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 Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб

29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- по два рази неподалік Водяного і Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Пісків - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Опитного, Авдіївки, Невельського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новгородського - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільний - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Золотого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм, а також озброєння БМП і стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб 01
Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151076
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть расіянсько-масковітським окупантам!!!! щоб ото на масковію та на сибір оця проказа рогата повернулась та по домовинах по ховалась!!!!
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У АП наверно нет времени на такие мелочи, как объяснения - они еще не со всеми ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ ПЕРЕСРАЛИСЬ
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Украине можно создать аналог Французского Легиона, чтобы Украинские войны меньше гибли, нужно набирать из самых нищих стран легионеров и пусть они воюют по 2 года и после им дается гражданство Украины и они смогут и продолжить воевать, а смогут и уйти, через 2 года на гражданку Украины. Это хороший вариант в человеческом ресурсе!
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А потім виявиться, що не тільки Бодя на бурята подібний
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Смерть расіянсько-масковітським окупантам!!!! щоб ото на масковію та на сибір оця проказа рогата повернулась та по домовинах по ховалась!!!!
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вот пусть жлобишка Мендель выйдет к журналистам и объяснит ОТКУДА У " мирного ЛУГАНДОНа" столько снарядов , шо они ежедневно стреляют и стреляют.
ВООБЩЕ ПОЧЕМУ АП МОЛЧИТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СНАРЯДОВ В Лугандоне? А то ШОТО там разводить собираются, а снаряды у сепаратистов не кончаются
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У АП наверно нет времени на такие мелочи, как объяснения - они еще не со всеми ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ ПЕРЕСРАЛИСЬ
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Зе, ты слепой? Перемирия нет, хватит помогать *****.
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Потерь нет, потерь нет... у штаба ССО и Генштаба, а по данным региональных СМИ, волонтеров каждый день хороним погибших бойцов.

27 вересня 2019 року близько 2.30 на ротному опорному пункті у міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" 53 окремої механізованої бригади солдат Анастасія Олександрівна Вітовська.
У дівчини залишився маленький син.

Дівчина 31.03.1998 року народження родом з Рубіжного Луганської області. Про це повідомили у Фейсбук Вадим Джувага та Назар Приходько.

https://varta1.com.ua/na-shodi-zagynula-moloda-**********-vijskova/?fbclid=IwAR0YGa6zYFu3AqiYqxlX4ik9sbQyQxZM7PmRHweY3c24qpuBjL4JU-XlTGk
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