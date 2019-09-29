 Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя

В інтерв'ю Lb.ua вона заявила що готова протистояти делегації РФ і сама, інформує Цензор.НЕТ.

"Їду я з неофіційним візитом. Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто, як гостя. У мене заплановано багато зустрічей, потрібно з усіма познайомитися, все вивчити", - розповіла депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ПАРЄ працюватиме над поглибленням співпраці з країнами-членами Ради Європи, - Ясько

З підтверджених зустрічей - з держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

"Уже підтвердили цю зустріч. З французькою стороною кілька зустрічей буде, подивимося. Я хочу охопити максимально, щоб зібрати інформацію і зрозуміти всю картину. Мені потрібно в цьому розбиратися", - говорить нардеп.

Представники старої делегації, за її словами, можуть поїхати як гості, зробивши приватний візит. Статус гостя дозволяє працювати в кулуарах. "Це значить, ми можемо спілкуватися, якщо виникає якесь питання, де потрібно захистити українські інтереси", - пояснила Ясько, додавши, що їде одна з новою делегації.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.