 Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно перед французькою стороною заявити: необхідно щось змінювати, - глава делегації України Ясько

Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно насамперед перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї. Необхідно сказати, що зараз роль і престиж цієї організації падають. Який це має вигляд? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі відбуватимуться ці переговори - вирішимо пізніше", - Ясько.
Вона також повідомила, що президенту Франції було надіслано відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.
"Є група країн Балтик+. Ми підписували спільний лист керівництву ПАРЄ, уряду Франції, зокрема президенту Макрону, просили його з нами зустрітися, провести широкі консультації щодо повернення російської делегації. Цей лист підписало близько шести-семи країн. Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч із французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Усе це результати того самого надісланого Макрону листа", - додала вона.
"Там є наші друзі. І ми ж не кажемо, що не стежимо і не захищаємо наші позиції. Питання в тому, як ми зараз весь цей процес організуємо за цей тиждень. Щодо формату участі в наступній сесії, яка відбудеться в січні, ми ухвалюватимемо рішення наприкінці року. Ми братимемо участь, їздитимемо на переговори. Однак усе залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Який це матиме вигляд для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси", - зазначила Ясько.
Зауважмо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ і відповість на запитання депутатів.
но нельзя сдаваться - использовать всё доступное для ослабления врага...
А твоя позиция какая? Почему вы не высказываете свою позицию? Как это делали раньше Арьев, Береза,Геращенко и т.д. или боятся гнева кацапов? Что это за представители Украины? Или ее туда поставили, что бы она *лицом щелкала*?
безмозглойнедальновидной дамочки легкого поведения выйдет Украине боком.
А своими сев.потоками они поощряют агрессию против Украины. И фактически - по окончании строительства этих потоков можно осуществлять полную оккупацию Украины.
Жабоед, так же как и КГБ-ка меркельша - да и почти все нацисты - работают на моксву.
И неизвестно кто организовал войну с Украиной - моксва или нацисты - как говорил старый генерал КГБ - это было в планах Германии ещё в 90-х...
Так что ...
Жабоеды (или тебе разъяснять и это? ) не были включены в коалицию сообщников по настоянию Сралина. А так они, воюя за Гитлера, в одной Африке положили (если не ошибаюсь) ~50тыс американцев.
Вот на таких тупорылых и выезжают диктаторы.
И, не имея что сказать переход на оскорбления - простая тупость...
Самолет без пилота, у каждого пассажира свой штурвал. Приехали...
Они поставлены бабушкой Беней, не для того, что бы спасать Украину!
их прегрешенья, вовсе, не оплатят
ни муки, ни страдания Христа.
А, так - поїде Єлизавета. Вона ж не Олеся і не Олександра, вона ще й королевою України буде.
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