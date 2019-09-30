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Все про:Путін (10895) Росія (20026) Сенцов (800)

 Перемогти диктатора може лише його власний народ, - Сенцов про протести в Росії

Коментуючи акції протесту в Москві на підтримку політв'язнів, український режисер Олег Сенцов зазначив, що "багато людей" у Росії навчилися не боятися владу.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Москві на проспекті Сахарова відбулася масова акція людей під єдиним гаслом "Відпускай!" з вимогою до влади РФ звільнити політичних в'язнів. Дуже тішить той факт, що російське громадянське суспільство почало не тільки прокидатися, а й об'єднуватися, а головне вірити у свої сили, в те, що вони можуть багато чого. Зокрема, і домагатися від керівництва країни виконання своїх вимог. Російська влада реально не знає, що з цими, які дедалі збільшуються, протестними настроями робити. Вони намагалися розганяти мітингувальників, саджати їх до в'язниць, але народ продовжує виходити на вулиці. Режим Путіна злочинний не тільки щодо народу України, а й до власної країни. Ми, українці, будемо робити все від нас залежне, щоб не програти цю боротьбу, але перемогти диктатора може лише його власний народ. Сподіваюся, що це станеться раніше 2024-го року, дати, яке правління дракона в будь-якому випадку не зможе пережити. І такі мітинги, як вчорашній. наближають цю неминучу подію. Дуже добре, що багато людей у Росії навчилися не боятися", - заявив Сенцов.

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Перемогти диктатора може лише його власний народ, - Сенцов про протести в Росії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151086
 
   
 Топ коментарі
 
Всі протести у раші закінчаться нічим.
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
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Где в мордоре народ? Там население,народа 5%
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Вы живете в своем порохоботском мирке - в своей придуманной реальности. В которой "грозятся вас перевешать и всех противников Зеленского".
Грязь, фейки, оскорбления всех политических оппонентов и украинских избирателей практикуют именно сторонники Порошенко. Вы же призываете меня не верить собственным глазам и ушам.
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Олег Сенцов отметил, что "многие люди" в России научились не бояться власть. Источник: https://censor.net.ua/n3151086
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Ща тебе расскажут про безвольных рабов и 186% молящихся на портре царя...
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Не тільки моляться, але і цьомають педофіла.

