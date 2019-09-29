EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  618  24
Матеріали за темою:
Все про:заборона (595) Крим (7522) Меджліс (268) ООН (1300) Росія (20023) кримські татари (1443)

 ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Моніторингова місія ООН закликала РФ зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Моніторингової місії ООН з прав людини в  фейсбуці.

"3 роки тому 29 вересня 2016 року Верховний Суд Російської Федерації залишив чинним  рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив Верховний Суд Криму. В результаті Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Ситуація триває, попри рішення Міжнародного суду ООН. У 2017 році суд дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу", - сказано в повідомленні.

ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу 01
ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151047
 
   
 Топ коментарі
 
и что от этих "призывов" толк есть?
 показати весь коментар
 
ГЛАС ВОПІЮЩОГО В ПУСТИНІ
Вираз походить з Біблії (Ісаія, 40, 3; Матф., З, 3, а також в інших місцях).
Вживається у значенні: даремний заклик до. кого-небудь, який залишається без уваги, без відповіді, а також одинокий виступ, не підтриманий ніким.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В политике всё должно быть на слуху.
Например, давят оппозиционные СМИ, чтобы электорат не знал альтернативных кандидатов.
 показати весь коментар
 
ГЛАС ВОПІЮЩОГО В ПУСТИНІ
Вираз походить з Біблії (Ісаія, 40, 3; Матф., З, 3, а також в інших місцях).
Вживається у значенні: даремний заклик до. кого-небудь, який залишається без уваги, без відповіді, а також одинокий виступ, не підтриманий ніким.
 показати весь коментар
 
 
Тогда Закария (Захария) воззвал к своему Господу, сказав: «Господи! Одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахье (Иоанне), который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Закария (Захария) сказал: «Господи! Как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?». Аллах сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает!». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Закария (Захария) сказал: «Господи! Покажи мне знамение». Аллах сказал: «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром».
3:38-41 (Кулиев)
 показати весь коментар
 
 
А в миссии ООН в курсе, что этот Меджлиса крымскотатарского народа в Минюсте Украины вообще не зарегестрирован!
 показати весь коментар
 
 
А потому что Украине (пока Крым был у неё) эта организация была нужна не больше чем сейчас России... ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу - Цензор.НЕТ 9873
 показати весь коментар
 
Татарам что Украина, что Россия - пофиг. Они хотят быть независимыми. Сейчас они мутят против России - Украине это выгодно и она это поддерживает. Вернёт Украина Крым - будут так же мутить против Украины. И я сомневаюсь что Украине это понравится.
 показати весь коментар
 
Можно, какая разница между политикой ***** и ИГ?
 показати весь коментар
 
 
Нет чтобы поменять регламент работы Совбеза и трахнуть потом кацапню, лучше постонут, поклянчат. А те привычно положат на всё это болт. Импотенты. Лучше бы Зеленский в разговоре с Трампом по мудаческому совбезу прошёлся бы. С матами.
 показати весь коментар
 
 
Призывать террористов не заниматься террором БЕСПОЛЕЗНО. В ЕВРОСОЮЗЕ 500 млн. человек, в Штатах 330 млн.человек и какие-то 140 млн.оборзевших россиян пытаются диктовать всему миру свои правила проживания на планете Земля.
 показати весь коментар
 
 
мне очень хочется напомнить одну пословицу))) но... аналогии... смущают))) ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу - Цензор.НЕТ 2467
а Васька слушает...да ест ))))
 показати весь коментар
 
 
оон фигня. там он демократы требуют стенограмм бесед с ******)) письков выражает озабоченность, шо до этого не дойдёт )
 показати весь коментар
 
Адміністративний суд у Німеччині за терміновою процедурою виніс рішення, у якому дозволив називати лідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в Тюрингії Бьорна Гьокке фашистом.
 показати весь коментар
 
 
Світ втрачає рештки здорового глузду
 показати весь коментар
 
Достали уже со своими призывами и озабоченностями. Что ПАСЕ, что ООН бесполезные организации.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору