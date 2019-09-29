EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4687  86
Матеріали за темою:
Все про:США (5526) Волкер Курт (479) Javelin (57)

 Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер міг лобіювати поставки Україні протитанкових комплексів Javelin.

Такий  висновок зробили журналісти Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як нагадує видання, Волкер обіймав посаду у великій лобістській компанії BGR Group, а також є виконавчим директором Інституту Маккейна, вашингтонського аналітичного центру.

Фактично Волкер був спецпредставником США як "доброволець", зберігаючи свої оплачувані місця роботи. Обидві названі компанії мають фінансові зв’язки з фірмою Raytheon, яка виробляє комплекси Javelin і яка отримала мільйонні прибутки від рішення президента Дональда Трампа почати поставки цих комплексів Україні.

Видання наголошує, що зараз Волкера ніхто не обвинувачує у конфлікті інтересів через те, що він підтримував ідею поставок Javelin Україні.

Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ вже встигли заявити, що відставка Волкера "відстрочить виконання мінських угод".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Згідно з оцінкою колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відставка Волкера - "перша не політична, а саме реальна втрата" для України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк також залишає свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151045
 
 
 Топ коментарі
 
Пофиг... чем больше кацапов сгорит в танках - тем лучше.
 показати весь коментар
 
лучше бы Волкер работал на производителя ядерных боеголовок Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 1554
 показати весь коментар
 
Такое чувство, что журналисты Politico, стали журнашлюхами отрабатывающими кровавые деньги Московии.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пофиг... чем больше кацапов сгорит в танках - тем лучше.
 показати весь коментар
 
 
лучше бы Волкер работал на производителя ядерных боеголовок
 показати весь коментар
 
 
Да нет, не пофиг! Теперь трижды будут шарахатся, прежде чем позитивно решить вопрос для Украины после такого скандала, а джевелины нам фиг кто больше поставит.
 показати весь коментар
 
 
Своїх птрк вистачає, з тих джавелінів нікого ще й не підстрілили в Україні
 показати весь коментар
 
Так, если бы вопрос был только в джевелинах..
 показати весь коментар
 
все, оказывается, старо, как мир, вот и верь после цего людям, по дважды в день талдычивших о ценностях демократии Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 3652
 показати весь коментар
 
 
так ты и хлеба не ешь потому, что хлебопёк на этом наживается ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а шо,демократия це хлиб насущный или шо то другое?
 показати весь коментар
 
да при чём тут демократия?

ты что-нибудь покупаешь потому, что тебе это надо

или по каким-то другим тайным причинам, связанным с демократией ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так и демократию и продают и покупают, и оптом и в розницу, и даже делают гроши, продавая аборигенам бусы, ножи и кремневые карамультуки
 показати весь коментар
 
Тобто Волкер нагинав рашку і так і етак. Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 4618 па всєму райалю.
 показати весь коментар
 
 
чертило лугандонское,

шо ты тут пытаешься впарить ?
 показати весь коментар
 
 
Це рашик, який знає що він тут робить і як йому це робити.
З ним не треба намагатись спілкуватись, бо спілкування не буде. І не треба задавати питання, бо не буде відповідей.
Якщо хочеться витрачати час - то його можна максимально коротко й максимально далеко посилати.
 показати весь коментар
 
 
у аборигенов есть прекрасная возможность не покупать у демократов ножи, а пользоваться и дальше своими каменными
 показати весь коментар
 
 
А у таких тупорылых балаболов нет даже этой возможности
 показати весь коментар
 
меня твои возможности не интересуют
 показати весь коментар
 
 
Конечно. У мужика с языком как метла других просто не бывает
 показати весь коментар
 
Такое чувство, что журналисты Politico, стали журнашлюхами отрабатывающими кровавые деньги Московии.
 показати весь коментар
 
 
Надо прочитать оригинал новости, скорей всего там тоже ссылка еще одно, или не одно. Можно не искать и не проверять, инфовброс
 показати весь коментар
 
 
Так и есть , российская заказуха. Комплексьі в Украину поставлялись с длительного хранения со складов Пентагона , поєтому компания-производитель ничего с данной поставки не имела , деньги она получила лет 10 или больше назад . Да и нет сегодня в мире ПТРК , єффективнее "Джавелина", поєтому и гадят путинские личинки , отложенньіе загодя в западньіх СМИ. И Волкер для Кремля бьіл костью в горле...
 показати весь коментар
 
 
Щось мені здається,що Моніка ЗЕленскі єврей не справжній.
 показати весь коментар
 
Если бы не Волкер, то в Украине таких ништяков не было бы до сих пор!
 показати весь коментар
 
