EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  6935  146
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2957) МЗС РФ (523) США (5526) Захарова (170) Трамп (2079)

 Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова

На думку офіційного представника МЗС РФ, публікація стенограми переговорів Зеленського і Трампа показала що вести переговори зі Штатами "небезпечно".

Про це Захарова заявила в ефірі російського "Першого каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я згодна з багатьма оцінками, що це (публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського. - Ред.), безумовно, змінює картину, і навіть не картину, а, напевно, форму відносин між державами, між країнами, між лідерами, між політиками. Тому що тепер, ось уже як, напевно, третій день після цього скандалу, всі розуміють, що дзвонити в Вашингтон, вести переговори, зустрічатися - небезпечно", - сказала вона.

Захарова назвала публікацію стенограми бесіди "уроком" для президента України Володимира Зеленського і припустила, що вона може змінити зовнішню політику України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп

"Якщо цей урок, а це колосальний політичний урок, він (Зеленський. - Ред.) сприйме правильно, а на це у мене є велика надія, то взагалі вся ситуація на Україні може піти по-іншому", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 вересня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151046
 
   
 Топ коментарі
 
А с Зе не опасно )))

Хрен кто узнает, о чём Хуйло и Зе калякали
 показати весь коментар
 
Бимбой будет публикация переговоров Трампа с Кремлем

американский избиратель узнает очень много интересного для себя
 показати весь коментар
 
А почему Зелемойский с Богданом тебе не показывают эти стенограммы ?

Ты им напиши, пусть покажут. Они у них хранятся.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вообще-то обнародование разговора двух лидеров без согласия одного из них наводит на мысль, а стоит ли вообще говорить с этим лидером тет-а-тет, потому как можно по разному интерпретировать любую фразу или любое слово, да и потом отношение двух государств не могут быть выставлены на всеобщее обозрение, есть понятия государственная тайна, а Трамп видимо этого не знает.
 показати весь коментар
 
 
Манька начебто каже - "ну давай же, иди сюдой... мой же ж тьі необузданньій сексуалист..."


 показати весь коментар
 
 
Или с пьянками "завязала", или климакс... А, может, и то, и другое...
 показати весь коментар
 
Это получаеца ЗЕлебобик отработал на картинку для Гебельсс ТВ..шоб Захерова могла повизжать про "опасных пиндосов" для своего быдла. Маладца ЗЕленский подсобил кацапам...
 показати весь коментар
 
 
Ну, урок от великого учителя бесценнен.
 показати весь коментар
 
 
Манька как всегда с будуна пургу несёт😂
 показати весь коментар
 
 
"Захарова назвала публикацию стенограммы беседы "уроком" для президента Украины Владимира Зеленского и предположила, что она может изменить внешнюю политику Украины."

"Кто о чем, а вшивый о бане".
 показати весь коментар
 
 
не о бане, а маруся - грязная голова о мыле.
 показати весь коментар
 
 
там у них на Немытой сегодня кажись День Космонавта прошел... Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова - Цензор.НЕТ 1708
 показати весь коментар
 
 
заявления этого чучела малоинтересно, даже если она закодируется то деградация у неё врождённая, мало что изменится в заявлениях
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3013-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
Вы так непонимаете значимость По и Зе. При Порошенко Украина просила санкции у США по отношению России. А что при Зе??? От Зе зависит судьба самого Президента США великой страны. Если бы Зе хотел он сказал бы что на него Трамп влиял. И тогда бы Конгресс США просто импичментом "схавал" Трампа. Поэтому Трамп у Зе на крючке Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова - Цензор.НЕТ 6787
 показати весь коментар
 
 
well...goshie-moshie...that sounds quite realfuckin'istic... Donny must be feeling hooked up his ass...
 показати весь коментар
 
нехай надрукуюь стенограму як Трамп хотів будувати трамптоуер в Масквабаді і пентхаус в хмарочосі подарувати путлеру ще дого як він став президентом США. А цим зливом розмови с Зе Трамп вбив клін між Україною та Німеччиною, що може привести що санкції з рашки знімуть.
 показати весь коментар
 
Або знімуть меркельшу....якщо правильно сформулювати фразу....
 показати весь коментар
 
Опасно? Пользуйся презервативами. Голова ж тебе для чего-то дана...
 показати весь коментар
 
Опасно вести переговоры не с Вашингтоном, а с Кремлем, нарушающим двусторонние договоры.
 показати весь коментар
 
 
Все йде до того,що шут посорить Україну і з Европою і з США.Поки шут-піаніст не наробив великого зла,гнати його треба до Ростову.
 показати весь коментар
 
 
Меркель - умудрённый опытом канцлер, и хорошо понимает разницу между Украиной
и проектом Коломойского "Зеленский".
 показати весь коментар
 
А-ха-ха! Обожглись- прохрюкали всё на свете.
Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова - Цензор.НЕТ 8485
 показати весь коментар
 
 
о почему опозиция не требует опубликовать стенограмму переговорой ***** и ЗЕ.
 показати весь коментар
 
Кацапы вместо бомбежки решили пока что электричеством Воронеж гасить Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова - Цензор.НЕТ 2495
Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова - Цензор.НЕТ 4859
 показати весь коментар
 
Дурень какой-то, а их в России предостаточно, кинул ноль на батарею.
 показати весь коментар
 
Это ненормально, когда спецслужбы, которые должны охранять конфиденциальность переговоров пишут доносы на собственного президента.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору