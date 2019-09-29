 ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Моніторингової місії ООН з прав людини в фейсбуці.

"3 роки тому 29 вересня 2016 року Верховний Суд Російської Федерації залишив чинним рішення про заборону Меджлісу, яке раніше ухвалив Верховний Суд Криму. В результаті Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Ситуація триває, попри рішення Міжнародного суду ООН. У 2017 році суд дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу", - сказано в повідомленні.



