 Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено)

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій, інформує Цензор.НЕТ.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі до посту Олександра Ройтбурда виклав фото Зеленського.
Зазначимо, що під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.
"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.
Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".
Зі свого боку, Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".
Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка відбулася в 1941-1943 роках в Бабиному Яру. Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Таким чином, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.
...Сегодня украинская концепция развития территории предполагает мемориальный парк на всей территории вместе с прилегающим кладбищем. Это район кладбищ, и в этом парке предполагается создание Музея Бабьего Яра. Именно Бабьего Яра. Зачем в Украине строить музей Холокоста? По русской концепции получалось, что центром холокоста в Европе был Бабий Яр, Киев, и дальше концентрическими кругами все расходилось, потом перекинулось на Белоруссию, на Прибалтику, на Восточную Европу, на Северный Кавказ. Такую концепцию не в состоянии понять ни один украинский ученый. Это обещали исправить, но в итоге ничего не понятно. Концепция огромная, и она не обязательна к исполнению. Нас больше пугает то, что во время войны вдруг русские нам предлагают проект мемориала в Бабьем Яру, - говорит Йосиф Зисельс.
За последние 15 лет в урочище Бабий Яр несколько раз закладывали камень с целью создать мемориальный комплекс, который рассказывал бы о трагедии этого места. Но каждый раз проекты сталкивались с проблемой возможного осквернения человеческих останков. Этот вопрос поднимается каждый раз, когда речь идет о бесчисленных еврейских массовых захоронениях и кладбищах в Европе. В Бабьем Яру он приобретает особое значение именно по причине характера учиненных там казней, не позволяющего копать вглубь этой земли для осуществления строительных работ. - https://www.svoboda.org/a/30185426.html
на это обратил внимание присутствовавших на церемонии главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, сообщает ресурс "Буквы".
Теперь выглядит красавчиком- типа, не люблю пасофа, не то что некоторые..
а ничо, ссцученыш, что это твоя РАБОТА - чтобы граждане видели, что их президент РЯДОМ, что он их ПОДДЕРЖИВАЕТ!
Как частное лицо будешь посещать, когда не будешь Президентом Украины.
Кстати, часто Зеленыш посещал Бабий Яр в качестве частного лица ДО своего президентства?
Отож.
А про эбонитовую палочку пошутил???
*вопрос к 73% кишечного содержимого
"Был в Бабьем Яру в частном порядке", - отметила пресс-секретарь Президента Украины.
Украинский художник Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook отметил, что видел возле памятника венок, который принес Зеленский.
"Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело - написал он.
Не може бути політик ексклюзивним презервативом Коломойського. Якщо політик як моніка позиціонує себе як презерватив (Коломойського), то ним будуть користуватись всі хто вважить за доцільне - путєн і Трам вже. Макрон попереду. І навіть Анхела Меркель ним скористується.
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи, і відповідно в них завжди буде диктатура.
Трагедія Бабиного Яру - це трагедія всієї України, а не лише євреїв ! Питання до ЦН. Чому ви підіграєте євреям в узурпації трагедії Бабиного Яру адже переважна більшисть розстріляних це українці (серед яких 621 член ОУН), про яких ви навіть не вважаєте за потрібне згадувати!
Кількість євреїв становить за різними оцінками істориків становисть близько 40 тис і 100 тис представників інших національностей ! На нараді в коменданта міста Курта ********* було прийняте рішення про ліквідацію щонайменьше 50 тис євреїв.
[PDF] бабин яр - Український центр вивчення історії Голокосту
www.holocaust.kiev.ua › Files › bul2007 › buleten_2(54)_internet
У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру - приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб[джерело?]. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб[джерело?], згідно з висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бабин_Яр
Если пришёл сам - значит, хотел о чём-то подумать, а пришёл бы не сам -
подумать бы никто не дал.
"В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины"."
Источник: https://censor.net.ua/p3151054