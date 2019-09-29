 Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що тут питання першорядної важливості - захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США. - Ред.) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп. - Ред.), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", - цитують конгресмена західні ЗМІ.
При цьому він висловив рішучість встановити, приховував чи що-небудь президент від громадськості.
Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
У четвер, 26 вересня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, в звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з його дослівною стенограмою.
это как радоваться возвращенным часам после того, как пойманный на гарячем и уже осужденный грабитель согласился из всех украденных вещей только эти часы вернуть и ему за это сразу дали полную амнистию с реабилитацией. сделка века... так вы говорите, что Зеленский еврей? хреновый значит еврей. каждый раз он с убытком...
Трамп: Как видно из разговора, Путин на меня не давил, что бы я давил на Зеленского.
Какой волнующий момент!
Вся шоколадная фабрика затаила свое дыхание
🚾