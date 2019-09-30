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 Політика України
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Все про:Зеленський (2968) США (5534)

 У Зеленського вже планують новий офіційний візит до США

Команда президента Володимира Зеленського після повернення з Нью-Йорка зайнялася плануванням наступного офіційного візиту до США.

Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю ТСН 29 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що питання нових переговорів уже обговорювалося між президентами, зокрема, на полях 74-ї Генеральної асамблеї ООН, де вони зустрічалися 25 вересня.

"Уже зараз президенти обговорювали зовсім інші питання. Саме з ініціативи президента Трампа було дуже так конкретно акцентовано: з американського боку за торгівлю відповідає держсекретар, з енергетики - міністр Перрі. Тобто на сьогодні ми маємо розклад і завдання з підготовки вже офіційного візиту", - зазначив помічник Зеленського.

Зазначимо, Єрмак поки не назвав дату, регламент і склад делегації для цього офіційного візиту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151090
 
 
 Топ коментарі
 
Моника Зеленски хочет к трампу ? Хахаха
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а может пусть сами приезжают, или в Америке госслужащие более ограничены в средствах ? нефиг деньги бюджетные тратить, в конце концов можно поговорить по телефону..
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Мало Вова огрёб шишек во время последнего визита в США? К новым готовится?
Пусть каску наденет.
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Ожидаемо липецкая-срузгая рошеносрань крайне недовольна сотрудничеством Украины и США , утопитесь с горя в своем болоте мацкавиты убогие ))))
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