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 Політика України
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Все про:гральний бізнес (79) Кабмін (3156) бурштин (344)

 Кабмін затвердив низку рішень, зокрема схвалив законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину

Кабінет Міністрів 29 вересня схвалив Програму дій уряду, провів низку призначень і звільнень, а також розглянув деякі законопроєкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, уряд схвалив пакет законопроєктів "для впорядкування діяльності з видобутку бурштину".

"Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо", - йдеться в повідомленні.

Також уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися лише на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу зробить "лотереї" прикриттям для тисяч ігрових салончиків, - журналіст Ніколов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151066
 
   
 Топ коментарі
 
Знаю точно что в Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского.
Вот такие дела ребята.
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Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
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". Зеленскій виконує всі вимоги Москви. Розводить війська. Веде прямі переговори з Кремлем. Якщо минула влада прагнула до того, щоб дружить з Європою проти Москви, то нова охоче йде на те, щоб Москва та Європа почали дружити проти Києва.

Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати й торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка закінчила війну.

Але він може увійти в неї як людина, яка її програла."

Павло Казарін -​ оглядач Крим.Реалії
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"отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов" - значит мнение местных пофигу? ну ну. я хочу посмотреть что таким "добытчикам" с разрешением из Киева скажут местные "янтарорубы"
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". Зеленскій виконує всі вимоги Москви. Розводить війська. Веде прямі переговори з Кремлем. Якщо минула влада прагнула до того, щоб дружить з Європою проти Москви, то нова охоче йде на те, щоб Москва та Європа почали дружити проти Києва.

Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати й торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка закінчила війну.

Але він може увійти в неї як людина, яка її програла."

Павло Казарін -​ оглядач Крим.Реалії
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Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
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Где текст закона о янтаре???
Почему о нем никто ничего не знает???
Где текст закона???
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Знаю точно что в Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского.
Вот такие дела ребята.
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Кабмін затвердив низку рішень, зокрема схвалив законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину - Цензор.НЕТ 9590

Не пускают те самые люди, которые САМИ превращают местные леса в лунный пейзаж? Не пускать они могут по одной единственной причине - хотят добывать сами, не нужно из этих дикарей делать защитников природы - им на природу плевать.
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Давно пора було навести лад з цим бурштином ( янтарем ). Зрозуміло, що в умовах безробіття люди змушені були "довбати" бурштин по лісах. Проте, якщо Уряд одночасно налагодить в країні ще й фабричну обробку бурштину, те що зараз в Польщі роблять з нашим бурштином, то місцеві мешканці отримають легальні робочі місця та пристойну платню.
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дядйьо, якого безробиття? у кого руки не из заднего места, зарабатывают на своем участке!
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Экскаваторами там всё переутюжат, водою перемоют, потом поровняют, посыпят землей и после на этой перемешаной почве кроме каких то кустов ничего не будет расти, там землю нужно специальным способом реновировать и то после этого она будет восстановливаться сто лет.
Для Украины от того бурштына не холодно не жарко, только люди утратят красивую природу.

