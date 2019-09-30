 Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише історик і журналіст Олександр Зінченко.

"Вранці у неділю у столиці йшов дощ. Попри це біля пам'ятників у Бабиному Ярі з'явилися корзини квітів із жовто-блакитними стрічками "від Зеленського". Свідки стверджують, що на 9:50 вони вже були. Сонце почало виглядати десь о 10:30. Вдень до Менори дійшов Марш пам'яті, і ребе Яків дов Блайх заклеймив Зеленського ганьбою і соромом, що той не прийшов із усіма. Через деякий час неофіційно були поширені кілька фото із Зеленським в окулярах та букетом червоних квітів.

На фото - Зеленський біля підніжжя радянського монумента жертвам Бабиного Яру. Це не біля Менори. Коли вони були зроблені - там не може бути двох думок. Вони були зроблені у теплому світлі перед заходом сонця. Проміння падає із західної сторони. Десь о 17:30.

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Десь в цей час перекривали вулицю Олени Теліги. Про це повідомляли свідки. Велосипедист проїжджав?

Отже. Вранці Зеленського не було. Привезли тільки корзини квітів. Вдень відсутність Зеленського на урочистостях спричинила емоційну реакцію ребе дов Блайха. Після цього Зеленського привезли фотографуватися", - зазначив він.