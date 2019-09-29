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 Політика України, Суспільство
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Все про:люстрація (176) Європейський суд з пр... (222)

 ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України стосовно люстрації.

Про це УНН повідомив колишній прокурор, юрист, один з ініціаторів оскарження положень люстрації в ЄСПЛ Олег Підгайний, передає Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ повідомив представника, що рішення щодо 5 "люстраційних" заяв проти Держави Україна - прийняті. Це два об'єднаних кейси", - сказав співрозмовник.

За його словами, текст рішень буде розміщений на офіційному сайті Суду 17 жовтня.

Також читайте: Два люстровані прокурори з Харківської області повернули свої посади через суд

У квітні на розгляді в Європейському суді з прав людини перебувало не менше 122 скарг проти України щодо люстрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151060
 
 
 Топ коментарі
 
Кажись потужные даже с люстрацией облажались, сейчас придется из государственного кармана платить прокурорским мордам компенсации.
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Да уж... Витямба отжег тогда на все деньги, которые обошлась "ростовская пресс-конференция".😂
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Да уж... Витямба отжег тогда на все деньги, которые обошлась "ростовская пресс-конференция".😂
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Те що модер тупоголова моника і не розуміє англійську - це звичайно жесть.
Давно я не бачив сайтів де модератори російськомовні)
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Кажись потужные даже с люстрацией облажались, сейчас придется из государственного кармана платить прокурорским мордам компенсации.
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ну таки своего президента пусть даже и слегка дебилькуватого могу . обзывать только я и население Украины . а всякие пентхаузы пускай своего клоуна которого в москве проститутки обсыкали \ ещё тот затейник оказался\ изображают под золотым дождём фсбшных ******
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Провідна іспанська газета про ту ганьбу, яку терпить я Україна через перебування на найвищій посаді посереднього «ніщо»...

Отставка посланника Дональда Трампа для Украины после телефонного скандала

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний - Цензор.НЕТ 9916
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Гена Крокодил fc8e26e2 - но мне то можно?

Зебизяны, мажьте жопы вазелином!!!

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний - Цензор.НЕТ 3792
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Ага,щаз.Моніка з передозу вийде і насипле.
Квіточків і ягідок. ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний - Цензор.НЕТ 7857
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на здоровье. я в эти % не вхожу.. я их считаю умственно отсталыми зебилами . просто унизительные карикатуры на президента могут печатать только жители страны этого президента \ ху..а я считаю исключением он доступен всем благодаря своей ублюдочности \
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Якось не хвилює. Кастрували попередників, каструємо й цих.
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Не было никакой люстрации,Пеца все похерил,так как его самого и надо было люстрировать
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наверно януковича внук выиграл суд - люстрация не удалась .но мы можем отказаться от мировых судов норм и правил как рашка например
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