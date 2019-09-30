 Комітет Палати представників з розвідки заслухає особу, яка повідомила про характер розмови Зеленського із Трампом, - конгресмен Шифф

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача", - сказав Шифф на каналі ABC News.

"Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати це свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача.З огляду на загрози, з якими виступає президент, можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку", - додав він.

Водночас радник президента Трампа Стівен Міллер заявив телеканалу Fox News в неділю, що поведінка інформатора "нагадує поведінку шпигуна". "Президент Сполучених Штатів є викривачем, а ця особа є саботажником, який намагається підірвати демократично обраний уряд", - сказав Міллер.

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

У четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.