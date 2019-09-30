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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (142) Луценко (2658) США (5534) Джуліані (35)

 Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив, що обговорював з Рудольфом Джуліані, другом і юристом президента США Дональда Трампа, можливість розслідування щодо ексвіцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA, про це він повідомив в інтерв'ю BBC, опублікованому в неділю, 29 серпня.

За словами Луценка, він запевнив Джуліані в готовності Генпрокуратури до сприяння американському слідству в рамках міжнародної правової допомоги. Але при цьому наголосив на неможливості розслідування дій Байденів українськими правоохоронними органами.

"Я сказав панові Джуліані: Добре, якщо ви почнете ваше розслідування в Сполучених Штатах, ми можемо офіційно допомогти вам. Згідно з міжнародним законодавством, ми надамо вам міжнародну правову допомогу. Через запити або через об'єднану слідчу групу", - розповів Луценко.

Генпрокурор підкреслив, що в українських правоохоронних органів не було підстав для розслідування діяльності Гантера Байдена і його батька.

"Це не моя юрисдикція. Я не можу робити нічого, що не пов'язане з українським законом", - зауважив Луценко.

"Я не знаю, які можуть бути причини для розслідування щодо Джо Байдена або Гантера Байдена згідно з українським законодавством", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я висушую болото", - Трамп опублікував ролик проти Байдена з кадрами з України

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

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Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151079
 
