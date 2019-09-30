 Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно перед французькою стороною заявити: необхідно щось змінювати, - глава делегації України Ясько

Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно насамперед перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї. Необхідно сказати, що зараз роль і престиж цієї організації падають. Який це має вигляд? Для початку нам потрібно домовитися про зустрічі. В якому форматі відбуватимуться ці переговори - вирішимо пізніше", - Ясько.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя

Вона також повідомила, що президенту Франції було надіслано відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

"Є група країн Балтик+. Ми підписували спільний лист керівництву ПАРЄ, уряду Франції, зокрема президенту Макрону, просили його з нами зустрітися, провести широкі консультації щодо повернення російської делегації. Цей лист підписало близько шести-семи країн. Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч із французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції. Усе це результати того самого надісланого Макрону листа", - додала вона.

"Там є наші друзі. І ми ж не кажемо, що не стежимо і не захищаємо наші позиції. Питання в тому, як ми зараз весь цей процес організуємо за цей тиждень. Щодо формату участі в наступній сесії, яка відбудеться в січні, ми ухвалюватимемо рішення наприкінці року. Ми братимемо участь, їздитимемо на переговори. Однак усе залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Який це матиме вигляд для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси", - зазначила Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ПАРЄ працюватиме над поглибленням співпраці з країнами-членами Ради Європи, - Ясько

Зауважмо, що 1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ і відповість на запитання депутатів.