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 Політика України
  2201  24
Все про:ПАРЄ (597) Росія (20026) Єлизавета Ясько (3)

 Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько

Червона лінія для України в ситуації з поверненням РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи - це можливе включення до складу російської делегації "депутатів" з окупованого Криму.

Про це Лівому берегу сказала глава нової української делегації Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, така небезпека існує (можлива участь у роботі ПАРЄ "депутатів" з окупованого Росією Криму. - Ред.). Це може статися і зараз, найближчими місяцями. Ми маємо максимально працювати з різними державами і різними інституціями на різних рівнях, щоб цього не допустити. Правозахисні організації теж дуже активно працюють на цьому напрямку. Нам потрібно доносити меседж: це дуже небезпечно, нам не можна цього допускати. Якщо подібне станеться, це буде жахливо. Це буде червоною лінією для України", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно перед французькою стороною заявити: необхідно щось змінювати, - глава делегації України Ясько

Ясько заявила, що "є кілька планів і сценаріїв" як протидіяти РФ в Асамблеї, але відмовилася їх озвучити: "Ми ж не одні. У нас є з ким розмовляти, з ким спілкуватися. Просто ми маємо розширювати формат. Той широкий формат, про який я говорю, передбачає, що ми всі разом (делегації, які підтримують нас) висловимо спільну позицію. І це буде не тільки голос України, це буде голос справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151101
 
   
 Топ коментарі
 
Портніков -Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля.

Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях.
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Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Для нової влади не існує червоних ліній, бо вони хочуть "мир, дружба, жвачка".
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Портніков -Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля.

Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях.
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Для початку ви свою делегацію сформуйте - тільки без самокатів і красних трусєлєй, бо у Європі народ буде дивитись на вас як Трамп на Зєлєнскі. Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько - Цензор.НЕТ 5193
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ну, в международной дипломатии пожать руку мало что значит
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Дело принципа ... Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько - Цензор.НЕТ 4305 .

Думаю что , а вот Токаев не пожал бы руку зюзи , если бы Украина , за несколько минут перед этим , проголосовала бы против Казахстана .
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В международной дипломатии значит даже кто возле кого стоит или сидит, вспомни Пражскую изоляцию Кучмьі, или проблемьі по какому алфавиту рассаживать гостей. Есть еще такая штука как "Международньій протокол" .И хороший дипломат всегда помнит, о чем он "должен забьіть" Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ в Лондоне Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России». Чувак голосует против Украиньі-правильно делает ! Классньій чувак-дай пять!
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Там протокол обязывал , а тут нет . Разные ситуации . Зюзя мог просто пройти мимо казаха . Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько - Цензор.НЕТ 5993 .
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Лиана Украинка - грязножопая свинка - прикольный каламбурчик!
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Кацапа, ты когда последний раз махмуду приятное делал, он тебе рупь дал, или у вас "по любви"?
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Кацапа-гравицапа.... русский выучи, маймуна веришило
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И шо ж вы сделаете? Выйдете из зала?
Роися будет нифига не против.
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Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Для нової влади не існує червоних ліній, бо вони хочуть "мир, дружба, жвачка".
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росЦякию опустили ниже уровня канализационной трубы,-
не дав визы ********** дипломатам для поездки в 00Н.
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Красная линия уже преодолена. Значит следующая - не линия, а ленточка для торжественного перерезания
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?..
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Это точно, норвежские астматики нервно курят в сторонке.
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Когда есть голоса, это не в ПАСЕ. Это к санитарам. Собственно, Украина сейчас - это один большой сумасшедший дом. В роли врачей - портновы, коломойские, пальчевские, гордоны и другая нечисть. Вот все, что добились приведя Зелинского к власти. Не густо...
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как реагировать это проблемы мида и не более. Лично мне абсолютно все равно будет Украина в пасе или нет.
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Thank you for sharing this great post, I am very impressed with your post, the information given is very meticulous and understandable. I will regularly follow your next post. atari breakout
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Вся Рашка замерла в тревожном ожидании...
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