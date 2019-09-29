 ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний

Про це УНН повідомив колишній прокурор, юрист, один з ініціаторів оскарження положень люстрації в ЄСПЛ Олег Підгайний, передає Цензор.НЕТ.
"ЄСПЛ повідомив представника, що рішення щодо 5 "люстраційних" заяв проти Держави Україна - прийняті. Це два об'єднаних кейси", - сказав співрозмовник.
За його словами, текст рішень буде розміщений на офіційному сайті Суду 17 жовтня.
У квітні на розгляді в Європейському суді з прав людини перебувало не менше 122 скарг проти України щодо люстрації.
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Зебизяны, мажьте жопы вазелином!!!
Квіточків і ягідок.