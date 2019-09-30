 У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє NBC.
За даними джерел телеканалу, стратегія може з'явитися вже в понеділок.
Серед тих, хто готує план швидкого реагування, виконувач обов'язків шефа апарату Білого дому Мік Малвейні і юрисконсульт Пет Чіполлоне.
Зазначається, що в адміністрації президента США поступово визнають, що скоординована правова, політична і громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу у зв'язку із загрозою імпічменту.
Як повідомили співрозмовники телеканалу, Білий дім розробляє свій план, враховує досвід оголошення імпічменту Біллу Клінтону.
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Рябошапка (рос) -> Chaffinch (англ), а если наооборот Chaffinch (англ) -> Зяблик (рос)
Так, что наш Рябошапка, тот еще Зяблик
ПарижРостов ?
А зеленский пусть делает вывод с майдана и с его *великого учителя* трампона по его рассказам по телеыону!
"Бывший посол США, женщина, была плоха, и люди, с которыми ей приходилось общаться в Украине, тоже были плохи. Просто хочу, чтобы вам это было известно. Кроме того, сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил судебное преследование. Очень много людей хотят узнать об этом, и если вы и генеральный прокурор сможете что-то сделать, было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что, если вы могли бы внимательнее этим заняться ... Это все звучит просто ужасно."
в итоге мы имеем сговор демократов, путина с шоколадными против Трампа,
срузкие всегда были против ястребов США
Только как в эту методичку вписывается тот факт, что сразу после официального объявления Пелоси о запуске процедуры импичмента Трамп в панике позвонил Пелоси и спрашивал ее можно ли как-то это отыграть назад? На что Пелоси ответила - Поздно пить боржоми, дорогой. Моника уже разлила масло. Никто не выше закона в Америке.(с)
Это как кацапы оправдывают санкции: "Не смейте вводить против нас санкции!!! Но они такие полезные..."