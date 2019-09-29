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 Політика України
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Все про:Зеленський (2957) звільнення (673) Данилюк Олександр (341)

 Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку

Президент України Володимир Зеленський збирається підписати заяву керівника РНБО Олександра Данилюка про відставку.

За інформацією Цензор.НЕТ, після серії консультацій в суботу та неділю президент ухвалив таке рішення.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір покинути свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151058
 
   
 Топ коментарі
 
А Моніка Зеленскі розуміється на цих питаннях?
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Зайчику це не просто фотка з азіровим. Це фотка офіційної делегації уряду Азірова в Сант-Петербурзі де риги розвернули Україну в тайожний союз.
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Якщо у Моніки є яйця, вона повинна озвучити плани бені і подати у відставку.
Для заощадження губної помади може сказати, що Беня його шантажував і змусив грати роль гідранта.
Але у Моніки яєць немає. Не там обрізання зробили.
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Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 1846

Кстати, все заявления, что блокаду ОРДЛО пора снимать, - не совсем просто так. Война - это продолжение политики другими средствами. А политика - это почти всегда экономика. Впереди отопительный сезон. ТЕЦ и ТЭС работают на угле разных марок и мазуте. Некоторые могут переходить на газ, но цена зимой обычно растет, да и в преддверии переговоров по транзиту сжигать его бездумно не будут. Мазут производят компании Игоря Валерьевича. С недавних пор для «Центрэнерго» поставляет из РФ уголь компания, аффилированная с Игорь Валерьевичем.
В принципе, он лично озвучил на форуме Ялтинской экономической стратегии «Я сам не скрываю, что связан с Центрэнерго. Тем или иным способом. Например, будучи самым крупным его потребителем». Умолчал, правда, что руководитель компании прокладки «Нафта форс» когда-то на его заправке работал, но это ненужные мелочи для журналистов. Летом представители ОРДЛО впервые Кучме предложили снять блокаду, россияне поддержали. А недавно в сеть утек график движения поездов со станции Успенка. Там уголь из Кузбасса и из ОРДЛО уголь. Уже в Украине. Те, кто живут неподалеку от ТЭС, могут обратить внимание на темный жирный нехарактерный дым. Это он. Раньше для государственных предприятий избегали закупать, теперь не брезгуют. Видно, в том числе и поэтому, блокаду пора снимать.
Игорь Валерьевич на том же форуме озвучил и планы касательно «Центрэнерго» - производить максимум киловатт, чтобы уронить цену. Но до того, как «разрушится монополия ДТЭК», государству не стоит от него избавляться. Долги нам, оплачивать их маленькую войну с Ахметовым нам, а деньги за энергоресурсы ему. Прикурит беженец Курченко кормящийся с Донбасса, прикурят производители угля на Кузбассе - там он открытым методом добывается, хорошая маржа. Вводят-выводят квоты и санкции россияне на поставки в Украину, но не могут деньги пронести мимо кассы - лохи в ОРДЛО потерпят в окопах, надо хунте еще немножко помочь, и себе заработать.

Специальные люди у нас 4 года бегающие про торговлю на крови, недопустимость зависимости от РФ и Роттердам вещающие, набрали в рот воды. Так и живем.
Игорь Валерьевич, я окончания эпохи бедности не чувствую!
А у тебя его и нет, сынок.
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То вже пора самому звільнитися. У Кварталі був президентом, а на Банковій став клоуном.
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ти Бєня Козодойський, що так баблом перейнятий?
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Он ЗЕбил малоросс который радуеца что теперь его царь грабить будет, а Украина то такое.. этому ЗЕбилу главное шоб царю хорошо было.
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Нечего было на Беню наезжать. Получи то что заслужил.
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Не все спокойно в Датском королевстве........(с)
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"О часи, о Данiя нещасна!"
та
"Ех, ***"ська Данiя....******* всeм сподiванням. "
(С)
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не фига то скрытая камера СБУ в заду Бени Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 8285
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обоже. какое счастье. Думал, не засну, пока не узнаю - одобрил Беня изгнание старой ручной шавки или нет.

