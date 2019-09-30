 Контролери вилучили із закладів освіти Прикарпаття майже 8 тонн неякісних продуктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

За даними відомства, проводився постійний моніторинг обігу та реалізації харчових продуктів в закладах освіти області, в рамках якого досліджувалися молочні та м'ясні продукти, риба, овочі, олія та хліб.

Так, з вересня 2018 року по вересень 2019 року в області відібрано 1777 зразків харчових продуктів у 520 закладах, із них 68 зразків за результатами досліджень не відповідали вимогам. За результатами моніторингу зупинено обіг невідповідних харчових продуктів у 64 випадках у кількості 7800 кг.

Також у Головному управлінні Держпродспоживслужби області проаналізували тендерну документацію під час проведення відкритих торгів з надання послуг щодо харчування дітей у закладах освіти області. Аналіз показав відсутність вимог щодо безпечності та якості продукції, які є не менш важливими, ніж ціна. Тому фахівці Держпродспоживслужби розробили вимоги до постачальників, які бажають брати участь у згаданих тендерах.

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Одним із важливих пунктів виконання програми є дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоках у закладах освіти області.

Із 687 навчальних закладів області 36 харчоблоків не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а у 76 школах вони відсутні, в 31 школі харчування дітей здійснюється тільки буфетною продукцією, у 31 школі виділено кімнати для прийому їжі, у 14-ти – привізне харчування.