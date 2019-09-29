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 Політика України, Події
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Все про:адвокат (659) Крим (7522) кримські татари (1445) Хізб ут-Тахрір (27)

 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв

Фігурантів першої бахчисарайської групи Енвера Мамутова і Ремзі Меметова, обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір", помістили в штрафний ізолятор ШІЗО.

Про це на щомісячній зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Рустем Кямілєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Річ у тім, що Енвер-аг'а і Ремзі-аг'а від 24 вересня не виходять на зв'язок. Коли людина вже етапована до колонії, вона має можливість зателефонувати своїй сім'ї, зв'язатися з родичами. Уже п'ять днів вони не виходять на зв'язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, найімовірніше, вони перебувають у штрафному ізоляторі", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на судово-психіатричну експертизу, - адвокат

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

У грудні 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова - до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на "політично вмотивований характер" кримінальної справи.

11 липня 2019 року Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустему Альбітарову, Зеврі Абсеітову - 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Трьох засуджених в Росії за першою Бахчисарайською "справою Хізб ут-Тахрір" кримських татар Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова етапували з СІЗО в Ростові-на-Дону в місця відбування покарання.

Також читайте: Двох із восьми фігурантів другої "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону, суд розпочнеться 26 вересня, - адвокат Легостов

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151059
 
 
 Топ коментарі
 
Переслідування за віру є ознакою тоталітарної держави. На росії більшість населення не бачить проблеми у відсутності демократії, а тому у нас з ним не повинно бути нічого спільного.
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Бłяха,але це непорозуміння лізло в президенти держави,охопленої війною.
І його барани в унісон твердили «Он научітся».
А тепер-«он нє знал,чьто гаваріть».
Саме про те ми і пояснювали,що голопупенко і Президент-дві великі різниці! Да, Моніка Юль Владіміровна ??????

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутова и Меметова поместили в ШИЗО, - адвокат Кямилев - Цензор.НЕТ 5577
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Звідки Зелена Шмаркля (після Моніки Зелінськи це звучить майже як комплімент) мало знати, що слова треба свої мати, а не ті, що написав хтось для шоу...
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Бłяха,але це непорозуміння лізло в президенти держави,охопленої війною.
І його барани в унісон твердили «Он научітся».
А тепер-«он нє знал,чьто гаваріть».
Саме про те ми і пояснювали,що голопупенко і Президент-дві великі різниці! Да, Моніка Юль Владіміровна ??????

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутова и Меметова поместили в ШИЗО, - адвокат Кямилев - Цензор.НЕТ 5577
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Нема чого було пертися туди, де не розумієш нічого в політиці. Брати на себе відповдальність с таким досвідом за 40-млн країну під час війни, то це треба бути або тупим до нестями, або агентом *****.
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Звідки Зелена Шмаркля (після Моніки Зелінськи це звучить майже як комплімент) мало знати, що слова треба свої мати, а не ті, що написав хтось для шоу...
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Але вона готова підставити йому плече і буде , буде його вчити.
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В неї плече чомусь завжди переходить в підніжку. Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 5926
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Я слегка накатил, выходные всетаки, сори.., теперь по существу...Е..пан..ные боты, вы .б.л..я..т..ть анализируете хоть темы куда вы гадите ?
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Як це немає новин.
Ти хіба не бачив на українському сайті Цензор новина про те, що українці вимагають оприлюднити стенограму розмови Моніки з ВВХ,- ЦЕНЗОР Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 6977
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Переслідування за віру є ознакою тоталітарної держави. На росії більшість населення не бачить проблеми у відсутності демократії, а тому у нас з ним не повинно бути нічого спільного.
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тут с этой демократией палка о двух концах... Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 6195
Если рашу погубит отсутствие демократии, то Украину погубит слишком много демократии во время войны...
Уже почти погубила...
Медведчук с Навинским так и напишут на памятке Украины - этих лохов погубила Демократия...
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