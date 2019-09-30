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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2968) привітання (425) Курц (66)

 Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії

Президент України Володимир Зеленський привітав ексглаву уряду Австрії Себастьяна Курца з перемогою його партії на парламентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter 29 вересня.

"Вітання Себастьяну Курцу з історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії. Будемо раді співпраці з вами і новим австрійським урядом заради наших двох країн та єдиної Європи", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії 01

Нагадаємо, 29 вересня в Австрії відбувалися дострокові вибори до нижньої палати парламенту країни - Національної ради.

Як пише Радіо Свобода, на позачергових парламентських виборах в Австрії більше місць отримала Австрійська народна партія з лідером Себастьяном Курцом, колишнім канцлером.

За ще не повними попередніми даними, підтримка партії ексканцлера становить близько 38%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151077
 
 
 Топ коментарі
 
А кто мог такое написать: "...с исторической победой..."? Только какой-то коммунист со своим пышнофразием без смысла по контексту...
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Да от Моники Зеленски в Европе все уже шарахаются как от проказы.Токсичная,такая Моника.
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Ворон ворону глаз не выклюет. Оба тяготеют к рашке.Т.е ихнего полку прибыло.
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О, це ж там логопед Кіля журнал свій має?
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он бы еще кончиту вурст поздравил...австрия первая за снятие санкций с россии, тогда через нее все больше русские газы в разные стороны разойдутся
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С Зеленским теперь опасно разговаривать по телефону. Чуть что - сразу импичмент!!! Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії - Цензор.НЕТ 47
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Так он не по телефону... Это написано на его странице в Интернет... (А кто поздравление написал - ХЗ... По кнопкам клавиатуры его компа, пока он "в кумаре", потыкать может кто-угодно... Например, Богдан...).
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А кто мог такое написать: "...с исторической победой..."? Только какой-то коммунист со своим пышнофразием без смысла по контексту...
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ему текст для выступления в оон написали мастера и специалисты слова....
а всё остальное, начиная с исландской сборной на инавгурации, эта сборная и пишет
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До революции в ходу были так называемые "Письмовники". В них подавались образцы писем, связанных с перепиской людей различных сословий, в различных сферах деятельности - деловой, любовной, и так далее. В некоторых случаях можно было только вставить в текст необходимые реквизиты - время, место, фамилию, имя, отчество адресата, некоторые конкретные подробности, касающиеся непосредственно обсуждаемого вопроса... (у кого-то из советских юмористов - кажется, у Петросяна, была сатирическая миниатюра о том, как лектора общества "Знание" послали прочитать лекцию по сбережению здоровья на какую-то конференцию бухгалтеров. А у него была только заготовка лекции по сбережению здоровья маленьких детей... "Выкрутился", подставляя вместо слова "детей" - "бухгалтеров").
Сейчас они тоже имеются, в неофициальном порядке - у юристов, учёных, чиновников... И дипломатов, в том числе... Вот и использовали они "установленную форму поздравления...
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Там мендель рулит фейсбуком Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії - Цензор.НЕТ 6266 и грудью закрое от журналисто, коли чо Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії - Цензор.НЕТ 4403
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Напомните парню, что когда-то один австриец уже одержал историческую победу на выборах. Чем закончилось? Ему что, давеча в Бабьем Яру не рассказали?
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А при чём здесь "австриец"? У тебя ксенофобия, в отношении австрийцев, как нации? Так "не тереби" её, тебя и "попустит"... В любой нации есть и герои, и праведники, и преступники... Австрийцы - не исключение...
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Я не про именно австрийца, просто не понятен восторг "историческая победа" и т.п.
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А я выше написал - была использована одна из установившихся дипломатических форм официального поздравления... (Мы, в быту, тоже "установившимися формами поздравлений, пользуемся, поздравляя кого-то, с днем рождения, или каким-то, иным праздником...).
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если в ответ мычать, то воспримет, как намек на монику
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На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца, который выступает за поэтапное снятие санкций с России. Информация об итогах голосования размещена на официальном сайте МВД страны.
«Партия Курца набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 29 сентября. Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей», - отмечает агентство APA. Попали в австрийский парламент и еще две политические силы - партия «Зеленые» и движение «Новая Австрия».
Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия Курцу и его правительству. Это произошло из-за скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
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Лахта, это он выглядит пьяным? :D
У вас в паРаше не принято дамам наливать напитки и подавать блюда?
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Конечно! Австрия, Вена это как "запасной аэродром" беглях воров, коррупционеров...Фирташ, Портнов, Клюевы, сынок Азарова............опять же Украину в 21014 году дерибанили Порошенко, Кличко, Фирташ, лёвочкин...."случайно " встретились и часов 8 кофе пили.
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Ворон ворону глаз не выклюет. Оба тяготеют к рашке.Т.е ихнего полку прибыло.
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Виш ли ВКЛ. Есть еще исторические поражения на выборах. С ними не принято поздравлять. Но я тебя поздравляю.
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Лукашист, а когда ты в туалете удачно опорожнишься это тоже историческая победа?
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Нам с тобой надо беречь своего президента. А то придет такой молодой(и зеленый) и наворотит делов.
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Лукашист, что такого сделал Лукашенко, что без его таланта председателя колхоза Беларусь может дальше существовать?
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Это не тема форума, да и одним постом не обойтись.
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Лукашист, не юли, достаточно одного слова - них..., если не обращать внимания, что он китайцами решил заменить беларусов :D
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Тебя можно только тремя китайцами заменить.
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Лукашист, а я решил, что ты скажешь - что Лукашенко сделал, а ты как и все лукашисты отвечаешь.
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Да от Моники Зеленски в Европе все уже шарахаются как от проказы.Токсичная,такая Моника.
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Нужно было ещё капс подключить, чтоб тебе поверили.
Какие ж вы примитивные , ботяры одноразовые
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Совсем рехнулась,зебильная поклонница Моники?
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Российские технологии вборов успешно внедряются в мир.
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виступ "нашого" Президента в ООН ...АНШЛАГ
Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії - Цензор.НЕТ 247

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А КОГДА АЗАРОВА С ФИРТАШЕМ ВЫДАДУТ НЕ СПРОСИЛ !!!???
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