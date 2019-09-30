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 Політика України
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Все про:бізнес (363) підприємці (122) Разумков Дмитро (207)

 Реальним ФОПам ми зробили тільки краще, а обурюється великий бізнес, який ними прикривається, - Разумков

Ухвалені парламентом законопроєкти №№ 1053-1 і 1073 покликані вивести великий бізнес із тіні і ніяк не позначаться на роботі приватних підприємців.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.

"Те, що лякають, що бабусі стоятимуть із касовим апаратом – не відповідає дійсності. На першу групу касові апарати не поширюються. На "7-му кілометрі"(оптовий ринок під Одесою. - Ред.) у тих, хто належить до першої групи, – проблем не буде, у тих, хто належить до другої групи, – там за рахунок підйому цих лімітів усе нормально функціонуватиме… Підняли бар'єр у 2,5 мільйона, був мільйон, знизяться штрафи і багато інших речей. Якщо ми говоримо – почали з ФОПів, то ФОПам ми зробили краще", - сказав він.

Водночас, Разумков зауважив, що основне завдання ухвалених законопроєктів - вивести з тіні великий бізнес, який часто прикривається ФОПами.

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"А ми ж усі бачимо, як працюють ресторани, як працюють великі фірми, які здійснюють реалізацію побутової техніки, – все записано на ФОПів. Це механізм не платити податки. Несплата податків – це мінус пенсії, мінус зарплати вчителям... Якщо ми говоримо – почали з бізнесу, який, вдаючи ФОПів, не платить податки, то, по-моєму, це логічно. І ми у виборчій кампанії говорили, що в жодному разі не можна прибирати самозайняте населення", - пояснив Разумков.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151107
 
   
 Топ коментарі
 
Иван Лютый
The show must go on
Вижу, что многие задаются вопросом, почему весь мир обсуждает ситуацию Трамп-Зеленский, а наши СМИ молчат. Просто наши СМИ не знают, как реагировать. Тупые создания, умеющие хорошо только искать зраду в действиях предыдущей власти.
У меня такое чувство, что большинство украинских политиков и "журналистов" до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленский.
Если вкратце - как бы ни окончилась эпопея с импичментом Трампа, в США окажется куча политиков разгневанных на Украину. Потому как они получили множество проблем. А последствия мы выгребать будем очень долго. Ведь именно эти люди подписывают помощь и санкции.
Зеленского американцы за глаза называют Моника Зеленски. Звонок Трампа Зеленскому повлиял на американскую демократию не меньше, чем знаменитый минет Моники Левински Биллу Клинтону.
Фигурально Зеленского называют минетчиком.
Вова это успех!
Зеленский напоминает Мистера Бина. Только пришел куда-то, а уже что-то сломал, развел адский пиздос, но при этом не особо понимает, что происходит. Он понимает, что он в жопе, а как выбраться из нее не знает. Каждое его последующее действие усугубляет предыдущее.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
А мы ведь предупреждали тебя Вова - не ходи в президенты!
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Про покращання для бізнесу повинен говорити сам бізнес, а не зацікавлена особа - Разумков.
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Слушай не надо здесь рассказывать только про Комфи, знаю эту "шарашкину контрорку" покупал телефон на подарок за 5тыс.грн. в чеке выбили стоимость 3500, а 1500 записали типа за доп. программы, хотя телефон полный сток.
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Комфи, алло это просто пример. Ну пусть будет фокстрот. Они все где могут минимизируют свои отчисления, даже не сомневаюсь. Но я о том, что сейчас цена в реальном таком магазе, у которого расходы на продажи в разы больше, такая же как и в большинстве виртуальных. Не так давно покупал планшет в розетке, наложенным платежом, только потому что такой модели не было в наличии в местных магазах. Так меня просто убили на новой почте: низзя срывать фирменную (самсунг) печать с упаковки! А как проверять? А гарантия? Покупал микроволновку в той же розетке, доставка цена норм, но поломалась. Оказалось, что ремонт за свой счет это дешевле чем оплатить пересылку в сервис розетки. И с этими небольшими неудобствами можно было бы смирится если бы цены у них были ниже, но так они такие же!!!
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Якби ще не потрбно було платити за сплячи фопи...
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после 30 или подписания закона моникой - мы вас вынесем - даже не сомневайтесь
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Ну да, понты для приезжих, хотя зеленый-лохторат схавает на ура, они еще не знают что для физ.лиц приготовили, законопроет № 2179, они ведь не читали, да и если прочитают, не поймут.

