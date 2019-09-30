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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2968) Конгрес США (285) США (5534) Трамп (2079)

 Комітет Палати представників з розвідки заслухає особу, яка повідомила про характер розмови Зеленського із Трампом, - конгресмен Шифф

Голова Комітету Палати представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що члени Комітету домовилися заслухати викривача, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача", - сказав Шифф на каналі ABC News.

"Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати це свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача.З огляду на загрози, з якими виступає президент, можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку", - додав він.

Водночас радник президента Трампа Стівен Міллер заявив телеканалу Fox News в неділю, що поведінка інформатора "нагадує поведінку шпигуна". "Президент Сполучених Штатів є викривачем, а ця особа є саботажником, який намагається підірвати демократично обраний уряд", - сказав Міллер.

Також читайте: Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

У четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я висушую болото", - Трамп опублікував ролик проти Байдена з кадрами з України

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151073
 
 
 Топ коментарі
 
Мокша запам'ятай, не треба проповідувати тут про "випростовідітетолькоплохое". Краще розвивати логічне мислення. Бидло-мамашка - це наслідок, а не причина для таких висновків. Ми уявляємо собі Америку, як цивілізовану країну, населену людьми з різним інтелектом, а підараху і косооку мавпу під канадським проксі - як Мордор з піг-догів населений орками. Причому ельфи там теж є. У резерваціях.
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Стенограма цієі розмови змінила наше уявлення про Трампа і Зеленського. Незрозуміло лише чому з приводу Луценка Трамп звертався до Зе, а не до Коломойського. Вся інша частина розмови знизила рейтинги обох президентів.
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Циничного резидента фсб в Украине будут немножко пиф-паф
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какая это уже попытка либералов свалить Трампа? Предлоги постоянно разные, но быстро живущие, если так можно сказать, и все не удачные.
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Рядовой американец либерал демократ уже запутался, за что же нужно импич Трампа?
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Мені інший раз здається, що над росіянами хтось проводить такий собі експеримент. Суть його в тому полягає, скільки їх сіра внутрішньочерепна субстанція витримає маразму всякого. Інакше весь цей потік дебілізму не пояснити.
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І з якого боку тут росіяни? Або ти вважаєш, що Зеленський це російський проект?
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да это уже херня какая то . более перспективно будет размотать переписку Хилари изза этого посла убили и посадить ее на нары - вот это демократия а тут все никак заказуху не могут выполнить...
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Всё, Али -- я на посадке .. Франкфурт -- Нью И́орк. Самолётик какой-то ужасный -- без посадки, прямой залёг -- в ряду 10 кресел!? ...как у Трампа, мабудь? До конца октября... ...Украину мне не потеряйте! Покец ... ... услышимся ещё. *)
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кацап під проксі говорить про лібералів і навіть не розуміє хто це такі)
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Мокша запам'ятай, не треба проповідувати тут про "випростовідітетолькоплохое". Краще розвивати логічне мислення. Бидло-мамашка - це наслідок, а не причина для таких висновків. Ми уявляємо собі Америку, як цивілізовану країну, населену людьми з різним інтелектом, а підараху і косооку мавпу під канадським проксі - як Мордор з піг-догів населений орками. Причому ельфи там теж є. У резерваціях.
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Стенограма цієі розмови змінила наше уявлення про Трампа і Зеленського. Незрозуміло лише чому з приводу Луценка Трамп звертався до Зе, а не до Коломойського. Вся інша частина розмови знизила рейтинги обох президентів.
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Тут все просто. Трамп почав передвиборну атаку на Байдена через його зв'язки на Україні. А Луценко ще зіграє свою роль, з Коломойським або без нього.
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А в чем изменилось представление??? Вы не знали, что наши руководители всегда лижут американцам? Посмотрите записи встреч наших президентов/премьеров/глав парламента с их делегациями. Всегда было стыдно смотреть на это порно...
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А может передать США под контроль Украины? Трампа снять- а вместо него поставить Зеленского! Уж сам с собой-то он имеет право говорить?
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Пора в цій справі ставити крапку.
І братись за байденів та волкера.
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Если кто уже успел забыть, я напомню. У президента Украины Зеленского в Крыму недвижимость. Оформленная уже после аннексии Крыма по российским законам. Просто не забывайте, когда придумываете версии.
Роман Донік.
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Трам наробив собі не на імпічмент,а на буцегарню,мало того,що він всіляко тиснув на Україну союзника США,не знехтував допо огою *****,щоб стати президентом,так він злив ***** таємного агента з близького оточення *****,якого,нещодавно, терміново евайокувала розвідка з Москви,а це пряма державна зрада.
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Дякувати Богу,що знайшовся добросовістний агент,який виконав свою роботу і викрив корупційне лайно не побоявшись високих чинів,бо не холоп,а страж своєї держави.
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Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом, Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли - оборудовать границу с Крымом надо навсегда.
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