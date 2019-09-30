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 Політика України
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Все про:Зеленський (2957) США (5526) Волкер Курт (479) Джуліані (35) Єрмак Андрій (22)

 Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані

Під час інтерв'ю на каналі Fox News Руді Джуліані показав, як він стверджує, частину його листування зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

З листування випливає, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа тему України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зокрема, у повідомленні 19 липня, Волкер пише: "Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського…"

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер, запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак

Руді Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже прикро" через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Волкер консультував із питань України і допомагав звязатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані 01

Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151061
 
 
 Топ коментарі
 
Це доьре чи погано? Волкер також мабуть думав, що Зеленський самостійний розумний чоловік, а не опудало від Бені.
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ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ, А ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ и БЕНЯ?

ТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?

ПОПРОСИ РЯДОМ СИДЯЩЕГО КАЛЕГУ, ЕСЛИ СУМЕЕТ, ПУСТЬ ТЕБЕ ПРОЧИТАЕТ.
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Зеб, суд ещё не определил - Что Порошенко украл и намарадёрил и ты, по зрадопривычке выпукиваешь?
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А ПОРОХОСОССЫ ДРУЗЬЯ МАРОДЕРА ПАРАШЕНКО. Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани - Цензор.НЕТ 9421
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КАНЕШНА ДЛЯ ВАС ПОРХАТОБОТОВ Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8372 ВСЕ ПЛОХО

СКОРО ВАШЕГО ХАЗЯИНА КРЫШЕВАТЕЛЯ ТОП КОРРУПЦИИ, ПАРТНЕРА ОЛИГАРХОВ, МАЛЬДИВСКОГО БАРЫГУ - ПОСАДЯТ

НУ А ВАМ ПОРОХОСВИНАМ НУЖНО БУДЕТ РАБОТУ ИСКАТЬ

А С ВАШИМИ ТАЛАНТАМИ - ВЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ.
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Як скоро?
Пролетарії швидше ніж ти втратиш свого останнього зуба?
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Зеб, суд ещё не определил - Что Порошенко украл и намарадёрил и ты, по зрадопривычке выпукиваешь?
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БЯЛАРУСКИЙ ГЭБЭШНЫЙ КАЦАП Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7326 МЫ ТУТ В УКРАИНЕ САМИ РАЗБЕРЕМСЯ

ТЫ ИДИ КОПАЙ КАРТОШКУ

МОЖЕТ ЗОЛОТО и АЛМАЗЫ НАЙДЕШЬ ТАМ БАЦЬКА СКАЗАЛ У ВАС ЕГО МНОГО.
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Лахта, если тебе можно изображать украинца под украинским флажком, то почему мне нельзя под беларуским?
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А фаны ЗЕбіла будут лепить себе наклеечки #яМоніка?
А чіво?
Я це говорив завжди, день кацапа під ніком - Лукреція БЛЕК повинен бути тривожним, ніч маятной, а життя в цілому - х@ев...
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Моніка Андрей Лысенко 3469e115
Старі віршики по-новому:
Наша Моня громка плачєт,
Ураніла чєсть как м'ячік...
Тішє, Монєчка, не плачь,
Не достанєшь чєсть, как м'яч!
Малароси тожє плачут,
Вєрілі, что Моня - мачо!
Аказался моня чмо!
"Он"?
"Она"?
Ілі "оно"?
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Це доьре чи погано? Волкер також мабуть думав, що Зеленський самостійний розумний чоловік, а не опудало від Бені.
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ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ, А ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ и БЕНЯ?

ТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?

ПОПРОСИ РЯДОМ СИДЯЩЕГО КАЛЕГУ, ЕСЛИ СУМЕЕТ, ПУСТЬ ТЕБЕ ПРОЧИТАЕТ.
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Дебіле жидовський, хочеш шоколадне око побачити? Подивись у дзеркало.
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Then I said he's probably shlemzl, too. But that's it from me. Argue amongst yourself Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани - Цензор.НЕТ 6474
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Американцы из круга Трампа закрутились - чего-то боятся. Видно, нечисто у них.
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Беззубу домробітницю яка віддала свій голос за мародера і баригу Моніку зараз розірве)
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Маленька деталь та яка важлива )))
Моніка Зеленськы скажи?
Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7636


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Трамп шукає докази втручання України,щоб прикрити підаРашку і ***** завдяки яким прийшов до влади.
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мнда...с уходом Маккейна и его последний значимый ученик уходит. По каким делам мы запомним Курта? Друг Украины -- мы еще посмотрим как разрулится ситуация с Байденом. Здесь часто кричат "друг", а потом выясняется...
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Можно подумать- что вы не знаете Байдена. Договор о дружбе с вами КТО заключал?
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Ні, просто Трамп лохонувся якраз на Україні. Тож Україна навряд чи буде в милості тепер. Це ще незважаючи на очевидну любов клоунів до Росії.
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На сайті глави держави опублікували електронну петицію з вимогою оприлюднити стенограми телефонних розмов Українського Президента В. Зеленського з главою ********** (******):

https://petition.president.gov.ua/petition/74726


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Если бы обнародовали стенограммы парашенко с ******,то я не представляю на какой срок(по американским меркам) наболтало это барыжное чмо.Гуантанамо.как минимум
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Порошенко участвовал в терактах? Это сильная заява. Доказательства есть- или это вброс?
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А, хрюкать можно- в США за это вообще не сажают.
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Да шо вы гаварите?)) это разве не прямая обязанность Волкера? Такое впечатление что в администрации президента США собрались одни тупицы
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При чём тут администрация президента трампа, тупица?
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Незважаючи на невеликий термін на посаді, вже зараз можна впевнено сказати, що Моніка - найслизькіший з усіх президентів України.
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воно то може й так, але ви скоріше поплутали прісну глупість зі слизькістю
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Зато Манька похвалила ЗЕ сегодня на РОС Т В «Поки я не бачу суперечностей, які я, наприклад, раніше спостерігала в українській політиці, між заявами і, можливо, якимись кулуарними переговорами і безпосередніми діями. От раніше це все було на суперечностях, приходили люди, які говорили про мир, а насправді вони робили все, щоб була війна. Тут є бажання змінити цю ситуацію», - сказала вона в ефірі програми «Велика гра» на російському державному телевізійному «Першому» телеканалі. За словами Захарової, як їх наводить агентство, з розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського очевидно, що президент України - людина, «яка хоче зробити щось для своєї країни». АПЛОДИСМЕНТЫ!
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Вы хотели сказать - Найсильніший?))
По крайней мере ему пока везёт и получается всех ввести в ступор и запутать Карты. Даже Путин о таком эффекте в мировой политике не смел мечтать))
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Ну и-? Действующая администрация РАБОТАЕТ, Конгресс следит за тем- чтобы не нарушался закон. Без Моники- не убедительно! Почему её не вызвали до сих пор?
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Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)».
Компания занимается производством, монтажом и ремонтом буровых установок для «ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний».
В числе основных заказчиков «Дискавери» оказалась Российская Федерация.
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В ATLANCTIC COUNСIL РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ОТЪЕЗДА МИССИИ МВФ ИЗ УКРАИНЫ СТАЛ КОЛОМОЙСКИЙ. АНДРЕС АСЛУНД -
"Миссия МВФ просто оставила Украину без согласования по одной причине: Коломойский, который всячески угрожает Центральному банку и не подлежит уголовному преследованию за кражу 5,5 млрд долларов с Приватбанка. Президент Зеленский, работа для народа Украины или для Коломойского? Покажите свою руку!", - написал он в соцсети.
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а на російських сайтах як його хвалять - більше ніж Путіна. Зміна ситуації на користь Росії, план Путіна, план Коломойського. Вова з кварталу усіх задовільнить, обікравши народ, назвавшись його слугою.
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А ты не ходи по российским сайтам. Они от путина уже устали
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