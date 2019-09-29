 Зеленський підпише заяву Данилюка про відставку

За інформацією Цензор.НЕТ, після серії консультацій в суботу та неділю президент ухвалив таке рішення.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір покинути свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

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