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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (597) Макрон Емманюель (302) Єлизавета Ясько (3)

 Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно перед французькою стороною заявити: необхідно щось змінювати, - глава делегації України Ясько

Делегація України в ПАРЄ своєю відсутністю на осінній сесії демонструє свою позицію щодо повернення делегації РФ.

Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно насамперед перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї. Необхідно сказати, що зараз роль і престиж цієї організації падають. Який це має вигляд? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі відбуватимуться ці переговори - вирішимо пізніше", - Ясько.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя

Вона також повідомила, що президенту Франції було надіслано відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

"Є група країн Балтик+. Ми підписували спільний лист керівництву ПАРЄ, уряду Франції, зокрема президенту Макрону, просили його з нами зустрітися, провести широкі консультації щодо повернення російської делегації. Цей лист підписало близько шести-семи країн. Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч із французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Усе це результати того самого надісланого Макрону листа", - додала вона.

"Там є наші друзі. І ми ж не кажемо, що не стежимо і не захищаємо наші позиції. Питання в тому, як ми зараз весь цей процес організуємо за цей тиждень. Щодо формату участі в наступній сесії, яка відбудеться в січні, ми ухвалюватимемо рішення наприкінці року. Ми братимемо участь, їздитимемо на переговори. Однак усе залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Який це матиме вигляд для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси", - зазначила Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ПАРЄ працюватиме над поглибленням співпраці з країнами-членами Ради Європи, - Ясько

Зауважмо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ і відповість на запитання депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151093
 
   
 Топ коментарі
 
А кто скобееву будет чмырить в ПАСЕ????
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Походу она будет не работу ассамблеи саботировать, а свою собственную. Вообще - это бред какой-то. Новая делегация не едет, чтобы "саботировать". Ясько, как руководитель едет в качестве гостя, чтобы "встречаться в кулуарах", при этом заявляет, что старая делегация тоже может ехать в качестве гостей, у них же "есть опыт, пусть разговаривают". И вообще, она говорила, что языка не знает, как же она одна будет общаться? Ассамблея парламентская, но кто, сейчас определяет внешнюю политику? Ясько пишет письмо Макрону - это что за уровень?
Самолет без пилота, у каждого пассажира свой штурвал. Приехали...
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ага в ПАРЕ уже побежади в бутики покупатьв Вам новые шмутки.. какие красуни ммм прям сказка с такими можно целыми ночами "дискутировать" в постельках... Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько - Цензор.НЕТ 8812
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Что-то заявить это уровень интеллекта ясько. Она это понимает, поэтому в ПАСЕ и боиться рот открывать.
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Всем нас рать на наше отсутствие,особенно халдеям паРаши - Франции,Италии и Германии.
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да - это так.
но нельзя сдаваться - использовать всё доступное для ослабления врага...
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Сдавайся, не сдавайся, а принимать нас в ЕС и НАТО никто не собирается. Спрашивается на кой хрен нам это ПАСЕ ?
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Такое заявление не одобряют порохоидиотики, им нужна борьба в АССАМБЛЕИ. Все таки 5 лет боролись. Правда результат ........... . Один Арьев чего стоил, ВАГОВЫК. Я думаю, все видели РЭЗУЛЬТАТ.
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Якось воно виглядає, м'яко кажучи, сумнівно. Адже виходить що тепер делегації України необхідно ще й привертати увагу до свого демаршу. А всі інші роблять вигляд ніби нічого не сталося.
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Жесть! Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", - отметила Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3151093
А твоя позиция какая? Почему вы не высказываете свою позицию? Как это делали раньше Арьев, Береза,Геращенко и т.д. или боятся гнева кацапов? Что это за представители Украины? Или ее туда поставили, что бы она *лицом щелкала*?
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Я читал что она за то , чтоб с росьянськими договориться, где то там на середине. Но видимо ей сказали сидеть тихо, и не факт что из нашей страньі такое сказали
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Стриптиз так стриптиз, Ясько. Какая уже разница на фоне Моники Зелинского. Думаю, по такому случаю там установят и пилон. Конечно, все будет неофициально, в перерывах на вискарь. Но и визит тоже вроде как неофициальный. Вот это будет демарш...Всем демаршам демарш.
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Макрон порядок не наведёт, но носом ткнуть может
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Приезд в качестве гостя?!?!?! Идиотизм какой-то, и ведь "гость" будет из казны платить за вояж, а Россия заявит что Украина своим присутствием признала легитимность участия российской делегации. Бутик для безмозглой недальновидной дамочки легкого поведения выйдет Украине боком.
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Что вы можете требовать после оскорбления Макрона зелей? Да он с зелей как минимум год общаться не будет ,не говоря про чмошницу ,которую никто не знает и никогда не видел.Зеля сказал что Макрон ничего не делает,так почему он вам должен?
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Правда в том что Евросоюз выделил Украине с 14 года ,15 миллиардов Евро.А Франция после Германии ,основной донор Евросоюза!! Так почему Макрон ничего не делал для Украины как рассказала моника зеля,Трампу?
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выделили не как помощь - а как выгодные им кредиты...