теперь неделю не буду спать, пока новую ручную Бенину шавку не назначат.
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А Пеца засунул бы пиджак в ширинку.
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Зебил вообще без штанов на людях гулять любит. Ну и пианино насиловать своим стручом. Моника Зелински одним словом.
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разве ХОХлюку позволят пилить лярд зелени... только богоизбранному..))
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https://tverezo.info/post/103599

Що Зеленський здобув для України від своїх поїздок?

Коли Трамп висунув вимогу розпочати розслідування проти свого політичного конкурента, Зеленський отримав можливість а) вимагати за це якихось бонусів, б) м'яко шантажувати Трампа, який здійснив злочин за законами США. Натомість, що наш найвеличніший лідер світу зумів здобути? Розісратись з Європою? Виставити Україну посміховиськом? Який наш національний інтерес наш перший дипломат країни зумів просунути?

Те ж з Польщею. Поляки висунули пропозицію поліпшити стосунки. Для поліпшення стосунків, на їхню думку, поступки повинні зробити ми. Зеленський зробив поступки - зняв заборону на пошукові роботи без виконання поляками наших вимог. Стосунки одразу поліпшились.
А в чому це виразилось матеріально? Як пощупати це поліпшення?
А ніяк. Нічого ваш клоун не здобув. Він злив наш інтерес просто за можливість сфоткатись з Трампом.

Клоун НЕ ЗАХИЩАВ ІНТЕРЕСИ України. Він грав на свою особисту користь.
Ось і вся суть вашого наркомана.

Карикатура © Ілля Гельд
Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 744

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Владимир Комиссаровдля
27 сентября в 23:00Результаты "удачного визита" Зеленского в США:- Зеленский поссорился с Меркель и со всеми союзниками сразу;- США все же задержит военную помощь Украине;- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России об обмене пленными;- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы;- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
"Новые" подходы Зеленского к международным вопросам оказались враньем и полной бездарностью. От величайшего лидера мира до хлипкой посредственности - один шаг.
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А вот сам "преЗЕдент" 29 сентября 2015 года
Оцените красоту игры. Это он про выступление пороха в ООН

https://twitter.com/compdemon/status/1178369046980517893
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Шутил про сеньйора Голодомора, а сам стал сеньйором Левински... Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 4078
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Ну и мразина этот недомерок ,гнида на подтанцовке у всех мерзавцев от путлера до бройлера
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Зелені почали створювати кишенькову опозицію - знайшли бунтаря-правдоруба. Хоча дебіли повірять.
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Що вже Зеленському не треба, щоб хтось ходив на Тв і про економіку говорив??? ))
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Что-то я не пойму порохоботов.
Буквально два месяца назад бурлило гавно по поводу назначения Данилюка секретарем СНБО, что он никто, что не может найти переговорную комнату.
И вот его отправили в отставку - и опять визги из свинофермы: такого классного, незаменимого спеца убрали.
Порохоботы вы там разберитесь то ли его в дерьме топить, то ли хвалить, а то у вас раздвоение личности получается, вроде шизофрении.
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И что же вас сюда под прокси как магнитом тянет.
Что прибыла к порохоботам подкрепление из-за поребрика?
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клоуне, ти маячиш такі дурниці, мабуть кацап.
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О кацап освоил гугл -переводчик, только учти криво получается.
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Та тут цирк безкоштовний і арлекіни кожен день новий квартал в країні влаштовують, одна моніка чого вартує, кожен день ховає свої відпрацьовані штани - для майбутніх експертиз....
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Давай со своим постом дуй на рузькую весну, там найдешь собратьев по разуму, или ты уже оттуда?
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Куди? А хто клоунів до цирку назад зганяти буде? Ти ???. Я Монікам і наркоманам не довіряю. Моя країни і мені потім прибирати після цих "слуг" з "веселих" шапіто....
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найди хоть один пост где было бы написано "такого классного, незаменимого спеца убрали."
то что ты звездобол - я в курсе. но покажи это всем
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Ты чемодан спаковал? Когда отъезд? Куда дернешь, на историческую родину?
Только не морозься, сам истерил, что сваливать пора.
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Наркомани на городі? Пардон, в місті. Гадюкіни регочуть.....
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На камере отблеск увидел. Думал дорожка ))
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Коли не свій можна пожувати і виплюнути ))..а скільки Д. покладав надій ))? Наївний , лохонувся ...,можна пройти мимо , коли не страх, що всі ті хто за клоуна голосував лохонуться ,.. кине їх як Д... може б тоді щось навчилися ? } жаль остальних .., ну тих г о може принаймі аналізувати ... одна лодка...
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"Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с ... и Коломойским." - Монікі, ви зробили це разом. В кого є претензії до Коломойського - уходіт. І з вами буде те саме.
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Слейся чмо за поребрик, откуда выползло.
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ТСН.ua (канал 1+1) @tsnuaУ Києві на Хрещатику чоловік погрожує зістрибнути з даху будівлі. Онлайн-відеотрансляція