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Шапка у пацана прикольная. Вырастет уже готовым сдохнуть за *****/ротенберга/абрамовича/дерипаску/кадырова в любой точке земного шара.
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Да лаптеногий, под израильским флажком, так и есть
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************ ты, а не украинец, мордва поганая
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Или классика жанра для Расеи....цареубийство ближайшим окружением конкурентов, а потом грызня за власть. Лебединое Озеро по всем ТВ.
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они никогда народом не были,ордой да, сейчас это сброд.
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Где в мордоре народ? Там население,народа 5%
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Сенцов, не надо идеализировать "быдло"... "Народовольцы", своим "хождением в народ", это уже сделать пытались... Там лозунг немного "недописан" - "Отпускай, а то жрать нечего!!!". Вспомни, как боготворили немцы Гитлера, когда стали пить французские вина, жрать сардины и голландский шоколад, пить молоко от реквизированных польских коров и штрудели из украинской пшеницы...
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Ваш месседж в том, что и немецкий народ "быдло"?
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Процент "быдла" есть в любом народе... Всё зависит от "процентного соотношения", а также, насколько "быдло" "деятельно", а думающая часть общества - инфантильна... Можешь убедиться в этом даже на примере Украины, а не только Германии...
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В таком случае избегайте обвинений любой из наций.
Отделяйте путинизм, нацизм, фашизм от народа.
КГБшно-уголовная банда, захватившая власть в РФ декларирует и культивирует нетерпимость, имперский шовинистический угар, пренебрежение международным правом и моральными принципами.
Народ бесправен и забит, гражданское общество деморализовано.
Сенцов очень ответственно и цивилизованно расставляет акценты - поддерживая гражданские протесты в РФ.
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ВЫ сами понимаете, о чём пишете? КАК можно "отделить путинизм, нацизм, фашизм, от народа, если это - идеологическая составляющая этого народа, которая, в тот или иной момент, в нём доминирует? Весной, у нас, многие, "ссали кипятком в потолок", радуясь победе Зеленского... Грозились "перевешать на фонарях, пересажать по тюрьмам...", не только признанных судом виновными, но и просто , "порохоботов", под коими подразумевались ВСЕ противники Зеленского... Сейчас сидят, "запихнув языки в жопу"... И что? Люди поменялись? Нет, просто политико-социальная и экономическая ситуация поменялась, и доминирование "ЗЕ-революции" сменилось равнодушием, а то и озлобленностью от "несбывшихся мечтаний".... Наступило "прозрение"...
Поменьше "красивостей", смотрите на общество без "розовых очков", и вы преуспеете...
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Вы живете в своем порохоботском мирке - в своей придуманной реальности. В которой "грозятся вас перевешать и всех противников Зеленского".
Грязь, фейки, оскорбления всех политических оппонентов и украинских избирателей практикуют именно сторонники Порошенко. Вы же призываете меня не верить собственным глазам и ушам.
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Боже упаси!... Как я, "порохобот", могу "лахтинца", под беларуским "прокси", к чему-то, призывать? Кстати, а "блазенята" тут визжат, что мы с вами - "в одной лодке"... Это видно, "хитрая многоходовочка", в стиле Путина : я - "порохобот", страшный противник "Лахты", мы тут "засираем" форум, привлекая к себе внимание, в притворном "противоборстве", а на самом деле "кормимся с одних рук"... Красивую я "картинку", "нарисовал"?
А насчёт - где я живу? Так я живу в реальном мире, и смотрю на эти вещи с точки зрения социолога, психолога, политолога, юриста - все эти предметы я изучал... Так что "Те, що ти тільки "жуєш", я давно переварив і висрав...", как говаривал, в подобных случаях, мой отец...
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Вот в подтверждение моих слов ты и перешел на домыслы, оскорбления и голословные обвинения.
Кстати - ты сам то не пожешь оказаться лапотником под украинским флажком- прокси?!
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Могу... Но не окажусь... Почему? Да потому, что "Видно пана по халявах...". От твоих комментариев "Лахтой" смердит, на версту... И не только я один это заметил... Просто многие не способны (или не желают), выстраивать логические цепочки из комментариев, а у меня привычка "профессиональная" - "отслеживать течение процесса"... И я, автоматически, запоминаю даже некоторые высказывания некоторых активных форумчан... А если даже и не запоминаю, то сам их "дух" откладывается в памяти... Так что это - не "голословные обвинения", а "логический вывод". Перефразируя известный английский афоризм про утку, скажу: "Если человек говорит, как "лахтинец", нападает на оппонентов, как "лахтинец", пользуется словесными формами, приемами, и аргументами "лахтинца", употребляет характерные оскорбления и обвинения, присущие "лахтинцам", и отстаивает интересы "лахтинцев", то, вполне возможно, что он, действительно, - "лахтинец...
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Ты, как "объект наблюдения", мне уже не интересен, потому что "исчислен и взвешен"... Вот как "объект критики" - да... Тебя надо "на место ставить", регулярно, чтобы людям мозги не "засирал"...
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Я терпеть не могу порохососов, и того, что выше, особенно. Но в данном случае вынужден его поддержать. Российский народ - не несчастная овечка, которую подло поработили КГБисты, присланные тайно из США. Этот народ за всю свою короткую историю "прославился" нацизмом и захватничеством. Есть такая аксиома: российский либерализм заканчивается на украинском вопросе.
Кроме того, россияне - не нация, в отличие от немцев, а народонаселение определённой территории.
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Когда я призывал избегать оскорблений наций, я подразумевал даже беларусов - представьте на секунду наличие у Лукашенко ядерного арсенала. Похлеще путена или Кима окажется - вот где гремучая смесь из необразованности и безнаказанности.
Наверное Чечня - Ичкерия будет самым удачным примером - героизм национально освободительного движения и через десяток лет кадыровская диктатура. Думаю вы не сможете обвинить чеченский народ или беларуский агульно из-за сегодняшней власти самозванцев и гауляйтеров.
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От того, что ты меня "терпеть не можешь", я стреляться не буду... Кроме того, вы, в своём "неудовлетворении желаний", и своей ненависти "непонятно к чему и к кому", скоро начнёте причислять к "порохососам" и "порохоботам" всех здравомыслящих людей... А стоило-бы, остановиться и подумать, может, плох не мир, который вас окружает, а вы, сами не понимающие, чего же вы хотите от этого мира?
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смешной парень Сенцов....

московиты выходят на протесты потому что видят ослабление своей империи - выходят за Русь-матушку, и за свой холодильник немного....
Скинут путина ..., Навальный укрепит Орду(Запад опять поможет) и тогда точно хана Киеву....
Нашему новоявленному учителю Сенцову стоит все таки перечитать историю Московии и Украины...
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Хана Киеву не надо. Ну разве что повесить на воротах. Кстати, на Московии хана зовут *****. И какое бы ***** ни пришло там к власти, не видать им ни Киева, ни Одессы!
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Даже меньше. Сенцов забывает о гитлере а кацапы это современные фашисты.
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Всі протести у раші закінчаться нічим.
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
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Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России...

Аналогічна ситуація в Україні. Поки що не диктатор, але замашки вже є. Треба давити на корені. Я дивуюсь, чому доля України повинна залежати від одного випадкового особу, що став президентом. Невже нема здорового глузду у народу.
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Пусть Сенцов идет в правительство. Рашку он ненавидит. Не старый. С олигархами не связан. Творческая личность. - Пока он актуален и на гребне волны.
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Потом опять скажете что он хотел убить всех депутатов.
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А твоего *****, ****** назвали, уже в Питере, иди заборы закрашивай
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Для того савченко и заслал путин,чтобы после нее так говорили.
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ты наверно путаешь Раду с кружком для творческих личностей, ненавидящих рашу
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Не забагато щось останнім часом стало цього сенцова?! Тим паче з його "плоскими" коментарями.
Взяти наприклад, вчорашню "акцію". Вона можна сказати - стала провальною. Адже більшість з її учасників вийшли щоб подивитись як "мудохатимуть" майдаунів. А очікуваного шоу не було........
На слідуючий раз збереться вже набагато менше народу.
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Не согласен вконче, ибо победить ***** могут только украинцы - Русь, над чем мы и работаем.
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Полный бред, какой народ. Народом может быть нация а не смесь из более чем 100 народностей у каждого из которых свои интересы, традиции, язык, культура и образ жизни.
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ну почему же . имеется опыт по скидыванию диктаторов и при помощи внешних факторов . например Камбоджа . недобитые камбоджийцы были очень недовольны Полпотом но скинули его не они а вошедшие вьетнамские войска . ну и судьба Саддама тоже пример
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Да держи карман шире! Дураков других таких нету . Сами натворили со сбрасываньем диктатора что теперь не знаем как концы с концами свести и страну собрать. Кому веселуха а кому работать потом на копейки и оплачивать революции по самому высокому тарифу.
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Завгара всєя Думбаса скинули, це правда, а думбасяни і кримнаші не вважали себе Україною. Вони окремий нарот Думбаса та Криму, а всі інші бендери яких вони годують.
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у лаптеногих сколенвставателей никто не спрашгивает
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Это какого такого диктатора в Чувашии вы скинули, местного начальника ассенизаторной службы?
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Сенцов має абсолютно лівацькі погляди, і фрази про поганого путіна і прекрасний російський народ - це не сприяє перемозі української нації над ордою.
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нужно только бросить клич:
ПОД КРЕМЛЕМ СПРЯТАНЫ 150 ЦИСТЕРН СО СПИРТОМ!
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Да, старый анекдот. Алло, Смольный? Пиво есть? Нет? А где есть?! В Зимнем? УРА!!!
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Ага. Гітлера перемогли німці. А сраліна до цього часу ще не перемогли. Чуваку потрібно взяти паузу мінімум на 3 місяці - роззирнутись по сторонах і адаптуватись до реальності (якщо це можливо).
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Ага, вышло аж 20 тыс. населения вчера на митинги. И более того, по сетям гуляют уже видео "каруселек", когда протестующие по несколько раз через рамки проходили, формируя "массовость". И это при том, что в одном Москвабаде населения как в половине Украины
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савченко №2 , им там в московии мозги меняют чи шо?
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ааа....ну тогда осталось ждать не долго. По моим рассчетам где то 1,5-2,0 млрд. лет. Плюс минус 10%.
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амфаш

Всё, что вам нужно знать об этом протесте - разрешён властями.
29.09.2019 19:48
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От як це 86% русского народу, побєдят 86% русского народа?
У пана Синцова є відповідь?
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О,значит ничего не изменится.Нет там народа
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вся ета храбрость протестующих улетучиться когда Путлер пошлет роту спецназа с палками, помповыми ружьями и газом. Пару десяток отбитых почек, выбитых глазниц, поломанных рук и ног и все в матушке России вернется накруги своя. России 800 лет и у них всегда во главе государства стояли цари.......Путин фактически просто продолжает кровавую имперскую историю своей страны ничего нового не выдумывая.
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