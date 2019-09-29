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Все про:Бабин Яр (52) Зеленський (2957)

 Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", глава держави в неділю вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 78-ої річниці тих подій, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі до посту Олександра Ройтбурда виклав фото Зеленського.

Зеленський не відвідав Бабин Яр під час памятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) 01

Зазначимо, що під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.

Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".

Зеленський не відвідав Бабин Яр під час памятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) 02

Зі свого боку, Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка відбулася в 1941-1943 роках в Бабиному Яру. Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Таким чином, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151054
 
 
 Топ коментарі
 
У Моніки ЗЕленскі ж вихідний. А у вихідні преЗЕдент тепер принципово не працює.

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина - Цензор.НЕТ 4513
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почитал, понял что опять влип в дерьмо и вечерком поехал посетить когда уже все мероприятия кончились... настоящий преЗЕдент Украины чо тут...
и тохо мне! а то мендель нападет!
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Да поздно уже выкручиваться. Негативный прецедент создан: ЗЁ публично проигнорировал трагедию евреев - своего же народа, кстати.

А в частном порядке могу и я посетить.
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пора запускать дублера. чи вже не вовка. Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 4054
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Всего-то понадобились демократические выборы, чтобы сорвать со сторонников Порошенко маску цивилизованности.
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заметь. те самые демократические выборы которые дал спокойно провести узурпатор порошенко...
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смислова війна іде навіть на цвинтарях

...Сегодня украинская концепция развития территории предполагает мемориальный парк на всей территории вместе с прилегающим кладбищем. Это район кладбищ, и в этом парке предполагается создание Музея Бабьего Яра. Именно Бабьего Яра. Зачем в Украине строить музей Холокоста? По русской концепции получалось, что центром холокоста в Европе был Бабий Яр, Киев, и дальше концентрическими кругами все расходилось, потом перекинулось на Белоруссию, на Прибалтику, на Восточную Европу, на Северный Кавказ. Такую концепцию не в состоянии понять ни один украинский ученый. Это обещали исправить, но в итоге ничего не понятно. Концепция огромная, и она не обязательна к исполнению. Нас больше пугает то, что во время войны вдруг русские нам предлагают проект мемориала в Бабьем Яру, - говорит Йосиф Зисельс.
За последние 15 лет в урочище Бабий Яр несколько раз закладывали камень с целью создать мемориальный комплекс, который рассказывал бы о трагедии этого места. Но каждый раз проекты сталкивались с проблемой возможного осквернения человеческих останков. Этот вопрос поднимается каждый раз, когда речь идет о бесчисленных еврейских массовых захоронениях и кладбищах в Европе. В Бабьем Яру он приобретает особое значение именно по причине характера учиненных там казней, не позволяющего копать вглубь этой земли для осуществления строительных работ. - https://www.svoboda.org/a/30185426.html
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А может Моня Зеленски в Умани всю ночь гужбанила с хасидами?
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с таким дедом было бы странно чтобы он посещал такие места
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"При Порохе такого не было" -


на это обратил внимание присутствовавших на церемонии главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, сообщает ресурс "Буквы". Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 1135
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метнулся после того, как инфа в СИМпошла, что он на мероприятие забил.

Теперь выглядит красавчиком- типа, не люблю пасофа, не то что некоторые..

а ничо, ссцученыш, что это твоя РАБОТА - чтобы граждане видели, что их президент РЯДОМ, что он их ПОДДЕРЖИВАЕТ!
Как частное лицо будешь посещать, когда не будешь Президентом Украины.

Кстати, часто Зеленыш посещал Бабий Яр в качестве частного лица ДО своего президентства?

Отож.
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Раньше некогда было, график гастролей на Рабсии был достаточно плотным.
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От тебя копрофила, но ты вот сам меня преследуешь....наверно хочешь в свою секту верующих в ЗЕлёного сцаря обернуть...Не, так не пайдёт, я в сортах говна разбираца не намерен!!
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как же не намерен..ты же на этой ветке заторчал..
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Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке

