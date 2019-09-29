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 Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним

Конгрес США має намір отримати в своє розпорядження записи переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним і з іншими світовими лідерами.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що тут питання першорядної важливості - захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США. - Ред.) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп. - Ред.), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", - цитують конгресмена західні ЗМІ.

При цьому він висловив рішучість встановити, приховував чи що-небудь президент від громадськості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак

Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151057
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы с большим интересом прочитал стенограммы переговоров Зеленский-Путин.
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нам також треба знати що ЗЕ там по телефону розказує Хуйлу!!!!
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И заметь, он и без ядерного оружия отстоял остров Тузла у РФ!
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Я думаю это будет интересно всем, о чем Зеленский с ****** разговаривал
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Если бы Петро так разговаривал, то моряки давно бы из плена вернулись!
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вообще-то нет. хорошее казалось бы дело (возвращение моряков) Зеленскому удалось просто помножить на ноль. вместо репутационных и иных потерь для раши, он добился чего? того что она и так должна была сделать по решению морского трибунала ООН?
это как радоваться возвращенным часам после того, как пойманный на гарячем и уже осужденный грабитель согласился из всех украденных вещей только эти часы вернуть и ему за это сразу дали полную амнистию с реабилитацией. сделка века... так вы говорите, что Зеленский еврей? хреновый значит еврей. каждый раз он с убытком...
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Теперь будет наоборот.

Трамп: Как видно из разговора, Путин на меня не давил, что бы я давил на Зеленского.
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Ну вот- я раз уже угадал. Ждём продолжения цирка!
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А мне интересно почитать переговоры Рудольфа Гесса с англичанами. Но они до сих пор засекречены. Островитяне пожалуй поумнее янки.
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Я вот посты пишу прямо и открыто. И они должны публиковать переговоры прямо и открыто.
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Да просто сразу по ютубу транслировать все переговоры всех политиков. Сколько горя удалось бы избежать человечеству.
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кацапы,мыльте попку. если Байден победит расее срака Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним - Цензор.НЕТ 6130
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ой-ой-ой. В след. году выборы, и ему будет 78. Шёл бы он на пенсию. Или в США нет политиков помоложе?
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Запасаемся попкорном, господа присяжные заседатели! Шоу "вазелиновый позор" набирает обороты!!!)))))
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Неужели пришло время назвать имя циничного резидента фсб в Украине!
Какой волнующий момент!
Вся шоколадная фабрика затаила свое дыхание
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Сразу видно, кто музыку заказывает! Почему эти демократы не требуют опубликовать звонки Петра к Байдену или Обаме? Верят им на слово?
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Западные политики погрязли в коррупции на постсоветском пространстве. Если всё вскроется Запад начнёт рвать в скандалах как Тузик грелку. Там начнётся хаос и кризис, упадок экономики и брожение среди пришлого копчёного населения. Падение экономики Запада приведёт к падению потребления ресурсов параши и в параше наконец настанет ******.
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так на изгойке он уже наступил. уже нет вяличие и мордовские смерды начинают подозревать что ******** им не бох а просто педофильное ничтожество и карлик.
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Нобелевскую премию по экономике этому патриоту))
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