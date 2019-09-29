 Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський

Про це написав у фейсбуці заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтернеті пишуть, що губернатора Київської області Бно-Айріяна замінять людиною якогось Віктора Тимошенка (колишній акціонер АКБ Легбанк, в ЗМІ пов'язували з контрабандистами). Поспішаю всіх заспокоїти, це неправда. Тому що Бно і є людиною Тимошенка, за спиною якого маячить тінь помічника Калетника, Іллі Павлюка. На підтвердження можу навести той факт, що серед депутатів Київської області розгорнули кампанію зі збору підписів на підтримку Бно. Підписались аж 2 людини: Бунін і Горобець, які зайшли в парламент саме за квотою Тимошенка -Павлюка", - повідомив Дубинський.

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Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.