Да и вся налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха бени, но зебилам об этом не расскажут.

И мисия МВФ укатила не договорившись о новом транше, т.к. Приват бене все таки отдадут.
Резюмирую: будут драть лохов-зебилов, т.к. на все хотелки бени да и команды зе нужно много бабла...
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Тупорылый Разумков. Поедь в регионы и посмотри какой там крупный бизнес.
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зайди в любом "регионе" в самый крутой ресторан, и попроси чек - ты увидишь что это оказывается ФОП который платит копейки налогов... С многомиллионными оборотами на самом деле и с 90% операций "вчерную".
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Тупорылый, причём здесь регионы, когда акцент на суммах навара? В регионах тоже могут быть сверхприбыльные схемы за счет ФОПов.
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Читаешь декларации премьера, главы комитета ВР, главы налоговой...:
86 тыс.евро и 34 тыс.евро... больше 90 тыс.у.е..... 200 тыс.у.е.... и возникает вопрос:
КОГДА всем вам поставят кассовый аппарат ????
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Как говорится вспомните что говорила команда ЗЕ перед выборами! Разве они обещали вводить новые налоги, разве они обещали вводить новые проверки, разве они обещали нагибать мелкий бизнес! НЕТ ОНИ ОБЕЩАЛИ НАГИБАТЬ ОЛИГАРХОВ И МОНОПОЛИИ А ПО ФАКТУ НАГНУЛИ ФОПы!! Так что вы тут можете скоко угодно рассказывать что команда ЗЕ права (права или нет покажет время) но факт остается фактом говорят одно а делают другое!!
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какие именно ФОПы нагнули? Если типа Розетки, или ресторанов - то давно пора их нагнуть. Проедь возле Киева, например по Бориспольской или Обуховской трассе, посмотри какие там рестораны- замки, в местах где только земля стоит миллионы долларов, и сами строения на миллионы, посетители - миллионеры, а чеки выдаются на ФОПов...
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хоршо их пора нагнуть УРА ДАЕШЬ НАГИБ! Вопрос нагибателю КТО ЗА ЭТОТ НАГИБ ЗАПЛАТИТ?!!
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Да никто. Рестораторы вместо прибыли 1000% будут работать с 900%.
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размечтался ЛОШОК! все все налоги и поборы включены в стоимость так что открывай кошелек ЛОШАРА!! И это не я придумала это экономический закон!!
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Чет не улавливаю ход вашей мысли. Рестораны оптимизируются через фопов, выдают чеки на фопов. Так они и будут продолжать это делать. Что для них изменилось???? Думаете их поймают на "неправильных" чеках? Так они правильные, только на разные фопы. Есть только 2 способа заставить такой бизнес работать "честно". Это или снизить налоги (даже не до уровня фопа) и провести дерегуляцию, чтоб работать было легко. Второй вариант - пресовать, чтоб работали в тех условиях как есть. Тоже вариант и может даже дать какой-то эффект, но нужно быть готовым к росту коррупции и новым схемам.

PS: Эти законы направлены не на рестораны и розетки. Это побрехеньки для бедных, тк там ничего не меняется. Скорее пытаются наехать на обнал. Но там тоже не получится, тк там все построено на коррупции и кассовые аппараты не решают. А вот то что статью за фиктивный бизнес отменили говорит о том, что с обналом бороться не собираются.
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Обнал идет полностью по безналу, им пофиг. Скорее на средние интернет-магазины наедут
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Если заставить работать только через кассу, то каждому ресторану придется менять по несколько ФОПов в месяц чтоб не выходить за лимиты. А суперэлитным заведениям - даже и по несколько ФОПов в день менять.
ДДалее, про "заставить работать честно" - почему в Европе например они работают честно и платят все налоги, довольно высокие, а у нас надо "снизить налоги даже не до уровня ФОПа"? Там же заставили, и все работают вбелую.
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Как показывает опыт, для ресторана уровня 4-5 звёзд при средней наценке на блюда в 300% хорошим результатом будет оборот в 25-40 тыс. долл. США в месяц. Прибыль в этом случае (без налогов) может составить около 5-15 тыс. долл. США в месяц. В демократичных ресторанах порог окупаемости наступает при обороте в 45 тыс. долл. США. При доходе в 70 тыс. долл. США прибыль, по оценкам специалистов, может составит 10 тыс. долл. США.