 
 Топ коментарі
 
Так сынок Байдена в Украине со Свынями не по украинским законам барыжил на украинских надрах? Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 282
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а чим Качанівка гірша за Мальдіви? і годують, і тепло взимку Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 8692
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Можно представить ,как это 🤢🥒недоразумение с путлером гнусавит ,на полусогнутых 🤮
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С Зеленским теперь опасно разговаривать по телефону. Чуть что - сразу импичмент!!! Не было оснований, - Луценко рассказал, что отказался начать расследование по делу Байдена по просьбе Джулиани - Цензор.НЕТ 5918
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Можно представить ,как это 🤢🥒недоразумение с путлером гнусавит ,на полусогнутых 🤮
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ему нужно как-то консультироваться со старой командой на предмет поведения со штатами...
мог бы в первые 100 дней начинать эту работу, а не по турциям за кварталом следовать
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Порошенко предлагал Монике помощь, но он отказался...
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тогда он еще не был моникой и опасался связей с лолитой)...
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Причина в другом, Моника то знает, что Порошенко не Вальцман...
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ОНО ПРОСТО КАСТРИРОВАННЫЙ КАБАН ПЕЦЯ!
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Зеб, ты поосторожней с капсом, а то твоя единомышленница - Татьяна Лайф сегодня не в духе и резко против капсов.
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Увлекаетесь Плейбоем?Как по мне-Моника хоть помоложе,а
Лолита-вообще Отстой!
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Ты перепутал, это с Трампом опасно разговаривать. Путин и саудовский король уже напряглись
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Всем нужно объявить про провалы Зеленского. То что разговоры президента США слушают люди, которые могут "слить" разговор куда угодно - это мало кого интересует.
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Более того, если уж так случилось у нас теперь тоже есть козырь в рукаве, ведь мы тоже можем найти повод опубликовать полную запись разговора (все 30 мин, а не 5), ведь наверное она у нас есть
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А почему в Украине кого-то должно интересовать, кто в США слушает разговоры их президента?
У них это соответствует закону, разведка всех слушает, в том числе и президента.
Если видят, что его разговоры, как и других должностных лиц, идут в ущерб национальной безопасности, о них сообщают ни куда угодно, а куда по закону положено.
А наш дурачок никакого понятия о том, как работает государственная машина в США не имеет, вот и попал в переплёт. Так кто ему лекарь?
Играть Голобородька и быть президентом, это все-таки не одно и тоже.
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Т.е. то что разговор 2-х президентов стал доступен СМИ - это нормальная ситуация?
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В СМИ опубликовать разговор разрешил сам Трамп. Значит, это нормальная ситуация.
А вот то, что он об этом не сообщил Монике Зеленски, говорит о том, как он к нему относится, Моника для Трампа просто пустое место.
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Возможность что то говорить и доказывать это делами для Луценко уже в прошлом.Чего он стоит он показал!
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Ну тепер з'явились підстави.
І навіть для того щоб розслідувати злочини самого луценка.
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Звідки вони взялись ? З бажання Трампа,тому що у Зєлєнского на 100% свій прокурор ? Та навпаки,Рябошапка тікатиме від цієї справи,як чорт від ладану !
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Треба якось закрити писки бувшим " дєятєлям" ,бо через їх підлість і брехню пересвариться весь світ ! Може ,їх усіх на Мальдіви відправити ?!!! Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 5705
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а чим Качанівка гірша за Мальдіви? і годують, і тепло взимку
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И тебя туда же и тебе того же ,нищеброд босой
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А я б закрив писок шмаклі. Не питайте чому? Нехай читає з бумажки, бо якщо починає говорити своїми словами, то виходить тільки "дужедякую" або"чєгоізволітє".
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Так сынок Байдена в Украине со Свынями не по украинским законам барыжил на украинских надрах? Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 282
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Слыш ты. Сын Байдена друг Украины и не в чем не виноват. На него наезжает только путинско трамповская антиУкраинская нечисть, каким видно есть и ты московский троль
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Бывший генитальный плокулол лепит отмазки.
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То есть основания, то нет. " Коля хороший парень". Порошенко сказал что не трогать Бурисму, и совсем не бесплатно.
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тупішого за Югіка ще не було плокулола, та ще й без юридичної освіти )
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Звичайно тупий, он тебе про тебе ж забув
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для юры была понятна, потому он так необычно повелся с американским послом...
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Совершенно верно. Если открывать дело против сына Байдена небло оснваний, зачем он подтсаил Иованвич!? Если он врал тогда, занчит врет все время.
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ты туго соображаешь...даже после поддержки не трампа на предыдущих выборах, власти украины сумели исправить ситуацию...и поведение юры - тому подтверждение
а на рябошапку с его освитой посмотрим-увидим...знаем, что он ручной у зеленского и видим, что у зеленского приколы случились
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не факт, просьба Трампа к Зеленскому имхо как раз и показывает, что на предыдущую власть в Украине Трамп ложил болт (или она на него)
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этот обмен болтами и есть исправление ситуации, потому, как взаимный(ты сам написал))
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А кто то может внятно сказать, что такого натворил Байден-младший?
Наскока я понимаю, просто числился в совете директоров, получал зарплату как у Коболева, них не делал, Петрусь крышевал Бурисму в замен на благосклонность Байдена-старшего?
Или там таки что-то было серьезное? Какой именно эпизод так настойчиво хочет расследовать Трамп?
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В 14-15гг с Бурисмы ежемесячно утекали полторы сотни на американскую фирму Хантера. Причем зарплата была такая же,но отдельно. Шокин начал это расследовать и был уволен,как выяснилось Байденом старшим.
Ну и + вся эта хрень с его назначением на фоне впариваний Байдена ст. о энергенезависимости.Попытки навязать покупки американского,золотого по цене,газа.А это не в интересах Украины.
Есесно Юрик ненашел оснований на тех,кто его фактически назначил.
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ага, ну то есть просто узаконенная взятка Байдену в виде шоколадной должности и астрономической зарплаты
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не буду
то есть Петрусь копирует кремль, одна школа, кремляди примерно так купили Шрьодера и еще пол сотни европейских высокопоставленных чиновников в обмен на политическую благосклонность
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Что я не слыхал,что б Шредер навязывал Газпрому что то убыточное.И там возможно есть благосклонность.
Кака и ввиде чего была благосклонность Байдена?
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в общем, Байден не сделал ничего такого, чего не делал бы Шредер.
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про американский "золотой" газ - сказки. сейчас во всем мире падает цен на газ благодаря американскому сланцевому.
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Цена на газ может падать только при падении цены на нефть.А вот про сланцевый газ точно сказки.Ты как его в Украину поставишь?Но есть сжиженный.А он если не бриллиантовый,то золотой уж точно.
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серьезно? а можно конкретные цифры? как бы там ни было, когда не было конкуренции, газпром мог рисовать цены на свой газ действительно бриллиантовые. а сейчас Европа строит терминалы спг, и цена падает. на спотовом рынке это может быть независимо от нефти.
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Конкретные цифры ты можешь найти в гугле.У нищих слуг нет.А читая про рисованые цены,делаю вывод-ты в этом не разбираешься.
По этому и сказки про Юлькуфарофку.
Может в фантазиях и будет газ независим от нефти,но пока нет.И цены по 400$ на газ,как раз приходились на период нефти по 120уе.
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ага, нефть нефтью, а газпром для каждой страны снг выставлял свою цену в завистмости от дружественности отношений. а в Европе тем временем появился спотовый рынок СПГ. и да, цены там на американский газ бывают дешевле газпромовских.
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Так во всем мире.Зайди на сайт минэнерго тех же штатов.Там кстати и уголек для Украины по 203$ найдешь.Вот это честные партнеры.Цены меняют после подписания и во время действия контракта.Кацапам ещё учиться и рости..
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ты про спотовый рынок почитай, полезно будет.
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Нахрена оно им?
А если что то не так,ты поправляй,не стесняйся.А я тебе пока про уголь из США напомню,которые честные партнёры предложили по 100 с чем то на год,а в 3тем квартале подняли до 203!!!$Это есть в открытом доступе на сайте Минэнергетики США.
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Звісно ти супроти покупки американського "золотого" газу. Ти за покупку "дешевого" газу з Мордору, вірно, промордорська нулівка?
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Да Трамп и не думал ослам в посудной лавке посуду бить.Это старый осёл придурок,будучи уверенным,что порох победит,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств,премьеров назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что порох уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Видео здесь.(50-55min)Вот Трамп и посчитал,что это лично ему вызов и даже провокация,на которую он не может не ответить,ведь обвинят-то подлецы и его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивает демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила этих денег в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее.
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Пусть расследует деятельность своих родственничков на просторах кацапстана ,подтанцовщик путлерастов
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Остаётся объяснить только одно, почему трамп так давил на зеленского через джулиани требуя не увольнять луценко? Почему сразу после увольнения трамп отказал в помощи?

