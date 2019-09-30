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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бабин Яр (56) Зеленський (2968) пам'ять (622) Голокост (52)

 Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня, в 78-ту річницю початку масового розстрілу євреїв у Бабиному Яру, ймовірно відвідав місце трагедії ввечері, після емоційної реакції рабина Якова дов Блайха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише історик і журналіст Олександр Зінченко.

"Вранці у неділю у столиці йшов дощ. Попри це біля пам'ятників у Бабиному Ярі з'явилися корзини квітів із жовто-блакитними стрічками "від Зеленського". Свідки стверджують, що на 9:50 вони вже були. Сонце почало виглядати десь о 10:30. Вдень до Менори дійшов Марш пам'яті, і ребе Яків дов Блайх заклеймив Зеленського ганьбою і соромом, що той не прийшов із усіма. Через деякий час неофіційно були поширені кілька фото із Зеленським в окулярах та букетом червоних квітів.

На фото - Зеленський біля підніжжя радянського монумента жертвам Бабиного Яру. Це не біля Менори. Коли вони були зроблені - там не може бути двох думок. Вони були зроблені у теплому світлі перед заходом сонця. Проміння падає із західної сторони. Десь о 17:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено)

Десь в цей час перекривали вулицю Олени Теліги. Про це повідомляли свідки. Велосипедист проїжджав?

Отже. Вранці Зеленського не було. Привезли тільки корзини квітів. Вдень відсутність Зеленського на урочистостях спричинила емоційну реакцію ребе дов Блайха. Після цього Зеленського привезли фотографуватися", - зазначив він.

Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151106
 
 
 Топ коментарі
 
Поспівчуваймо йому, звезда-актор в депресії . Як сказав його лобіст гордон на ЭМ - він йому пожалівся ОСОБИСТО , ЩО ТАК ВИМОРИВСЯ! -якби знав не йшов у преЗЕденти... Й це було ДО того як він став Монікою... Уявіть , як йому!!!
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Самый перспективный молодой лидер в мире с погонялом Моника не может ни дня без зашквара...
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Утром цветы, вечером стулья...Точнее, табуретки. А еще точнее - табуретка. Одна. Но ее на всех хватит, скучать с ней никому не придется.
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На фото зе моніка ленський а стаття про голоборотька..
зе бізяни що у вашому зе прайді там відбується?
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Новина ні про що. Привід для стецьконавтів накинути зрадних фекалій на вентилятор.
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... С ЯКОВА НА ВСЯКОГО, ТОЛЬКО НЕ НА МЕНЯ )))
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Так обсираться на каждом шагу может только "один из величайших лидеров мира". Скомпроментировать себя и перед демократами и перед республиканцами, заочно нагадить на Меркель с Макроном, проигнорить весь пул украинских журналистов в Нью Йорке, и даже прилюдно обосраться перед своими соплеменниками по поводу Бабьего Яра. Это просто гений мировой и внутриукраинской политики. Вот это Величина!!! Зе-Глыба!!!
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Зелена шмаркля - малорос, воно не Українець і не Єврей, воно блазень,воно нікого не поважає, бо само не варте поваги, воно може тільки, як гоп-стоп боятися, бо воно тупе, малоосвічене ніщо, що низкою випадковостей і завдяки малограмотному в переважній більшості хАхлятсько-малороському бидлу стало Президентом.
Воно ніхто та ніщо без тих ляльководів, що за ним, воно вОнюшка, зейло без роду, племені, головне присмоктатися до грошового місця, тьфу на такого криворізького рагуля, лайно воно. Ганьба шмарклі!
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Ну і що? Придурків і вати вистачає і в Ізраілі, і в Німеччині, і в самій Україні.

До речі, можливо, в Україні їх рекордна більшість, десь 40 з лишнім відсотків від всього населення, називають їх ЗеБілами, або хАхлами-малоросами.
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Ukr_Che

@Ukr_Che

·39 мин

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель решила посетить юмористический концерт "Женского квартала" в День памяти жертв Бабьего Яраhttp://www.dsnews.ua/politics/v-den-pamyati-zhertv-babego-yara-mendel-shodila-na-kontsert-30092019110500


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На сайт уже неприятно заходить. Сидят тут днями и ночами какие-то недалекие, которые и нас, и себя пытаются убедить, что голосовавшим за Зеленского уже якобы стыдно, ну а порошенко - это ого-го!
Порохоботы, уймитесь!
Даже если Зеленский окажется дерьмом, его точно так же переизберут, и никто на него не молился изначально, как вы на своего божка. Но при этом Пете - хана, народ его ненавидит. И он уже никогда не будет на вершине власти.
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Точно так же недалекие писали про Януковича в 2005="хана, народ его ненавидит. И он уже никогда не будет на вершине власти". Большое видится на расстоянии, и будет на вершине, и будете молится, и портретики вешать в красном углу.
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