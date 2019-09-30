 Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані

З листування випливає, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа тему України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зокрема, у повідомленні 19 липня, Волкер пише: "Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського…"

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер, запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

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Руді Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже прикро" через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.