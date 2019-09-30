 Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA, про це він повідомив в інтерв'ю BBC, опублікованому в неділю, 29 серпня.
За словами Луценка, він запевнив Джуліані в готовності Генпрокуратури до сприяння американському слідству в рамках міжнародної правової допомоги. Але при цьому наголосив на неможливості розслідування дій Байденів українськими правоохоронними органами.
"Я сказав панові Джуліані: Добре, якщо ви почнете ваше розслідування в Сполучених Штатах, ми можемо офіційно допомогти вам. Згідно з міжнародним законодавством, ми надамо вам міжнародну правову допомогу. Через запити або через об'єднану слідчу групу", - розповів Луценко.
Генпрокурор підкреслив, що в українських правоохоронних органів не було підстав для розслідування діяльності Гантера Байдена і його батька.
"Це не моя юрисдикція. Я не можу робити нічого, що не пов'язане з українським законом", - зауважив Луценко.
"Я не знаю, які можуть бути причини для розслідування щодо Джо Байдена або Гантера Байдена згідно з українським законодавством", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
мог бы в первые 100 дней начинать эту работу, а не по турциям за кварталом следовать
Лолита-вообще Отстой!
У них это соответствует закону, разведка всех слушает, в том числе и президента.
Если видят, что его разговоры, как и других должностных лиц, идут в ущерб национальной безопасности, о них сообщают ни куда угодно, а куда по закону положено.
А наш дурачок никакого понятия о том, как работает государственная машина в США не имеет, вот и попал в переплёт. Так кто ему лекарь?
Играть Голобородька и быть президентом, это все-таки не одно и тоже.
А вот то, что он об этом не сообщил Монике Зеленски, говорит о том, как он к нему относится, Моника для Трампа просто пустое место.
І навіть для того щоб розслідувати злочини самого луценка.
а на рябошапку с его освитой посмотрим-увидим...знаем, что он ручной у зеленского и видим, что у зеленского приколы случились
Наскока я понимаю, просто числился в совете директоров, получал зарплату как у Коболева, них не делал, Петрусь крышевал Бурисму в замен на благосклонность Байдена-старшего?
Или там таки что-то было серьезное? Какой именно эпизод так настойчиво хочет расследовать Трамп?
Ну и + вся эта хрень с его назначением на фоне впариваний Байдена ст. о энергенезависимости.Попытки навязать покупки американского,золотого по цене,газа.А это не в интересах Украины.
Есесно Юрик ненашел оснований на тех,кто его фактически назначил.
то есть Петрусь копирует кремль, одна школа, кремляди примерно так купили Шрьодера и еще пол сотни европейских высокопоставленных чиновников в обмен на политическую благосклонность
Кака и ввиде чего была благосклонность Байдена?
По этому и сказки про Юлькуфарофку.
Может в фантазиях и будет газ независим от нефти,но пока нет.И цены по 400$ на газ,как раз приходились на период нефти по 120уе.
А если что то не так,ты поправляй,не стесняйся.А я тебе пока про уголь из США напомню,которые честные партнёры предложили по 100 с чем то на год,а в 3тем квартале подняли до 203!!!$Это есть в открытом доступе на сайте Минэнергетики США.
обиженным.Но если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила этих денег в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее.
Или джулиани тупой или луценко врет
Да никаких! Их шмонать просто надо было..., да почаще - на предмет обнаружения наркосодержащих веществ.
А вообще Хантер хороший парень! Как и Коля.
А после дела крупного
Искал места укромные,
Искал места уютные.
можно и под этим углом глянуть
Такая уж любовь у них.
И Волкер с ночи доутра ,
На нас, су..а работает.