А про эбонитовую палочку пошутил???
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Верно, а поскольку в Бабьем яру денег не раздают, то и нечего туда ездить. Всё логично. На Кипрские офшорки переводить будет не чего, ну и зачем время терять, оно ведь тоже деньги.
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фу, фу отойди от меня....не ходи за мной переобувшийся сектант. Раньше топил за бабу Юлю теперь переметнулся в секту ЗЕлёного сцаря... проповедник конца эпохи олигархата и бедности...фу, фу.. изыди(освящаю крестным знамением )
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У них же там теперь вроде и на самокатах можно...
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Моника Зеленский удар держать не может, поэтому и не пришел на официальные мероприятия, все делает с опозданием.
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У вас там такое яркое солнце? или Моника уже как и Хйуло черные солцезащитные очки полюбила?
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Тонкое этическое чутьё, не так ли?*
*вопрос к 73% кишечного содержимого
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По ходу после поездки в США и не хилого скандала папа Беня с ним поговорил, и видимо не только морально...
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Ніхто не знає, що роблять клоуни на цвинтарях. У приватному порядку, в чорних окулярах ховаючись по кущах.
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Смею предположить что он там в поисках конца эпохи бедности?? Или может выискивает конец эпохи олигархата?? Или ищет там те самые должности на которые должны были назначать по конкурсу??? А может папа Беня сказал ему что закопал там 5 сольдов???
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Хіба на цвинтар в окулярах ходять? Це очі червоні - бухло + канабіс, - а може ще й рояль під око вцілив за пригоди в Америці. Приїхали - викинули тіло, сфотографували для преси - типу і він справою займається.
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Мендель сообщила, что Глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю семьдесят восьмой годовщины тех событий как частное лицо.
"Был в Бабьем Яру в частном порядке", - отметила пресс-секретарь Президента Украины.
Украинский художник Александр Ройтбурд на своей странице в Facebook отметил, что видел возле памятника венок, который принес Зеленский.
"Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело - написал он.
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Моника в депрессии?) Глазки то чего прятать под черными очками? Неужто папа Карло отрехтовал буратинку, после ошеломляющего успеха в Америке?
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Відсутність політичного досвіду + взагалі нерозуміння навіть основних правил гри приводять до купи малих і великих помилок.
Не може бути політик ексклюзивним презервативом Коломойського. Якщо політик як моніка позиціонує себе як презерватив (Коломойського), то ним будуть користуватись всі хто вважить за доцільне - путєн і Трам вже. Макрон попереду. І навіть Анхела Меркель ним скористується.
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товарисч Августо, который Пиночет, только через два месяца взялся за языки и кошельки врагов гос-ва. У Зе прошёл только месяц и неделя (стадионы в Киеве уже готовят к ремонту) так что пока спрячь свой коврик нетерпения в сундук ожидания... ну надо немножечко подождать, что бы меньше крови было при смене власти.
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Дивись, щоб в тебе пуп не розв"язався від очікування, скрєпнік. Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) - Цензор.НЕТ 6089
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи, і відповідно в них завжди буде диктатура.
Зеленський не відвідав Бабин Яр під час пам'ятних заходів, рабини по-різному це сприйняли (оновлено) - Цензор.НЕТ 3237
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??? болеешь??? пей зелёнку. наша проблема, что на воров молимся, оно харю наедает, а мы ему аллилуя.
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Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.Источник: https://censor.net.ua/n3151054
Трагедія Бабиного Яру - це трагедія всієї України, а не лише євреїв ! Питання до ЦН. Чому ви підіграєте євреям в узурпації трагедії Бабиного Яру адже переважна більшисть розстріляних це українці (серед яких 621 член ОУН), про яких ви навіть не вважаєте за потрібне згадувати!
Кількість євреїв становить за різними оцінками істориків становисть близько 40 тис і 100 тис представників інших національностей ! На нараді в коменданта міста Курта ********* було прийняте рішення про ліквідацію щонайменьше 50 тис євреїв.
[PDF] бабин яр - Український центр вивчення історії Голокосту
www.holocaust.kiev.ua › Files › bul2007 › buleten_2(54)_internet
У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру - приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб[джерело?]. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб[джерело?], згідно з висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бабин_Яр
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Правильно сделал, что в частном порядке и без охраны - хайпа за глаза и так.
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Зе опять сомрамши. Ни дня без залета. Талантище. Можно сколько угодно постить фейковые фотографии фейковых посещений в частном порядке "Бабьего яра, но во всем мире, те для кого этот день что то значит будут знать об этой маленькой-большой лжи манкурта. Не останавливайся, Вова. Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 9605
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Можна і новину так назвати: "Євреї та представники інших національностей".
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В тот момент он отходил после кокаиновой дорожки , тёмные очки скрывают его упоротые глазки
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Тёмные очки - символ скорби, хоть и амриканский, который у нас особо не распространён.
Если пришёл сам - значит, хотел о чём-то подумать, а пришёл бы не сам -
подумать бы никто не дал.
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потому что зе такой же еврей как и его патрон беня - позор нации
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Так Беня таки не еврей? Я всегда подозревал, что Беня скрытый бурят.
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Просто цитата:

"В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины"."

Источник: https://censor.net.ua/p3151054
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Рэбе Вова не пришел,это плохо. Но есть оправдание,наверное с хасидами в Умани праздник Рош ха-Шана,5780 год встречал.
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Моніці важко - в неї передоз, на фоні розладів, після такої прикрої нелюбові західом, «найвеличнішого лідеру всесвіту»...
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про эту Монику Зеленски и говорить не хочется.
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А головний рабин України не повинен висловлюватися державною мовою ?
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А сначала говорили, шо заболел? Так заболел или все таки посетил? Или посетил больной втихаря, чтоб никого не заразить?
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може Зеленський полетів в Умань святкувати Рош Гашана? там хасидів тисяч 30 святкує..
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