http://tourlib.net/statti_tourism/restoran2.htm

Ага несколько ФОПов в день...
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ну тогда получается по твоим прикидкам, что в Европе рестораны работают в "минус". При том что в отличие от украинских, у них закупочная цена продуктов и спиртного выше, персонал работает официально с оформлением, налоги все платятся, газ-электрика дороже...
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посмотри на те чеки.
1. Там указаны ФОПы
2. Чеки не проведены через кассу, соответственно это чек только для тебя но не для налоговой.
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Получала чек, все нормально, фискальный. И что, что ФОПы?
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эээ... Как можно получить фискальный чек, при оплате наложенным платежом?
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Да и при желании им ничего не стоит разбиться на ФОПов первой категории. Так что пшик. А обнал это вообще никак не затронет.
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даже если вместо 1 фопа им придется за год котрыть 100, то уже только за счет этого уплата налога вырастет в 100 раз.
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Нельзя, как минимум по причине, что фоп 1 группы не может иметь нанятых сотрудников. Ну а вообще это группа для продавцов на рынке, которые сами реализуют свой товар.
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В общем-то все верно, но людям не свойственно отдавать больше, чем десятина еще с лохматых веков. Все-равно будут уклоняться. Лично я готов платить больше только тогда, когда буду знать, что мои деньги не превратятся в очередное авто, дачу, или яхту чиновника, а в дороги, больницы, мощную армию, и т.д. А Беню спонсировать - пошли в опу.
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Не понимал и не пойму тех кто рад новым нагибам от новой власти! вы что ЛОШАРЫ не понимаете что за все эти нагибы заплатят не ФОПы и не РОЗЕТКА! ВЫ ВЫ ЛОШАРЫ ЗАПЛАТИТЕ ПОД КРИКИ УРА ОНИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ!!

