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 Політика України
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Все про:губернатор (30) Київська область (1017) Бно-Айріян (2) Дубінський (5)

 Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський

Губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.

Про це написав у фейсбуці заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтернеті пишуть, що губернатора Київської області Бно-Айріяна замінять людиною якогось Віктора Тимошенка (колишній акціонер АКБ Легбанк, в ЗМІ пов'язували з контрабандистами). Поспішаю всіх заспокоїти, це неправда. Тому що Бно і є людиною Тимошенка, за спиною якого маячить тінь помічника Калетника, Іллі Павлюка. На підтвердження можу навести той факт, що серед депутатів Київської області розгорнули кампанію зі збору підписів на підтримку Бно. Підписались аж 2 людини: Бунін і Горобець, які зайшли в парламент саме за квотою Тимошенка -Павлюка", - повідомив Дубинський.

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Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський 01

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151048
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не сидят Свинарчуки? Ведь уже и прокурор - 100% человек Зеленского Среди депутатов Киевской области собирали подписи в поддержку губернатора Бно-Айрияна, подписались только Бунин и Горобец, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6122
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А их незачто садить, они не виновные, и роттердам+ при зелепупу уже хороший.
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шашлыки в кафешке жарил.. кинзой торговал.. зимой манадринами..
кароче, "слуга народа"
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А почему не сидят Свинарчуки? Ведь уже и прокурор - 100% человек Зеленского Среди депутатов Киевской области собирали подписи в поддержку губернатора Бно-Айрияна, подписались только Бунин и Горобец, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6122
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А их незачто садить, они не виновные, и роттердам+ при зелепупу уже хороший.
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А чо ты молчало при Потрошенко? Все устраивало? Вот и помалкивай и дальше. Т.е. Юра стакан и хряк-мародер свинарчуков не садили и это было нормально, а сейчас вдруг стало ненормально?
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Короче,то что зеля свинарчуков не посадил,для зе-лохтората уже нормально.
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так ваша лолита на допросы не является. вон в Лондон поехал в пансион к облигации. здристнул, одним словом.
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Какой Лондон?Он еще 21 апреля в Ростов сбежал,все зебилы видели.
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гыыы. воно тогда уже имело план N В - заполучить недоторканiсть. Такие тупые запэдротовые.
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Ты не прав! Генпрокурор это человек Моники Зеленски, а не какого-то Зеленского!
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Так на юзиков упадет, не на зеленый же ))
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Впаде прямо на обрізаний путін Моніки Зеленські Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський - Цензор.НЕТ 7486
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Коли Мародьор вийде з запою і прийде на допут? Не чув часом, ПЕСику?
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Мародьор відпочиває після шопінгу і жопінгу в Нью-Йорку.
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Как на свинарчуков заведут дело - ты же первый завопишь что это политические преследования и месть "малороса Зеленского" за неоценимую помощь армии от свинарчуков. Та же схема, что и с Гонтаревой.
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Сразу после дела на Собакова ))) Зебилы такие зебилы )))
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Моніка бачив? Вже льодок продався за "Шоколапки"...
Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський - Цензор.НЕТ 5603
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Я тебе отвечу есть две причины. Первая причина (негативная) все доказательства были уничтожены. Во скажите доказательства с пальца высасывать? А есть вторая причина - доказательства собираются. Вот спомните Ефремов "сепаратюга" регионал, сколько он сидел до суда года 2 или 3???? Его обвинили в сепаратизме а почему при попереднике обвинительный приговор в суд???? Или Надю Савченко обвинили в подготовке терроризма вспомните и что почему обвинительный приговор не передали сразу в суд???? Это был минус реформы правоохранительной системы Украины при попереднике. Поэтому нужно собрать доказательства. И при наличии доказательств нужно предъявлять доказательства подозреваемому.
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у нас нет губерний и губернаторов, придурок.
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А якими досягненнями відомий отой Бно, чим він займався до керівництва Київською областю
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шашлыки в кафешке жарил.. кинзой торговал.. зимой манадринами..
кароче, "слуга народа"
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Коротше, як і всі Зе вузькопрофільний спеціаліст широкого використання
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Здається, навчанням на одному курсі з разумковим
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Уявляю собі, як би верещав ЗЕмоніка Дубінський, якби журналіста з програми "Гроші" відштовхнув Цеголко.
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Дебилы! Украина не Московия, у нас нет губернаторов! Зебобики куевы!
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"*******" - это ты... Статьи пишет не Бутусов, а "батраки"-журналюги, нанятые им... А они не всегда "отличаются умом и сообразительностью...". Как и ты, впрочем...
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пёсиковые никогда не читают целую статью. методички копируют.
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Но пора бы уже декоммунизировать председателей. Что это такое. Какой-то колхоз. Яценюк предлагал забугорное "префектура". Красиво было бы - мусье префект Брно-Айриян подрался за голоса с мусье Кличко.
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дурачёк соевый.. на росии их тоже нету.. учиться тебе надо Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський - Цензор.НЕТ 1473
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толстолобик, точнее украинская гнида, читать научись сначала. Потом иди лизни Монике
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Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
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ГУЛаг, как высшая форма существования России
Генетическая обусловленность нравственной неполноценности русских. Читать дальше...
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Дубинський така сама мразота як всі..
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Обсос коломо и портонова, дубинский купил строки на цензоре ?😁😁😁
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Дубинский-кацапюра, губернаторы в московской федерации. Езжал бы и ты туда, бенина шестерка.
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нам подбрасывают информацию без доказательств..надоело уже..
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Пшекшицюльский против Иванова вместе с Харцызякой плетут интригу за Корабелову и Жигарева.
Вам всё понятно?
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1

