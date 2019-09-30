 На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"За минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну ще 5193 паломників-хасидів, які прямували до Умані (де похований їхній духовний лідер - Цадик Нахман), щоб приєднатися до святкування іудейського Нового року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку прибуття паломників (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30 100 паломників. Масово паломники почали прибувати з 25 вересня.
У відомстві заявили, що вже з 1 жовтня віряни почнуть повертатися додому, найбільш масовий від'їзд очікується з 2 по 4 жовтня.
Однако сотрудникам пограничной службы Украины, равно как и подавляещему большинству жителей Умани в частности и всей Украины вообще - все вышеперечисленные категории граждан неизвестны, чем они отличаются от хасидов они не знают, и особого желания узнать не имеют.
Поэтому если гражданин имеет пейсы, неприятно пахнет и ведёт себя как придурок - то он автоматически считается хасидом.
хава нагила
хава нагила
вэ - несмэха
давайте возрадуемся
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давайте возрадуемся и
возвеселимся))))))))))))))))))))
Так это, может, 2 дивизии. Они точно хасиды? А то с нынешними мутными пацанами у власти всякое возможно.
уманцы наверное не против бы чтобы подольше гости туристы побыли..
а те которые комментируют что зря завидно да? так едьте в Умань подзаработать что мешает?