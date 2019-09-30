EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  1560  38
Матеріали за темою:
Все про:США (5534) ЦРУ (52) Трамп (2079)

 Трамп хоче зустрітися зі співробітником розвідки США, який написав на нього скаргу

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися зі співробітником розвідки, який на нього написав скаргу після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Twitter.

"Як і кожен американець, я заслуговую на зустріч із моїм обвинувачем, особливо коли цей обвинувач, так званий "інформатор", представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Трамп хоче зустрітися з людиною, яка надавав інформацію його обвинувачу.

"...я хочу зустрітися не тільки з моїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які значною мірою неправдиві... Ця людина шпигувала за американським президентом? Серйозні будуть наслідки!" - наголосив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Також читайте: Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним

Трамп хоче зустрітися зі співробітником розвідки США, який написав на нього скаргу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151085
 
 
 Топ коментарі
 
а с Богданом он встретиться не хочет? он Трампаксу может мочку уха пососать, как Вазелину шестому!)))
 показати весь коментар
 
Америка десятки лет строила по шагово свою внешнею политику - пришел Трамп и наплевав на все все берет и разрушает - результаты даже сейчас - строго отрицательные и это факт ,а дальше весь негатив будет только нарастать
 показати весь коментар
 
Трамп лажанулся, поскольку в разговоре с Зеленским сам добавил свежего материала
для разговора о коррупции. Нечего переводить стрелки на разведчиков.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а с Богданом он встретиться не хочет? он Трампаксу может мочку уха пососать, как Вазелину шестому!)))
 показати весь коментар
 
 
Хочет встретиться с сотрудником разведки, а встретится, паходу, с надзирателем в тюрьме... Трамп хочет встретится с сотрудником разведки США, написавшим на него жалобу - Цензор.НЕТ 2428
 показати весь коментар
 
 
якщо отримає дозвіл від керівництва розвідки Трамп хоче зустрітися зі співробітником розвідки США, який написав на нього скаргу - Цензор.НЕТ 3442 Коли кожна калоша буде розшифровувати агентів, то і бажаючих не буде працювати в розвідці
 показати весь коментар
 
 
Непонятен смысл этой встречи.
Угрозы свидетелю как бы не поощряются в цивилизованном мире.
 показати весь коментар
 
 
нам би такого ...бо "местний" "заточений" на продаж України ...Трамп Америку не продає
 показати весь коментар
 
 
Америка десятки лет строила по шагово свою внешнею политику - пришел Трамп и наплевав на все все берет и разрушает - результаты даже сейчас - строго отрицательные и это факт ,а дальше весь негатив будет только нарастать
 показати весь коментар
 
 
і шо Америка за "десятилетия" побудувала ...винесла половину виробництва до "китаю" ...так Трамп робить все можливе щоб це повернути назад ...приблатньоне ***** голову задерло і робить що хоче по всьому Світі це теж досягнення тридцяти років ...за тридцять років не було жодного "рейгана" коли Америка справді була могутньою країною ...зараз кожне косоглазе чмо посилає Америку як хоче ...як тобі "досягнення" ...Трамп взявся цей гнійник вичищати і світова шахрайська "иліта" цьому опирається ..повторюся але Трамп Америку не продає під 18% річних як це робить "наш" резидент зі своїми моноуй...ками
 показати весь коментар
 
да да - производства переносят во Вьетнам и Бангладеш - экономику не обманешь - законы действуют, для всех участников, рынка и не возможно добиться сразу диаметрально противоположного - а он пытается и поступает, как слон в посудной лавке - ну да ломать не строить
 показати весь коментар
 
 
так ...у вєтнам ...бангладеш ...а у швейцарії місцевим аборигенам платити готові аби швейцарці про працю не думали ...у німеччині взагалі бардак ...на одого працюючого по парі немитих з субсидіями ... Америку теж намагаються перетворити на щось подібне ...а Трамп хоче щоб свої працювали а не ...з початку 80х Світ потихеньку почали як казали колись "морально розлагать" всякими ідеями про дерьмократию 3,14дарократию клептократію та інші "кратії" ...
 показати весь коментар
 
Вчера член палаты представителей США, член демократической партии Marcia Carolyn Kaptur выступая на слушаниях в Конгрессе в США назвала Зеленского " ... безвольной марионеткой кучки олигархов". Она так же упомянула о том, что в окружении Зеленского есть люди понимающие всю опасность связи с олигархическими кругами и тот возможный вред. который эти связи несут Украине. Marcia Carolyn Kaptur хорошо знает двоих людей из окружения Зеленского - Данилюка, еще со времен его нахождения на должности министра финансов и Баканова, с которым на скорее всего по рекомендации Данилюка, познакомилась в июне 2019 года. ( мы упоминали об этом, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html). Если исходить из этого, то Данилюк просто пал жертвой своих связей в демократической партии. Кто то в окружении Зеленского очень хочет изолировать его от любых международных контактов.
 показати весь коментар
 
 
Данилюк по своим обязанносятм не имеет права заниматься внешней политикой.
 показати весь коментар
 
Видимо хочет ему сказать: "У рогатик, а ты еще и ябеда"
 показати весь коментар
 
все верно, проверочный вопрос - что сделатЬ)
 показати весь коментар
 
набрав трамп кротів як блох....хоч з білого дому тікай
 показати весь коментар
 
Просто он хочет узнать, что тот еще сказал Путину.😀😀😀😀😀
 показати весь коментар
 
Трапм-матерый волк,он прекрасно понимает,что слив был со стороны Украины и,скорее всего, от тех сил,которые хотят подмочить репутацию Зеленского.Не завидую я им-честно
 показати весь коментар
 
 
Кто хотел подмочить репутацию Зеленского все знают!
 показати весь коментар
 
 
Оно само и помочилось себе в штаны 🤢💩🤡.кто ж ему виноват
 показати весь коментар
 
 
Трамп лажанулся, поскольку в разговоре с Зеленским сам добавил свежего материала
для разговора о коррупции. Нечего переводить стрелки на разведчиков.
 показати весь коментар
 
 
Хай спочатку віч на віч зустрінеться з розвідником,якого американська розвідка роками просувала в близьке оточення ***** і якого Донні по своїй тупості злив ***** або,як подяку за допомогу стати президентом.
 показати весь коментар
 
 
У Трампа морда в пушку,чучело решило что оно особенное
 показати весь коментар
 
 
чого одно, хай вже зразу всій конторі поляну накриває
 показати весь коментар
 
Алькапоне хочет встретиться с сотрудником налоговой, который раскрыл его бухгалтерские книги.
 показати весь коментар
 
всё правильно Трамп делает. Демкратам не светит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору