EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  641  8
Все про:діти (1677) продукти (183) Івано-Франківська область (257) Дежржпродспоживслужба (116)

 Контролери вилучили із закладів освіти Прикарпаття майже 8 тонн неякісних продуктів

За рік фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області вилучили із закладів освіти майже 8 тонн неякісних харчових продуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

За даними відомства, проводився постійний моніторинг обігу та реалізації харчових продуктів в закладах освіти області, в рамках якого досліджувалися молочні та м'ясні продукти, риба, овочі, олія та хліб.

Так, з вересня 2018 року по вересень 2019 року в області відібрано 1777 зразків харчових продуктів у 520 закладах, із них 68 зразків за результатами досліджень не відповідали вимогам. За результатами моніторингу зупинено обіг невідповідних харчових продуктів у 64 випадках у кількості 7800 кг.

Також у Головному управлінні Держпродспоживслужби області проаналізували тендерну документацію під час проведення відкритих торгів з надання послуг щодо харчування дітей у закладах освіти області. Аналіз показав відсутність вимог щодо безпечності та якості продукції, які є не менш важливими, ніж ціна. Тому фахівці Держпродспоживслужби розробили вимоги до постачальників, які бажають брати участь у згаданих тендерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні набув чинності закон про врегулювання порядку маркування харчових продуктів, - Мінагрополітики

Одним із важливих пунктів виконання програми є дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоках у закладах освіти області.

Із 687 навчальних закладів області 36 харчоблоків не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а у 76 школах вони відсутні, в 31 школі харчування дітей здійснюється тільки буфетною продукцією, у 31 школі виділено кімнати для прийому їжі, у 14-ти – привізне харчування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151087
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
КонтроЛеры, это люди, а не микропроцессоры.
 показати весь коментар
 
 
"Контроллеры изъяли..." - это автоматические роботы?!
 показати весь коментар
 
 
А кого расстреляли за некачественные продукты детям?
 показати весь коментар
 
 
А кто поставляет некачественные продукты? Кто за это наказан? Как? Почему это вообще возможно? Получается что возле каждого "бизнеса" должен быть цербер, постоянно контролирующий чем он занимается? Так церберов на всех не хватает! Не лучше ли принять нормальные законы, как в США, например или Европе, когда такой делец будет отвечать кошельком, свободой и запретом на ведение бизнеса НАВСЕГДА!? Тога сразу наступит порядок, и жлобы, наживающиеся на здоровье детей, людей, будут сидеть по тюрьмам и выплачивать миллионные возмещения морального и физического ущерба, расплачиваясь имуществом не только своим, но и всех родственников. Только так!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору