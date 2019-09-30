 Волкер консультував із питань України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, - Джуліані

З листування випливає, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа тему України і допомагав зв'язатися з людьми в адміністрації Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Зокрема, у повідомленні 19 липня, Волкер пише: "Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського…"
Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер, запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.
Руді Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі "не зробили нічого поганого". Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому "дуже прикро" через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.
Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.
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НУ А ВАМ ПОРОХОСВИНАМ НУЖНО БУДЕТ РАБОТУ ИСКАТЬ
А С ВАШИМИ ТАЛАНТАМИ - ВЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ.
Пролетарії швидше ніж ти втратиш свого останнього зуба?
ТЫ ИДИ КОПАЙ КАРТОШКУ
МОЖЕТ ЗОЛОТО и АЛМАЗЫ НАЙДЕШЬ ТАМ БАЦЬКА СКАЗАЛ У ВАС ЕГО МНОГО.
А чіво?
Я це говорив завжди, день кацапа під ніком - Лукреція БЛЕК повинен бути тривожним, ніч маятной, а життя в цілому - х@ев...
Старі віршики по-новому:
Наша Моня громка плачєт,
Ураніла чєсть как м'ячік...
Тішє, Монєчка, не плачь,
Не достанєшь чєсть, как м'яч!
Малароси тожє плачут,
Вєрілі, что Моня - мачо!
Аказался моня чмо!
"Он"?
"Она"?
Ілі "оно"?
ТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?
ПОПРОСИ РЯДОМ СИДЯЩЕГО КАЛЕГУ, ЕСЛИ СУМЕЕТ, ПУСТЬ ТЕБЕ ПРОЧИТАЕТ.
Моніка Зеленськы скажи?
https://petition.president.gov.ua/petition/74726
По крайней мере ему пока везёт и получается всех ввести в ступор и запутать Карты. Даже Путин о таком эффекте в мировой политике не смел мечтать))
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В числе основных заказчиков «Дискавери» оказалась Российская Федерация.
"Миссия МВФ просто оставила Украину без согласования по одной причине: Коломойский, который всячески угрожает Центральному банку и не подлежит уголовному преследованию за кражу 5,5 млрд долларов с Приватбанка. Президент Зеленский, работа для народа Украины или для Коломойского? Покажите свою руку!", - написал он в соцсети.