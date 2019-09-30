 Уряд призначив ще чотирьох заступників міністрів

Про це йдеться на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав ще двох заступниць - Інну Мєтєлєву і Юлію Свириденко. Їхня загальна кількість досягла семи осіб.

Мєтєлєва працювала в Державному казначействі та Міністерстві фінансів, проєктах USAID (спеціалізація - економіка, фінанси і стратегічне планування), також обіймала посаду заступниці голови правління корпорації "Сварог Вест Груп" майже 10 років (2008-2017 роки).

Свириденко з 2015 року працювала в Чернігівській обласній держадміністрації - спочатку на посаді радниці з питань інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, потім на посаді директорки Департаменту економічного розвитку.

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Заступницею міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля стала Ірина Ставчук.

Це виконавча директорка громадської організації "Екодім", експертка з питань зміни клімату та кліматичної політики.

Заступником міністерки розвитку громад і територій Олени Бабак став Юліан Чаплінський. Його профіль - питання європейської інтеграції.