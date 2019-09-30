 Перемогти диктатора може лише його власний народ, - Сенцов про протести в Росії

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора в Москві на проспекті Сахарова відбулася масова акція людей під єдиним гаслом "Відпускай!" з вимогою до влади РФ звільнити політичних в'язнів. Дуже тішить той факт, що російське громадянське суспільство почало не тільки прокидатися, а й об'єднуватися, а головне вірити у свої сили, в те, що вони можуть багато чого. Зокрема, і домагатися від керівництва країни виконання своїх вимог. Російська влада реально не знає, що з цими, які дедалі збільшуються, протестними настроями робити. Вони намагалися розганяти мітингувальників, саджати їх до в'язниць, але народ продовжує виходити на вулиці. Режим Путіна злочинний не тільки щодо народу України, а й до власної країни. Ми, українці, будемо робити все від нас залежне, щоб не програти цю боротьбу, але перемогти диктатора може лише його власний народ. Сподіваюся, що це станеться раніше 2024-го року, дати, яке правління дракона в будь-якому випадку не зможе пережити. І такі мітинги, як вчорашній. наближають цю неминучу подію. Дуже добре, що багато людей у Росії навчилися не боятися", - заявив Сенцов.
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Ща тебе расскажут про безвольных рабов и 186% молящихся на портре царя...
Отделяйте путинизм, нацизм, фашизм от народа.
КГБшно-уголовная банда, захватившая власть в РФ декларирует и культивирует нетерпимость, имперский шовинистический угар, пренебрежение международным правом и моральными принципами.
Народ бесправен и забит, гражданское общество деморализовано.
Сенцов очень ответственно и цивилизованно расставляет акценты - поддерживая гражданские протесты в РФ.
Поменьше "красивостей", смотрите на общество без "розовых очков", и вы преуспеете...
Грязь, фейки, оскорбления всех политических оппонентов и украинских избирателей практикуют именно сторонники Порошенко. Вы же призываете меня не верить собственным глазам и ушам.
А насчёт - где я живу? Так я живу в реальном мире, и смотрю на эти вещи с точки зрения социолога, психолога, политолога, юриста - все эти предметы я изучал... Так что "Те, що ти тільки "жуєш", я давно переварив і висрав...", как говаривал, в подобных случаях, мой отец...
Кстати - ты сам то не пожешь оказаться лапотником под украинским флажком- прокси?!
Кроме того, россияне - не нация, в отличие от немцев, а народонаселение определённой территории.
Наверное Чечня - Ичкерия будет самым удачным примером - героизм национально освободительного движения и через десяток лет кадыровская диктатура. Думаю вы не сможете обвинить чеченский народ или беларуский агульно из-за сегодняшней власти самозванцев и гауляйтеров.
московиты выходят на протесты потому что видят ослабление своей империи - выходят за Русь-матушку, и за свой холодильник немного....
Скинут путина ..., Навальный укрепит Орду(Запад опять поможет) и тогда точно хана Киеву....
Нашему новоявленному учителю Сенцову стоит все таки перечитать историю Московии и Украины...
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
Аналогічна ситуація в Україні. Поки що не диктатор, але замашки вже є. Треба давити на корені. Я дивуюсь, чому доля України повинна залежати від одного випадкового особу, що став президентом. Невже нема здорового глузду у народу.
Взяти наприклад, вчорашню "акцію". Вона можна сказати - стала провальною. Адже більшість з її учасників вийшли щоб подивитись як "мудохатимуть" майдаунів. А очікуваного шоу не було........
На слідуючий раз збереться вже набагато менше народу.
ПОД КРЕМЛЕМ СПРЯТАНЫ 150 ЦИСТЕРН СО СПИРТОМ!
Всё, что вам нужно знать об этом протесте - разрешён властями.
29.09.2019 19:48
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У пана Синцова є відповідь?