Закон нужен, но с правильной реиновацией земель и контролем за этим делом.
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С обязательной реновацией, конечно, нужен.
Сейчас проблема в том, что местные варвары даже не ровняют - просто оставляют ямы...
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Будуть платити не пристойну зарплату, а максимум середню по регіону.
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Там місцеві вже не копають бурштин, а просто працюють на баньдюків які платять їм десь по 1 тис 1,5 тис грн. в день, а раніше місцеві коли копали самі на себе за день могли заробити 300-1000 дол. в день. А зараз якщо захочеш сам на себе копати то поб'ють до напів смерті і заберуть помпу...
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Ну тоді геть нічого поганого у тому, що бандюків прижмуть, не має.
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легализация, сэр, легализуют их, а не прижмут, в том то и оно
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ну просто так мити не дають, треба "білет" брати, а без білета можуть і побити, а робочим десь так і платять. Гроші з "білета" потім деребанили і частина на верх йшла.
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Зашил собі рота суровими нитками і пішов читати коменти до Богуцької.
73% порно монік разом з Лізою тужать над розбитими надіями.
Ліза натякає, шо нада подождать.
Народ ждать готовий, але недовго)
Деякі закликають Лізу боротися із владою)
Деякі пропонують базу порохоботів, яких нада сажать.
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Закон нужен, но с правильной реиновацией земель и контролем за этим делом.
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Теперь Авакян развернётся по крупному ! 😁.
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Закон пишут. Все должно быть по закону. Взять, к примеру, игорный бизнес. Закрыть нелегальные точки не удалось, потому что крышуются серьезными дядями, значит надо узаконить и все в порядке.
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Не хотели Тимошенко???
Получите и распишитесь.
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Тимошенковцы, дружно голосовали за Монику Кабмин принял ряд решений, в частности одобрил законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря - Цензор.НЕТ 5086 . И шо вы хотели?
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Когда Тимоха стала премьером и верещала о закрытии игорного бизнеса, казино работали, как ни в чем ни бывало. От ее партии в Черкассах мер- редкий мудак, город утопает в сраче, сроду такого не бывало. Тендер на вывоз крупногабаритного мусора выиграла мутная шарага, тарифы за коммуналку подняли в три раза, мусор лежит месяцами. На пляжах выкосили все деревья и поставили грибки, как в пустыне Египта, тротуарка в центре города положена, как стиральная доска, об зубы можно споткнуться. Зато, поц, открывает по 3 памятника на квадратном метре, скоро город в кладбище превратится без деревьев, но с надгробными плитами и танкетками на постаментах.
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Мысль праваильная, давно пора. Будем посмотреть как это будет реально воплощаться в жизнь и увеличит поступления в бюджет.
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Вот теперь точно эпоха бедности закончится
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Можно еще легализовать сразу марихуану и бордели!!! Потому что это все и так есть в Украине, но оно все в тени, а можно сделать так, чтобы оно приносило доход государству!!!
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Самогон забыл.Стариная легальная украинская забава-горилка на продаж.
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что б это все разрешить - надо по нормальному запретить)
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Можно по берегу черного моря Украины построить Лас-Вегас и Голливуд в одном флаконе!!! С казино, отелями, легализованной травкой, борделями, парками аттракционов, киностудиями, звукозаписывающими компаниями и прочей развлекательной инфраструктурой!
Украине нужно создать условия и озвучивать проекты, чтобы инвесторы мира могли увидеть план во что инвестировать!
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о запрете игорного бизнеса есть целый Закон .оказалось он не нужен был в 2009 году после трагедии в Днепре ?
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ні то був галімий популізм, трагедія сталась не тому, що люди грають, а тому, що правила пожежної безпеки порушили.
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ещё раз поделят народ на касты разве сможет поиграть
нищеброд в пятизвездочном отеле поиграть
значит не для всех
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Закони в нас пишуть під когось. Про гральний бізнес - для власників 5* готелів і шоб аваковських "лоторейщиків" не обідити. Про бурштин під одного великого копача, замість тисячі малих. Бюджету один фіг з цього нічого, як і тєрпілам, ой виборцям.
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Президент каламойский разрешил...... Будем копать,будем играть и икать тоже будем.
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Всё правильно! Не надо было 9 лет назад выводить игорный бизнес из легализации. Он приносил тогда приличные деньги. Всё таки 75 % налог от дохода. Уйдя в тень на игорном бизнесе поднялось куча воров и авторитетов.
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"Кабмин принял ряд решений, в частности одобрил законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря"
ДЕТИ МОИ!
Вообще-то законопроекты одобряет Верховная Рада, а не Кабмин....
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ТАК УЖЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЯНТАРЯ ВЫВЕЗЛИ !¿
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