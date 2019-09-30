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 Політика України
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Все про:Кабмін (3156) призначення (446)

 Уряд призначив ще чотирьох заступників міністрів

На позачерговому засіданні в неділю Кабінет міністрів призначив ще чотирьох заступників міністрів.

Про це йдеться на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав ще двох заступниць - Інну Мєтєлєву і Юлію Свириденко. Їхня загальна кількість досягла семи осіб.

Мєтєлєва працювала в Державному казначействі та Міністерстві фінансів, проєктах USAID (спеціалізація - економіка, фінанси і стратегічне планування), також обіймала посаду заступниці голови правління корпорації "Сварог Вест Груп" майже 10 років (2008-2017 роки).

Свириденко з 2015 року працювала в Чернігівській обласній держадміністрації - спочатку на посаді радниці з питань інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, потім на посаді директорки Департаменту економічного розвитку.

Дивіться: Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко. ФОТО

Заступницею міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля стала Ірина Ставчук.

Це виконавча директорка громадської організації "Екодім", експертка з питань зміни клімату та кліматичної політики.

Заступником міністерки розвитку громад і територій Олени Бабак став Юліан Чаплінський. Його профіль - питання європейської інтеграції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151100
 
 
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Нонче в тренде девушки модельной внешности стают помошницами у слуг нарида Правительство назначило еще четырех заместителей министров - Цензор.НЕТ 3417
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А у помощников сколько помощников?
Ряды зеленого планктона множатся
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А куди їх саджатимуть-місця ж в міністерствах скорочують,усі міністерства в одну будівлю планують посадти, старі будинки міністерств під каземати для старої влади ... ШО? скоротять до одних замів? Та й то правда - Бабушка справиться
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Саме цікаві призначення в МВС..Сабаков вилив лайно на голови всії хто голосував за Зеленого і прагнули змін..А виявляється так можна коли дружина возить кеши через кордон, прикордоники і таможня не бачить.. Зараз Князєв вже радник..Троян корупційна потвора також повернувся. Ну і Антоха товстопузий))) це треш..ФСЕЕЕЕЕ не вірю більше зеленому..помилився я..
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