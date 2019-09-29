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 Політика України
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Все про:Зеленський (2957) США (5526) Трамп (2079) Єрмак Андрій (22)

 Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак

Основа і темп консультацій з лідерами Німеччини та Франції не зазнали змін після публікації розшифровки розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Таку заяву зробив помічник президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація непроста. Вона дісталася сьогоднішній владі в спадщину. Це внутрішні справи США", - сказав Єрмак.

При цьому помічник президента підкреслив, що Україна бачить в США "друга і стратегічного партнера".

"А те, що відбувається там, це їх внутрішня політична кухня, ми не будемо жодним чином брати в цьому участь", - підкреслив Єрмак.

Помічник президента також сказав, що не бачить помилок глави держави Володимира Зеленського під час візиту в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп

Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався Зеленський або хтось із офісу президента на предмет реакції європейських лідерів на розшифровку розмови президентів США і України, Єрмак сказав: "Ніхто не дзвонив, а той темп і основа консультацій, яка є з нашими партнерами з Франції та Німеччини не зазнала жодних змін".

При цьому помічник Зеленського висловив надію на те, що найближчим часом у глав держав буде можливість поспілкуватися на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Коментуючи слова ініціаторів імпічменту президента США про нібито "російський слід" у оприлюдненні розшифровок, помічник президента сказав: "Вважаю, що це вже конспірологічні змови, тому мені складно коментувати".

Відповідаючи на питання про те, який висновок команда Зеленського зробила після візиту в США, Єрмак сказав, що ситуація дала можливість "задуматися над багатьма речами".

Нагадаємо, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151055
 
 
 Топ коментарі
 
AlexF25%+‏ @AlexFanat1 4 ч.4 часа назад

Ех, жаль, що "Рошен" не встиґ першим, але як цей інший вітчизняний виробник так влучно з кольором вґадав! Фантастика!

Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак - Цензор.НЕТ 690
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Темп консультацій був поганим і лишився поганим! Німеччина та Франція фальсифікують допомогу Україні і займаються лише власним піаром на нашій війні! Реальних кроків задля військової допомоги Україні ані Німеччина, ані Франція не роблять!
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Що смикай за хвіст, хоч не смикай, хоч стенограму перед носом публікуй, а ішак з місця не зрушив.
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Да какая разница Украине, все равно Украину никто не собирается поддерживать, всем наплевать. И это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путлера и прочие ништяки.

Это на словах Европа за общечеловеческие ценности, а на деле ее интересуют только свои сытые задницы. Так что они и дальше будут продолжать сотрудничать с Россией и приседать перед Путлером.
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Так для того і існує висока політика - мистецтво неможливе зробити можливим. І дилетантам там не місце - їх просто б'ють. Причому - всі.
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Зеб перекрасившийся, что можешь сказать о Порошенко другого, чего не говорил 95 квартал с Г+Г и лидером лжецов - ЮВТ?
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Опять - досталось в наследство....
В наследство досталось также то, что Порошенко теперь не может воровать и мародёрить...
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всё понимаю, но на счёт досталось в наследство, зачем он родителей приплёл тут - ведь говорит о речи зебила, ведь проблема в тупой речи зебила. То подозрение о коррупции тут не при чём, ведь реакция ЕС была не на возможную коррупцию а как результат слов през-дурачка. Но пусть ещё комментирует, они хорошо своё наследство показывает.
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Зелемойский в разговоре с Трампом тоже говорил о наследстве от Порошенко, только другими словами, он только не понимает, что для зебов это сойдёт, а политики знают - что на самом деле...
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AlexF25%+‏ @AlexFanat1 4 ч.4 часа назад

Ех, жаль, що "Рошен" не встиґ першим, але як цей інший вітчизняний виробник так влучно з кольором вґадав! Фантастика!

Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак - Цензор.НЕТ 690
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Коровы, как-то, с цветом больше угадали и всюду расставляют Зе, Зе, Зе...
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Ну как же! Лидер современности ! Они же знают, Ермака читали...
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Nataliia Radchenko
Ну как же! Лидер современности ! Они же знают, Ермака читали...


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Темп не змінився, а користі від тих консультацій стало ще менше. Бо користь консультацій не в темпі, а в результаті. А результату, тим більше на користь України тепер точно очікувати не доводиться.
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ермак гарунтує що зриву темпу зливу не буде.
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"-Погроми будут? - Будут!"(с). Після надуспішного у плані набуття власної всесвітньої популярності візиту Зєлєнского у Вашингтон, підготовленого саме Єрмаком цей хм... професіАнал нічого нікому гарантувати не може.
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это тот ермак который назвал вазелина "величайшим политиком современности" - все что надо знать о психическом состоянии коземанды
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Брехливое животное, ты ж тут самое первое орало, что Меркель и Макрон продались кремлевскому ху.. лу.
В твоих мантрах что то поменялось ныне?
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Зеб, что ещё он сказал? Только при ответе в сторону дыши, а то твой перегар от Боярышника не розами пахнет.
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Как-то все говорят о том, что Зеленский привык быть в лучах славы ( заметим, местного постовтетского ... ), а теперь его признали комики США , то ка же не признать лидерам всего мира! Ведь ему сценарии поступков и речей пишут те же , кто прославил его в 95-ом , и ни на шаг не пускают пристаек с тарасюками... Его писатели знают КАК! делать мировую политику и мэм-приз "Моника" тому награда!
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Это внутренние дела США - ухты, зеленская моника рулит внутренними делами США, давай ещё, то будите оправдываться и перед Америке.
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Ось так,на думку американських ЗМІ виглядає найвеличніший лідер світу. Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3310
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Чому Цензор не пише що від Моніки вимагають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов із ******.

На сайті президента України зареєстровано дві петиції з вимогою оприлюднити стенограми телефонних розов Моніки ЗЕленскі з російським лідером Володимиром ******.
https://petition.president.gov.ua/petition/74726

Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3853
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У него хоть предполагаемые связи, а хряк сам был махровым олигархом
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Моніка Зеленскі настільки тупий, що навіть не розуміє чому люди з нього ржуть і фейспамлять. На повному серйозі вважає, що ми подумали "Мій = раб, власність". Навіть не підозрює, що закопується глибше і глибше. Блаженний ідіот, бо не розуміє, що він ідіот

https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1177179759421337602
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После встречи с трампом у зеленского обнаружилась Трампаратура
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Свежая новость из Воронежа, подготовка к бомбежке
Темп консультацій з партнерами з Франції та Німеччини не змінився після публікації розмови Зеленського і Трампа, - Єрмак - Цензор.НЕТ 976
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Єрмаку, краще сховався куди подалі і не відсвічувати
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Украинскую землю оптом купят Россия и Китай, через подставные конторы. И бабломойскому немного достанется
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Список достижений с мая месяца пополнился:
1. Тёплый приём.
2. Дружеская беседа.
3. Оживлённый разговор.
4.Темп консультаций.

Скоро вообще не буду смотреть Беларуское телевидение, всё здесь смогу услышать...
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Ну а что не так сказал Зеленский?! Германия фактически поддерживает Путлера, первой дала согласие на строительство СП-2, зато Украине отказала в поставке современного оружия. Об этом мы не раз тут писали в обсуждениях.

А то что Германия оказывала денежную помощь Украине, так значительная часть этой помощи кредиты с процентами. А безвозмездно они в основном Лугодонии помогали, любит Европа из сепаров несчастных изображать
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