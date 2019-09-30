 За тиждень під час пожеж в Україні загинуло 33 людини, на водних об'єктах - 8, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникло 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких постраждали 26 осіб.

З початку тижня зареєстровано 2 тис. 617 надзвичайних подій, в результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 23 людини.

Ліквідовано 2 тис. 272 ​​пожежі, врятовано на пожежах 22 людини і не допущено знищення вогнем 498 будинків і 45 од. техніки. Під час пожеж загинули 33 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 511 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 297 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 965 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.