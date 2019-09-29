 Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що тут питання першорядної важливості - захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США. - Ред.) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп. - Ред.), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", - цитують конгресмена західні ЗМІ.

При цьому він висловив рішучість встановити, приховував чи що-небудь президент від громадськості.

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Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.