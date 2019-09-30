 Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько

Про це Лівому берегу сказала глава нової української делегації Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, така небезпека існує (можлива участь у роботі ПАРЄ "депутатів" з окупованого Росією Криму. - Ред.). Це може статися і зараз, найближчими місяцями. Ми маємо максимально працювати з різними державами і різними інституціями на різних рівнях, щоб цього не допустити. Правозахисні організації теж дуже активно працюють на цьому напрямку. Нам потрібно доносити меседж: це дуже небезпечно, нам не можна цього допускати. Якщо подібне станеться, це буде жахливо. Це буде червоною лінією для України", - сказала вона.
Ясько заявила, що "є кілька планів і сценаріїв" як протидіяти РФ в Асамблеї, але відмовилася їх озвучити: "Ми ж не одні. У нас є з ким розмовляти, з ким спілкуватися. Просто ми маємо розширювати формат. Той широкий формат, про який я говорю, передбачає, що ми всі разом (делегації, які підтримують нас) висловимо спільну позицію. І це буде не тільки голос України, це буде голос справедливості".
Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.
Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях.
Думаю что , а вот Токаев не пожал бы руку зюзи , если бы Украина , за несколько минут перед этим , проголосовала бы против Казахстана .
Роися будет нифига не против.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Для нової влади не існує червоних ліній, бо вони хочуть "мир, дружба, жвачка".
росЦякию опустили ниже уровня канализационной трубы,-
не дав визы ********** дипломатам для поездки в 00Н.
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