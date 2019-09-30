 Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter 29 вересня.

"Вітання Себастьяну Курцу з історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії. Будемо раді співпраці з вами і новим австрійським урядом заради наших двох країн та єдиної Європи", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, 29 вересня в Австрії відбувалися дострокові вибори до нижньої палати парламенту країни - Національної ради.

Як пише Радіо Свобода, на позачергових парламентських виборах в Австрії більше місць отримала Австрійська народна партія з лідером Себастьяном Курцом, колишнім канцлером.

За ще не повними попередніми даними, підтримка партії ексканцлера становить близько 38%.