я уже не говорю про то как это все отразится на экономике в целом, у нас уже цены выше чем в Европе, а тут еще процентов 20% сверху! кто тут останется торговать а кто тут останется жить кроме пенсионеров (они никому не нужны и им некуда бежать) ну и реформаторов куда же без них!!
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Почему рады? Радуются те, кто сам и копейки не заработал, получал только зарплату в кассе... классовая ненависть..)))
Ну, и конечно --- пусть у меня корова сдохнет, только чтобы у соседа --- две!!
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В малих селах вже немає магазинів, після введення касових апаратів ті машини які туди привозили продукти раз в тиждень, зовсім перестануть їздити,кому від цього буде краще?
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ЛОШКАМ которые на каждом углу орут НАДО НАГНУТЬ БАРЫГ! Но до барыг типа АХМЕТОВА они дотянутся не могут вот и рады что могут нагнуть того до которого могут дотянутся т.е. владельца ближайшего магазина!! Хотя потом сами пойдут в этот магазин и офигеют от новых цен, которые будут после нагиба!!
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Как-то я не улавливаю как кассовые аппараты помогут бороться с дроблением. Те если продажи шли через фопов, чтобы оптимизировать налоги, то они так и будут идти пусть и с кассовыми аппаратами.
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смотри, раньше скажем на Розетке было 100 ФОПов, работали без кассовых чеков. Если заставить работать через кассу, то вместо 100 вообще им придется открывать каждый месяц по 1000 новых, одноразовых, соответственно даже налоги которые Розетка платит через ФОП, вырастут в разы. А в идеале они должны затрахаться и прикинуть что им проще работать как вов сем цивилизованном мире - через юрлицо.
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Уважаемый, для таких сказочных оборотов создаеться фирма в офшоре где и платятся налоги как у всех олигархов и плевать на Украину.
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Ты не в теме. Для ресторанов и интернет-магазинов схема с офшорами неприменима.
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Извините за наивный вопрос, но можно ли ,например в Германии, где-нибудь что-нибудь купить без чека?
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да можно! запросто! например в закусочной на колесах!
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Ну а теперь сравни сколько у нас товаров и услуг можно "без чека"! Причем не дадут даже если будешь требовать.
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а давай сравним на чем ездит немецкий прокурор а на чем ездит наш и уровни зарплат!! я например считаю что сначала пусть наши чиновники раскошеляться, а потом когда чиновники начнут жить на одну ЗП потом можно и за бизнес приняться!!
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Вопрос не наївний, поїхав товариш в Германію перший раз, так чуть голодний не вмер, у турків булочка, сосиска, кругом кєш давай, а карточка-найн
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ГЛАВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С ОЛИГАРХАМИ С ТЕНИ ВЫВЕСТИ И ЧТОБ ОНИ НА СОЛНЫШКЕ СГОРЕЛИ !)
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Классно олигархи с рыгами придумали
Поставить на должность президента - мальчика-марионетку ездящего на велосипеде
На должность премьера - мальчика-марионетку ездящего на самокате
На должность спикера - мальчика-марионетку ездящего на 245-ти мальчиках и девочках марионетках.
И в то время как лоховатый народ будет верить в сказку про новые лица, включить азаровщину на максимум и закручивать малому бизнесу гайки.
Технология была отработана ещё на Укрзализныце, когда директором был поставлен мальчик-марионетка с бородой, а коррупционные потоки как шли так и продолжают идти "хозяевам" Укразализныци
Олигархи поняли, что дальше так нельзя и народ хочет перемен, поэтому решили дать им эти перемены в виде конфетки, на фантике которого изображены "новые ЗЕ лица", а в фантике все то же олигархическое лайно, а не конфетка.
Хавай. Те.
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Когда рекитеры новые приходят на район, то вначале бкрут под свой контроль самый мелкий бизнес, а потом все крупнее и крупнее. Независимый от зеленой власти человек опасен , поэтому хотят сделать так , что бы все пошли работать на дядю коломойшу и его соплеменников. Вон землю скоро скупят, а кто работать там будет?
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Новая налоговая реформа это смерть малого бизнеса!
Тот кто утверждает обратное дилетант, Розумков и наша новая власть оказалась так же витает в облаках как и прошлые наши руководители. Могу поспорить на любую суму с кем угодно и докажу что не касса является угрозой а сам закон и подход, ведь что бы поставить оборудование для одного магазина на скажем 40-60 метров квадратных нужно около 40-50000 гривен, что ляжет затратной частью на ФОП, при этом ФОП изначально находиться в не выгодном положении в отношении ритейлов, которые получают монопольные цены на продукцию от поставщиков товаров, дополнительные откаты и бонусы за введение СКЮ, нахождение товара на полке и другое, существование ФПО становиться заведомо не выгодно потому как сама разница между ФОП и ТОВ перестает существовать, при этом ФОП имеет полную финансовую ответственность против ТОВ которая имеет ответственность уставным фондом и активами, если они наработаны.Так вот для содержания подобного магазина с одним продавцом и хозяином , арендой без коммунальных услуг в 8000 грн в месяц и зп сотрудника 5000 грн максимальным доходом хозяина в 10000, налоги 4000грн (исходя из мин зп) оплата интернета 120грн , оплата терминала 600грн, программа для кассы 200грн , не забываем банковское обслуживание 2,7% с гривны, логистика и упаковка не менее 1500грн , итого затраты 29420грн при макс наценке на сегодня 15-16% это вывручка в 214000 грн что составит оборот в год 2559000 !?
Ну о каком бизнесе речь по упращенной системе налогоблажения?
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Во, видели как надо: олигарх - это крупный бизнесмен, простой фоп - это это тоже крупный бизнесмен, а реальный фоп - это что? У нас все крупные бизнесмены, что ли?
Они несут такую пургу, что уже не смешно. Бене смешно только.
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