Вова! Не надо резких движений!
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Данилюк написал заявление после поездки в Станицу Луганскую - думаю в этом ответ. Что он там узнал в этом вопрос.
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Это просто.
Он понял что за "разведение войск" кому-то заплачено. Но отвечать придётся именно ему, возможно своей головой, по 111-й статье.
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Незаменимых людей нет,будет другой в СНБО ,но соевых к власти уже народ не допустит никогда,
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Чеколяд корона или все таки Рашен?
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Чеколяд от Пеца очень вредный,по тебе и видно
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Соєвий? Та в країні тільки ОДИН клоун - в офісі сидить і на картини з шаурмою дивіться, коли не штиряється ...
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Міністр соцполітики Юля Соколовська

закликала українців збирати гроші на старість самостійно.

І нех-р приставати. Не до вас.
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какая старость?
Зебобики ждут 4000 уе зарплаты 😀
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и коммуналки бесплатной, как при СССРе
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Слабоват Данилюк. Такого человека, канэшно, назначать было ошибкой. Смелее, президент, гоните слабых на покой. Вы справитесь!
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Данилюк начал с того что не смог найти свой кабинет. Целую неделю искал.
Следующий начнёт с поиска туалета, наверное.
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Данило +,два зебила🤢🤢 -это сила 👅💩🤡
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Клоун в команду набирає тільки клоунів.
Якщо команда клоунів набирає колективно - то в команду траплять лише хрєнові клоуни.
Якщо в команду ще й Бєня набирає - то вже й не клоуни, а ганчіркові ляльки Бені Карабаса.
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Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило...................................................

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"БРАВО" ЦЕНЗОР!!!Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 7922

ДНО ВСЕ БЛИЖЕ!!!

ДЛЯ ЦЕНЗОРА УЖЕ НЕ ВАЖНО КАКОЙ ИСТОЧНИК ЛИШЬ БЫ В КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО БЫЛ НЕПОРЯДОК и ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРОХОБОТАМ НА ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ

Согласно информации источника НВ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк решил покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением Владимира Зеленского.

Как рассказал собеседник, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан.

А ПОЧЕМУ БЫ ТОМ ЖЕ изданиям НОВОЕ ВРЕМЯ или ЦЕНЗОРУ НЕ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У САМОГО ДАНИЛЮКА?

ТО ЕСТЬ ТАК КАК ЭТО ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ ИЗВЕСТНЫМИ СМИ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ.
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А зачем ? Он же не сможет объяснить разницу между РСЗО и СИЗО.
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До того ж модери аврально видирають пости де мова йде про серйозні речі за т.з. "гаранта" .
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Нагадаємо, що у липні-серпні цього року, через скорочення видатків Повітряні Сили ЗСУ відмовились від закупівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» вартістю біля 8 млн грн, тренажерів ЗРС С-300П за 2,56 млн грн, а також модульного електронного тренажеру стрільця-зенітника ПЗРК типу «Ігла»/«Ігла-1» на суму 1,45 млн грн.

Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку - Цензор.НЕТ 1164

Нормалды. Проводят Данилюка с маракасами за 6 млн. гривен. Не с ракетами ж и тренажерами его провожать.
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та не вернеться Пастор в це зєлєногнійне кодло бєні...
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Евгений Кошевой, актёр "Квартала 95", может занять должность мэра Киева.Любопытно, но ранее Кошевой неоднократно пародировал Кличко, а теперь и вовсе может занять его место.По другим данным, партия всё же предложит кандидатуру нардепа Александра Ткаченко.
И типа эти лучше Кличко.
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