Или джулиани тупой или луценко врет
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Это очевидно, потому что Луценко пообещал Джулинаи посадить кого угодно, что бы его оставили генпрокурором.
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Я бы сказал что пообещал ещё когда его назначили генпрокурором
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"Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством"

Да никаких! Их шмонать просто надо было..., да почаще - на предмет обнаружения наркосодержащих веществ. Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 7581

А вообще Хантер хороший парень! Как и Коля.
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Луценко кловун, он же сам поехал в США лизать дупцю республиканцам в надежде что те повлияют на зеленского и тот его оставит, за слив тех кто лил воду на мельницу бабки Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 9611всё мечется дурачёк.
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Навіть у алкаша мізків та гідності виявилось більше ніж у клоуна.
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Югик, выбирай сам, где чалиться будешь..у нас, амеров или русских))))
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Луценко пошел на попятную поняв, что его шантаж Зеленского, что бы тот оставил его Генпрокурорм провалился. Пусть расскажет, почему он подставил Иовоич, если небыло основний открыать дело портив сына Байдена!? Теперь его вместе с Лолитой ждет Гунатаномо или Качановка.
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Соціаліст соціалісту друг товариш і брат.
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А после дела темного,
А после дела крупного
Искал места укромные,
Искал места уютные.
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Во всей этой истории неясна роль Порошекно. Очень сомнительно, что бы хронический дурак Луцкенко смог сам додуматся до такой международной многоходовки, что бы на весь мир обгадить Украину. Скорее всго нары ждут обоих, не важно в Гунатаномо, в Качановке или в Ростове.
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а может что то не так с оценивающим?
можно и под этим углом глянуть
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Тому мильйон - а этим два, -
Такая уж любовь у них.
И Волкер с ночи доутра ,
На нас, су..а работает.
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Шановні і не шановні форумчани. кожний із Вас пише те ,що сам думає, але найбільше кричать , пищать про крадіжку ті ,хто сам злодій. Це доказало моє довге життя. Тому частіше дивіться на себе в дзеркало. Хотя .звичайно, за гроші і по тупості можна молоти язиком все.
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За такой промежуток времени, не научился РЫБАЧИТЬ. Сидеть у него лучше получается. Так может посадить?
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так выходит не было... или Рябошапка читает медленно ?!
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Шокин, расследующий дела Байдена - это как генпрокурор Чайка, вдруг расследующий взятки Шредеру.
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Всё, что вам нужно знать об идиотах - это то, что они не понимают смысла фразы ""Это не моя юрисдикция. Я не могу делать ничего, что не связано с украинским законом",
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Трампу сложно самому инициировать расследование против Байдена. Вот он и хотел это сделать чужими руками. Т.е. Трамп хотел использовать 250 млн. бюджетных денег в личных политических целях.
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Луцик дурку ганяв, бариги на волі, Урраїнців обібрали до нитки, і продовжує соплі пускати, напевно на другу ходку захотів.
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ни один укр прокурор не в здравом уме не откроет дело не только против сына Байдена, но и против хомячка сына Байдена.
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Ну да, а то что 19 мая Порошенко подарил семье Байдена нефтяную скважину, это как?
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