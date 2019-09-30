 Перемогти диктатора може лише його власний народ, - Сенцов про протести в Росії

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Москві на проспекті Сахарова відбулася масова акція людей під єдиним гаслом "Відпускай!" з вимогою до влади РФ звільнити політичних в'язнів. Дуже тішить той факт, що російське громадянське суспільство почало не тільки прокидатися, а й об'єднуватися, а головне вірити у свої сили, в те, що вони можуть багато чого. Зокрема, і домагатися від керівництва країни виконання своїх вимог. Російська влада реально не знає, що з цими, які дедалі збільшуються, протестними настроями робити. Вони намагалися розганяти мітингувальників, саджати їх до в'язниць, але народ продовжує виходити на вулиці. Режим Путіна злочинний не тільки щодо народу України, а й до власної країни. Ми, українці, будемо робити все від нас залежне, щоб не програти цю боротьбу, але перемогти диктатора може лише його власний народ. Сподіваюся, що це станеться раніше 2024-го року, дати, яке правління дракона в будь-якому випадку не зможе пережити. І такі мітинги, як вчорашній. наближають цю неминучу подію. Дуже добре, що багато людей у Росії навчилися не боятися", - заявив Сенцов.

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