Сталося непередбачуване, поки чекали зникнення порохоботів, почали зникати зелібоби. А все від того, що у зелібобів проблема з понятійним апаратом. Людей з критичним мисленням вони назвали порохоботами, і як наслідок, оперуючи неточним терміном, (який був призначений для

маргіналізації розумних людей, яким не байдужа доля країни), інфантильно сподівалися, що порохоботи, які нібито пішли від Пороха (насправді ні), разом з ним і зникнуть. Розумні люди не можуть зникнути в принципі. І ви маєте бути першими, хто зацікавлений в тому, щоб

порохоботи залишилися. Ви просто профукаєте країну без нас. Зараз починають відносити до порохоботів тих, хто хоч якось критикує владу. Шановні зелібоби потрібно попрацювати над своїм понятійним апаратом та розширити класифікацію людей, невдоволених діями влади,

тому що ви своїми руками доведете до того, що за рік в країні буде відсотків 70 порохоботів. Так вони точно не зникнуть. А зелібоби зникають, на жаль, як і прихильники Саакашвілі, Семенченка, Тячівських повстанців та іншого лушпиння.

Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський - Цензор.НЕТ 8434
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не побачив втілення в реальність жодного з того що наобіцяли зрадуни
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ха-ха-ха!порохоскот дивується чому з ними ніхто не сперечається)))а нах ви кому обсоси треба,адекватні люди з коментів давно пішли...відколи соєвий програв коменти померли-одне кнурове болото,це так,трохи більше сторінку вниз горнув і знову пів року не зайду
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Ти само зрозуміло що зараз всралося? Чи то знову клятий Порох у штани тобі наклав?
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Воно і без Пороха з цим добре справляється,штани не встигає міняти.
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Бно! - Ни хрена не понял, за этим Бно маячит тень помощника, помощника коммуняки Калетника!? Это он из коммунистических соображений стал слугой урода народа?
И наконец, нахрен мне эта "правда-не правда", какое мне дело до этого "бно"!?
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дубінського виганяють з слуги народу бо продався за рошенівські цукерки Серед депутатів Київської області збирали підписи на підтримку губернатора Бно-Айріяна, підписалися тільки Бунін і Горобець, - Дубинський - Цензор.НЕТ 8348
Дубинский против Зеленского
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И Дубинка и Буженинка и Схеми-специ по пліткам та маренню.
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Попрошу не порочить всякими контрабандистами светлую и добрую фамилию Юлии Володымыровны - Тимошенко. Она не такая.
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Кто знает, что за фамилия такая - Бно и что-то?
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Скільки ще вибивати з наших громадян комплекс малороса!? У нас немає ніяких губерній!!! надіюсь більше ніколи не буде, тому не може бути ніяких губернаторів!
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Ого, який рейтинг у слуги - аж два депутата "за".
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