А своими сев.потоками они поощряют агрессию против Украины. И фактически - по окончании строительства этих потоков можно осуществлять полную оккупацию Украины.

Жабоед, так же как и КГБ-ка меркельша - да и почти все нацисты - работают на моксву.
И неизвестно кто организовал войну с Украиной - моксва или нацисты - как говорил старый генерал КГБ - это было в планах Германии ещё в 90-х...

Так что ...
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Кацарылый Румын ,а кто такие нацисты? Ты не путай ,нацисты это твоя родина параша.Меньше смотри параша тв и Г+Г.
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даун, нацисты и коалиция сообщников определены юридически в материалах Гаагского трибунала.
Жабоеды (или тебе разъяснять и это? ) не были включены в коалицию сообщников по настоянию Сралина. А так они, воюя за Гитлера, в одной Африке положили (если не ошибаюсь) ~50тыс американцев.

Вот на таких тупорылых и выезжают диктаторы.
И, не имея что сказать переход на оскорбления - простая тупость...
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Девушку танцует тот кто платит. А умные и красивые обиженно сопят в сторонке.
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Походу она будет не работу ассамблеи саботировать, а свою собственную. Вообще - это бред какой-то. Новая делегация не едет, чтобы "саботировать". Ясько, как руководитель едет в качестве гостя, чтобы "встречаться в кулуарах", при этом заявляет, что старая делегация тоже может ехать в качестве гостей, у них же "есть опыт, пусть разговаривают". И вообще, она говорила, что языка не знает, как же она одна будет общаться? Ассамблея парламентская, но кто, сейчас определяет внешнюю политику? Ясько пишет письмо Макрону - это что за уровень?
Самолет без пилота, у каждого пассажира свой штурвал. Приехали...
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А, что вы хотите от зебениных *новых лиц*?
Они поставлены бабушкой Беней, не для того, что бы спасать Украину!
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Горе тем, чья совесть нечиста,
их прегрешенья, вовсе, не оплатят
ни муки, ни страдания Христа.
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Нє, щоб тебе послати і розв'язати всі проблеми в стосунках України з Європою.
А, так - поїде Єлизавета. Вона ж не Олеся і не Олександра, вона ще й королевою України буде.
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Годину тому ця мимра з трибуни ПАРЄ закликала не ігнорувати російську делегацію . Ще перед поїздкою заявила що їде спілкуватися з російською делегацією . Певно тому що крім кацапського язика ніякого іншого не розуміє , як це було заведено в ссср . Таке собі субтильне уй обище совкового типу яке навчалось в масквє і є патріотом маскви . Зєбіли дупоголові і 73% до вас доходить ЩО ви зробили ? Завдяки вам , кремлівська стайня путєна готується прийняти до Нового року Округ Маларосія до свого складу .
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А вот поработают без Украины годик и поймут, как это плохо.
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