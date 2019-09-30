 Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- по два рази неподалік Водяного і Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета;

- неподалік Пісків - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Опитного, Авдіївки, Невельського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм;

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Новгородського - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Хутора Вільний - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Золотого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм, а також озброєння БМП і стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.



