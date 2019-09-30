 Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter 29 вересня.
"Вітання Себастьяну Курцу з історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії. Будемо раді співпраці з вами і новим австрійським урядом заради наших двох країн та єдиної Європи", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 29 вересня в Австрії відбувалися дострокові вибори до нижньої палати парламенту країни - Національної ради.
Як пише Радіо Свобода, на позачергових парламентських виборах в Австрії більше місць отримала Австрійська народна партія з лідером Себастьяном Курцом, колишнім канцлером.
За ще не повними попередніми даними, підтримка партії ексканцлера становить близько 38%.
а всё остальное, начиная с исландской сборной на инавгурации, эта сборная и пишет
Сейчас они тоже имеются, в неофициальном порядке - у юристов, учёных, чиновников... И дипломатов, в том числе... Вот и использовали они "установленную форму поздравления...
«Партия Курца набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 29 сентября. Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей», - отмечает агентство APA. Попали в австрийский парламент и еще две политические силы - партия «Зеленые» и движение «Новая Австрия».
Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия Курцу и его правительству. Это произошло из-за скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
У вас в паРаше не принято дамам наливать напитки и подавать блюда?
Какие ж вы примитивные , ботяры одноразовые
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