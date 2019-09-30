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Все про:ДТП (2533) Суми (156) патрульна поліція (927)

 Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Чотири людини, серед яких двоє дітей, зазнали травм унаслідок ДТП у Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр патрульної поліції в Сумській області на своїй сторінці в Facebook.

"29 вересня, близько 16 години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП. Попередньо відомо, що 29-річний водій, рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням транспортного засобу, після чого допустив наїзд на електроопору", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 01

Унаслідок ДТП водій і троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, зазнали тілесних ушкоджень. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні.

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Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 02
Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 03
Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 04

Унаслідок ДТП у Сумах постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей, - патрульна поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151078
 
 
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я так понимаю что резину ( протертор ) которая на фотке по второму кругу продать не удастся?
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похоже что да, подушка безопасности не сработала на фотке значит тачка уже после аварии была и подушка отработала в первый раз.
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Вроде и скорость была небольшая (кил 80-90) и дорога не очень мокрая, и вот надо же...
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шось було чи підрізав хто , чи якась неждана перепона а мож в лоб хто їхав
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