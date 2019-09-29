 Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку

За інформацією Цензор.НЕТ, після серії консультацій в суботу та неділю президент ухвалив таке рішення.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір покинути свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.
Кстати, все заявления, что блокаду ОРДЛО пора снимать, - не совсем просто так. Война - это продолжение политики другими средствами. А политика - это почти всегда экономика. Впереди отопительный сезон. ТЕЦ и ТЭС работают на угле разных марок и мазуте. Некоторые могут переходить на газ, но цена зимой обычно растет, да и в преддверии переговоров по транзиту сжигать его бездумно не будут. Мазут производят компании Игоря Валерьевича. С недавних пор для «Центрэнерго» поставляет из РФ уголь компания, аффилированная с Игорь Валерьевичем.
В принципе, он лично озвучил на форуме Ялтинской экономической стратегии «Я сам не скрываю, что связан с Центрэнерго. Тем или иным способом. Например, будучи самым крупным его потребителем». Умолчал, правда, что руководитель компании прокладки «Нафта форс» когда-то на его заправке работал, но это ненужные мелочи для журналистов. Летом представители ОРДЛО впервые Кучме предложили снять блокаду, россияне поддержали. А недавно в сеть утек график движения поездов со станции Успенка. Там уголь из Кузбасса и из ОРДЛО уголь. Уже в Украине. Те, кто живут неподалеку от ТЭС, могут обратить внимание на темный жирный нехарактерный дым. Это он. Раньше для государственных предприятий избегали закупать, теперь не брезгуют. Видно, в том числе и поэтому, блокаду пора снимать.
Игорь Валерьевич на том же форуме озвучил и планы касательно «Центрэнерго» - производить максимум киловатт, чтобы уронить цену. Но до того, как «разрушится монополия ДТЭК», государству не стоит от него избавляться. Долги нам, оплачивать их маленькую войну с Ахметовым нам, а деньги за энергоресурсы ему. Прикурит беженец Курченко кормящийся с Донбасса, прикурят производители угля на Кузбассе - там он открытым методом добывается, хорошая маржа. Вводят-выводят квоты и санкции россияне на поставки в Украину, но не могут деньги пронести мимо кассы - лохи в ОРДЛО потерпят в окопах, надо хунте еще немножко помочь, и себе заработать.
Специальные люди у нас 4 года бегающие про торговлю на крови, недопустимость зависимости от РФ и Роттердам вещающие, набрали в рот воды. Так и живем.
Игорь Валерьевич, я окончания эпохи бедности не чувствую!
А у тебя его и нет, сынок.
та
"Ех, ***"ська Данiя....******* всeм сподiванням. "
(С)
🙂🙂🙂
теперь неделю не буду спать, пока новую ручную Бенину шавку не назначат.
Що Зеленський здобув для України від своїх поїздок?
Коли Трамп висунув вимогу розпочати розслідування проти свого політичного конкурента, Зеленський отримав можливість а) вимагати за це якихось бонусів, б) м'яко шантажувати Трампа, який здійснив злочин за законами США. Натомість, що наш найвеличніший лідер світу зумів здобути? Розісратись з Європою? Виставити Україну посміховиськом? Який наш національний інтерес наш перший дипломат країни зумів просунути?
Те ж з Польщею. Поляки висунули пропозицію поліпшити стосунки. Для поліпшення стосунків, на їхню думку, поступки повинні зробити ми. Зеленський зробив поступки - зняв заборону на пошукові роботи без виконання поляками наших вимог. Стосунки одразу поліпшились.
А в чому це виразилось матеріально? Як пощупати це поліпшення?
А ніяк. Нічого ваш клоун не здобув. Він злив наш інтерес просто за можливість сфоткатись з Трампом.
Клоун НЕ ЗАХИЩАВ ІНТЕРЕСИ України. Він грав на свою особисту користь.
Ось і вся суть вашого наркомана.
Карикатура © Ілля Гельд
27 сентября в 23:00Результаты "удачного визита" Зеленского в США:- Зеленский поссорился с Меркель и со всеми союзниками сразу;- США все же задержит военную помощь Украине;- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России об обмене пленными;- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы;- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
"Новые" подходы Зеленского к международным вопросам оказались враньем и полной бездарностью. От величайшего лидера мира до хлипкой посредственности - один шаг.
Оцените красоту игры. Это он про выступление пороха в ООН
https://twitter.com/compdemon/status/1178369046980517893
Буквально два месяца назад бурлило гавно по поводу назначения Данилюка секретарем СНБО, что он никто, что не может найти переговорную комнату.
И вот его отправили в отставку - и опять визги из свинофермы: такого классного, незаменимого спеца убрали.
Порохоботы вы там разберитесь то ли его в дерьме топить, то ли хвалить, а то у вас раздвоение личности получается, вроде шизофрении.
Что прибыла к порохоботам подкрепление из-за поребрика?
то что ты звездобол - я в курсе. но покажи это всем
Только не морозься, сам истерил, что сваливать пора.
ТСН.ua (канал 1+1) @tsnuaУ Києві на Хрещатику чоловік погрожує зістрибнути з даху будівлі. Онлайн-відеотрансляція
Вова! Не надо резких движений!
Он понял что за "разведение войск" кому-то заплачено. Но отвечать придётся именно ему, возможно своей головой, по 111-й статье.
закликала українців збирати гроші на старість самостійно.
І нех-р приставати. Не до вас.
Зебобики ждут 4000 уе зарплаты 😀
Следующий начнёт с поиска туалета, наверное.
Якщо команда клоунів набирає колективно - то в команду траплять лише хрєнові клоуни.
Якщо в команду ще й Бєня набирає - то вже й не клоуни, а ганчіркові ляльки Бені Карабаса.
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"БРАВО" ЦЕНЗОР!!!
ДНО ВСЕ БЛИЖЕ!!!
ДЛЯ ЦЕНЗОРА УЖЕ НЕ ВАЖНО КАКОЙ ИСТОЧНИК ЛИШЬ БЫ В КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО БЫЛ НЕПОРЯДОК и ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРОХОБОТАМ НА ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ
Согласно информации источника НВ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк решил покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением Владимира Зеленского.
Как рассказал собеседник, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан.
А ПОЧЕМУ БЫ ТОМ ЖЕ изданиям НОВОЕ ВРЕМЯ или ЦЕНЗОРУ НЕ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У САМОГО ДАНИЛЮКА?
ТО ЕСТЬ ТАК КАК ЭТО ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ ИЗВЕСТНЫМИ СМИ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ.
Нормалды. Проводят Данилюка с маракасами за 6 млн. гривен. Не с ракетами ж и тренажерами его провожать.
И типа эти лучше Кличко.