 Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр патрульної поліції в Сумській області на своїй сторінці в Facebook.

"29 вересня, близько 16 години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП. Попередньо відомо, що 29-річний водій, рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням транспортного засобу, після чого допустив наїзд на електроопору", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП водій і троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, зазнали тілесних ушкоджень. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні.

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