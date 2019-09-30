 Кабмін затвердив низку рішень, зокрема схвалив законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зокрема, уряд схвалив пакет законопроєктів "для впорядкування діяльності з видобутку бурштину".
"Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо", - йдеться в повідомленні.
Також уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися лише на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати й торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка закінчила війну.
Але він може увійти в неї як людина, яка її програла."
Павло Казарін - оглядач Крим.Реалії
Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
Почему о нем никто ничего не знает???
Где текст закона???
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского.
Вот такие дела ребята.
Не пускают те самые люди, которые САМИ превращают местные леса в лунный пейзаж? Не пускать они могут по одной единственной причине - хотят добывать сами, не нужно из этих дикарей делать защитников природы - им на природу плевать.
Для Украины от того бурштына не холодно не жарко, только люди утратят красивую природу.
Закон нужен, но с правильной реиновацией земель и контролем за этим делом.
Сейчас проблема в том, что местные варвары даже не ровняют - просто оставляют ямы...
73% порно монік разом з Лізою тужать над розбитими надіями.
Ліза натякає, шо нада подождать.
Народ ждать готовий, але недовго)
Деякі закликають Лізу боротися із владою)
Деякі пропонують базу порохоботів, яких нада сажать.
Получите и распишитесь.
Украине нужно создать условия и озвучивать проекты, чтобы инвесторы мира могли увидеть план во что инвестировать!
нищеброд в пятизвездочном отеле поиграть
значит не для всех
ДЕТИ МОИ!
Вообще-то законопроекты одобряет Верховная Рада, а не Кабмин....