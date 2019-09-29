 Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, - Захарова

Про це Захарова заявила в ефірі російського "Першого каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я згодна з багатьма оцінками, що це (публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського. - Ред.), безумовно, змінює картину, і навіть не картину, а, напевно, форму відносин між державами, між країнами, між лідерами, між політиками. Тому що тепер, ось уже як, напевно, третій день після цього скандалу, всі розуміють, що дзвонити в Вашингтон, вести переговори, зустрічатися - небезпечно", - сказала вона.

Захарова назвала публікацію стенограми бесіди "уроком" для президента України Володимира Зеленського і припустила, що вона може змінити зовнішню політику України.

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"Якщо цей урок, а це колосальний політичний урок, він (Зеленський. - Ред.) сприйме правильно, а на це у мене є велика надія, то взагалі вся ситуація на Україні може піти по-іншому", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 вересня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.