо не выгодно потому как сама разница между ФОП и ТОВ перестает существовать, при этом ФОП имеет полную финансовую ответственность против ТОВ которая имеет ответственность уставным фондом и активами, если они наработаны.Так вот для содержания подобного магазина с одним продавцом и хозяином , арендой без коммунальных услуг в 8000 грн в месяц и зп сотрудника 5000 грн максимальным доходом хозяина в 10000, налоги 4000грн (исходя из мин зп) оплата интернета 120грн , оплата терминала 600грн, программа для кассы 200грн , не забываем банковское обслуживание 2,7% с гривны, логистика и упаковка не менее 1500грн , итого затраты 29420грн при макс наценке на сегодня 15-16% это вывручка в 214000 грн что составит оборот в год 2559000 !?
Ну о каком бизнесе речь по упращенной системе налогоблажения?
Они несут такую пургу, что уже не смешно. Бене смешно только.