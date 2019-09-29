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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (594) Страсбург (49) Єлизавета Ясько (3)

 Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя

Єлизавета Ясько 30 вересня візьме участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі як гостя.

В інтерв'ю Lb.ua вона заявила що готова протистояти делегації РФ і сама, інформує Цензор.НЕТ.

"Їду я з неофіційним візитом. Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто, як гостя. У мене заплановано багато зустрічей, потрібно з усіма познайомитися, все вивчити", - розповіла депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ПАРЄ працюватиме над поглибленням співпраці з країнами-членами Ради Європи, - Ясько

З підтверджених зустрічей - з  держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

"Уже підтвердили цю зустріч. З французькою стороною кілька зустрічей буде, подивимося. Я хочу охопити максимально, щоб зібрати інформацію і зрозуміти всю картину. Мені потрібно в цьому розбиратися", - говорить нардеп.

Представники старої делегації, за її словами, можуть поїхати як  гості, зробивши приватний візит. Статус гостя дозволяє працювати в кулуарах. "Це значить, ми можемо спілкуватися, якщо виникає якесь питання, де потрібно захистити українські інтереси", - пояснила Ясько, додавши, що їде одна з новою делегації.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151050
 
   
 Топ коментарі
 
Я туда поеду, но неофициально. Я буду противостоять делегации РФ - но неофициально.
и вообще, прав у меня нет, полномочий никаких, просто развеяться нужно.
Долбаный цирк.
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Моня и Лиза-две тьолочкі разорвут ПАСЕ!
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Вот теперь и эти пруться в Стразбург за еаш счет, гости недоразвиттые....
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потом опять стишок про дурне и турне постить....
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Из интервью командировочной

Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; я общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А ещё я училась в Москве, кстати - есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время - в 2013-2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом.
Когда училась в Оксфорде, в Англии. Там было очень много встреч. Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я - политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию.
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В ПАСЕ обсуждаются важные вопросы, и даются рекомендации по устранению проблем. Значит в новом сезоне будут решать и рекомендовать без Украины, и для Украины. Всё о чём там говорят пишут все европейские газеты, Канаде , Израиле и даже Ватикане. Можно сказать форум Европы. Ещё в прошлом году такие тенденции были в рашке - не платить и нехрен туда переться, теперь в Украине. Правду говорят пути господни неисповедимы.
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А цирк продолжается...не, не зря я сказал после второго тура "жить будем весело, но недолго". Спросили - почему недолго? Ответ - а потом уже будет не до смеха, да и жизнью то назвать будет сложно". Вижу, не ошибся, пока весело, но уже временами стремно.
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