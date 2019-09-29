 Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський

Про це написав у фейсбуці заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.
"В інтернеті пишуть, що губернатора Київської області Бно-Айріяна замінять людиною якогось Віктора Тимошенка (колишній акціонер АКБ Легбанк, в ЗМІ пов'язували з контрабандистами). Поспішаю всіх заспокоїти, це неправда. Тому що Бно і є людиною Тимошенка, за спиною якого маячить тінь помічника Калетника, Іллі Павлюка. На підтвердження можу навести той факт, що серед депутатів Київської області розгорнули кампанію зі збору підписів на підтримку Бно. Підписались аж 2 людини: Бунін і Горобець, які зайшли в парламент саме за квотою Тимошенка -Павлюка", - повідомив Дубинський.
Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.
кароче, "слуга народа"
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
Генетическая обусловленность нравственной неполноценности русских. Читать дальше...
https://www.youtube.com/watch?v=Tf2sEigPMss
Бородата повія знову обісрався, курва продажна)))
Вам всё понятно?
Сталося непередбачуване, поки чекали зникнення порохоботів, почали зникати зелібоби. А все від того, що у зелібобів проблема з понятійним апаратом. Людей з критичним мисленням вони назвали порохоботами, і як наслідок, оперуючи неточним терміном, (який був призначений для
маргіналізації розумних людей, яким не байдужа доля країни), інфантильно сподівалися, що порохоботи, які нібито пішли від Пороха (насправді ні), разом з ним і зникнуть. Розумні люди не можуть зникнути в принципі. І ви маєте бути першими, хто зацікавлений в тому, щоб
порохоботи залишилися. Ви просто профукаєте країну без нас. Зараз починають відносити до порохоботів тих, хто хоч якось критикує владу. Шановні зелібоби потрібно попрацювати над своїм понятійним апаратом та розширити класифікацію людей, невдоволених діями влади,
тому що ви своїми руками доведете до того, що за рік в країні буде відсотків 70 порохоботів. Так вони точно не зникнуть. А зелібоби зникають, на жаль, як і прихильники Саакашвілі, Семенченка, Тячівських повстанців та іншого лушпиння.
уроданарода?
И наконец, нахрен мне эта "правда-не правда", какое мне дело до этого "бно"!?
Дубинский против Зеленского