 Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися в магазинах монетами дрібного номіналу

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні.

Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - йдеться в повідомленні.



Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

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Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг.