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Все про:імпічмент (110) США (5534) Трамп (2079)

 У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC

Радники апарату Білого дому готують для Дональда Трампа широкомасштабну стратегію реагування на загрозу імпічменту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє NBC.

За даними джерел телеканалу, стратегія може з'явитися вже в понеділок.

Серед тих, хто готує план швидкого реагування, виконувач обов'язків шефа апарату Білого дому Мік Малвейні і юрисконсульт Пет Чіполлоне.

Зазначається, що в адміністрації президента США поступово визнають, що скоординована правова, політична і громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу у зв'язку із загрозою імпічменту.

Як повідомили співрозмовники телеканалу, Білий дім розробляє свій план, враховує досвід оголошення імпічменту Біллу Клінтону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче зустрітися зі співробітником розвідки США, який написав на нього скаргу

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151097
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть посоветуйуцца с нашим Галабаротьком... В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 117
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оно ему надо ,ну с разными международными пришмандовками связываться - все сами)))))
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Зеленский не виноват, что Трамп за весь разговор 6 раз спросил за Байдена!!! Просто Дональну не сказали шо это не расися и все разговоры пишутся В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 6397
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Кстати гугл переводчик переводит Рябошапку так:
Рябошапка (рос) -> Chaffinch (англ), а если наооборот Chaffinch (англ) -> Зяблик (рос) У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 7621
Так, что наш Рябошапка, тот еще Зяблик У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 7621
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"значит угроза харошая. нада запускать" (С)
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Как можно умереть и не увидеть Париж Ростов ?
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Пусть посоветуйуцца с нашим Галабаротьком... В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 117
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у меня вопрос ? а наша моника - на Трампа - подавать в суд не будет ?
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Сейчас зеБЕНИНОЙ монике, нужно хорошо бегать между республиканцами и демократами!
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((((и там и там теперь только вдуют - злые они)))
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Даже не сомневаюсь )главное, что бы яценюк не вписался за этот зеленый титаник. В кулуарах говорят, вроде бы зебени побежали к Яценюку на поклон, что бы он разрулил ситуацию.
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оно ему надо ,ну с разными международными ************** связываться - все сами)))))
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Лесбиянками интересуетесь?Моника 41год,Лолита 54 года Подавать?
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Обосралось?) А сколько троллей кремлядский, по методичкам рассказывало что никакого ИМПИЧМЕНТА НЕ будет )) Будет, еще и как будет!
А зеленский пусть делает вывод с майдана и с его *великого учителя* трампона по его рассказам по телеыону!
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за что?

"Бывший посол США, женщина, была плоха, и люди, с которыми ей приходилось общаться в Украине, тоже были плохи. Просто хочу, чтобы вам это было известно. Кроме того, сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил судебное преследование. Очень много людей хотят узнать об этом, и если вы и генеральный прокурор сможете что-то сделать, было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что, если вы могли бы внимательнее этим заняться ... Это все звучит просто ужасно."

в итоге мы имеем сговор демократов, путина с шоколадными против Трампа,
срузкие всегда были против ястребов США
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Передай своему майору, пусть меняет методичку)
Только как в эту методичку вписывается тот факт, что сразу после официального объявления Пелоси о запуске процедуры импичмента Трамп в панике позвонил Пелоси и спрашивал ее можно ли как-то это отыграть назад? На что Пелоси ответила - Поздно пить боржоми, дорогой. Моника уже разлила масло. Никто не выше закона в Америке.(с)
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Я тебе больше скажу: зелибоба - марионетка Пороха!
У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC - Цензор.НЕТ 4278
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в смысле "не будет"? Процедуру уже объявили. Президентов, по которым начали процедуру импичмента можно пересчитать пальцами одной руки (спойлер, их всего 3). И рыжий клоун среди них, этого уже не отменить, он уже вошел в историю в таком свете.

Это как кацапы оправдывают санкции: "Не смейте вводить против нас санкции!!! Но они такие полезные..."
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тю. та всё просто. не пускайте к нему Зеленского.
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Так ЗЕ еще пару раз поговорит с Путиным и импичмент Путину.
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Щоб жити на повну в житті треба пройти все: і перший мільон, і перший мільярд, і перший імпічмент...
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