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Все про:Бабин Яр (52) Зеленський (2957)

 Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна

Президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка відбулася в 1941-1943 роках в Бабиному Яру. Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Таким чином, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151054
 
 
 Топ коментарі
 
У Моніки ЗЕленскі ж вихідний. А у вихідні преЗЕдент тепер принципово не працює.

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина - Цензор.НЕТ 4513
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почитал, понял что опять влип в дерьмо и вечерком поехал посетить когда уже все мероприятия кончились... настоящий преЗЕдент Украины чо тут...
и тохо мне! а то мендель нападет!
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Это могилу своего дедушки он может посещать в частном порядке, а подобные. мероприятия должны проходить официально.
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не давите на зе !на него никто не может давить!
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І що він там робив, на тому цвинтарі у приватному порядку? Шукав могили знайомих клоунів?
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Шо не так скоты 25%-ные, может не будете уже работать на врага оккупанта.
Выборы прошли, сплотились и идём к другим выборам.
Что-то не нравится, так валите на хрен в историческую родину Кацапстан, дайте украинцам возможность жить по человечески.
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"сплотились" с кем? с вами? на почве чего?
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пора запускать дублера. чи вже не вовка. Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 4054
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Всего-то понадобились демократические выборы, чтобы сорвать со сторонников Порошенко маску цивилизованности.
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