 
Если вас заставляют учиться или лечиться или зарядкой заниматься, значит эти люди лоббируют своё: кто лекарства, кто учебники, кто гантели! Ужос! А если зубы советуют чистить, шо тады?
 показати весь коментар
 
 
Я надеюсь, ты чистил зубы чаще, чем украинская армия применяла противотанковые комплексы Javelin в бою. Ґантели то таке...
 показати весь коментар
 
Требуем решительно поставок " Карл-Густав" и будем ждать каменты Politicoв Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 8180
 показати весь коментар
 
 
Сейчас на этой ветке свинособачки всплывать начнут, пока только капучинка всралась, ждем )))
 показати весь коментар
 
 
Что-то в демократической стране слишком много внимание к Украине.
 показати весь коментар
 
Надо на его место назначить особиста производителей Patriot, Abrams.
 показати весь коментар
 
 
Абрамсы давно все.. пичаль-огорчение..не выпускают их..
 показати весь коментар
 
ну да..и не помню уже кажись новые танки никто не создает..а Армата..забыл. Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 9906
 показати весь коментар
 
"Абрамсов" вьіпустили более , чем достаточно . Старьіе модификации подвергаются большой модернизации и снова встают в строй. Поєтому не следует россиянам зарекаться от появления "Абрамсов" , "Тандерболтов" и пр. єффективньіх систем made in USA .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так не даремно ж воно так поспішно здриснуло............. Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 1475
Варто поцікавитись стефонограмими перемовин бариги з обамкою. Там ще не таке говно спливе
 показати весь коментар
 
Пошла уже травля Волкера! То нам столько джавелинов продали в масштабе страны, что кот наплакал!
 показати весь коментар
 
 
та вы шо...можно подумать в Украину джавелины поступали прямо новехонькие с конвеера Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 4754.а не со складов излишнего имущества
 показати весь коментар
 
 
Не завадило б пролобіювати кораблів, літаків і танків. Якщо наступник Волкера пролобіює то ми не проти. Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 4071
 показати весь коментар
 
 
Перестаньте болтать ногами .... Джавелины просили задолго до появления Волкера в Украине .... икпеРды блин ..))
 показати весь коментар
 
 
Волкер много добрых дел для Украины сделал,причём безвозмездно .Пусть не трындят.Это утка от путлера.Ни США ,ни Украина от этой сделки не пострадали.Всё наоборот.
 показати весь коментар
 
 
даже если и так то в данном случае совпало . наше желание получить оружие и их желание подзаработать Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 6480
 показати весь коментар
 
 
Ну и что. Йованович лоббировала интересы General Electric которая продала локомотивов Украине на миллард баксов(на которые сейчас не могут найти деньги). Каждый зарабатывает на жизнь как может. Податливые банановые правительства для них золотая жила.
 показати весь коментар
 
 
Какой же ты "Цензор", если перепечатываешь туфту от Politico. Украине необходимо реальное подтверждение помощи в борьбе с агрессором. Это не просто оружие, это высокотехнологичное оружие и доверие к тем, кто им будет отстаивать свое международное ПРАВО НА НЕЗАВИСИМОСТЬ. Ни франция, ни германия ничего подобного даже не предлагали, и были против этих поставок. Владимир Александрович прав, германия и франция так мало оказывают помощи, что складывается впечатление, что это не помощь, а отвлекающий маневр их реальной поддержке оккупации Украины Россией. Первая и Вторая ничему не научили, третьей не будет, будет последняя, и Украину на откуп отдать не получится. И франции и германии их политика еще отрыгнеться красными соплями. На все таки надо бороться за дружеские отношения с США, опираясь на понимание стран бывшего соц. лагеря и Турции. Цензор, защищай Украину.
 показати весь коментар
 
 
Надо сказать, справедливости ради, что немцы никому особо в военном плане не помогают...даже во время военных миссий союзников...
 показати весь коментар
 
"Владимир Александрович" у становил потолок помощи - беспрецедентная... Политик, мял...
 показати весь коментар
 
 
Вотето курйоз!.. Розжиріли на Українських поставках, чи ше нє?.. ))) А Путін, очевидно, працює на укроборонпром?.. Журнолізди канєшна рулять. Древня прохвесія, нє?
 показати весь коментар
 
 
Даже если так, они реально работают на свою страну. Представляете сколько таких американских послов и представителей работают по всему миру? А чего добились украинские дипломаты кроме бесконечных патриотических реляций в Фейсбуке?
 показати весь коментар
 
Я помню! Колядки они пели в украинском посольстве в Дании. Может кто то ґопака станцевал. Продолжать или хватит?!
 показати весь коментар
 
 
"Война Украины с братским народом выгодна Пентагону потому что ему надо куда-то девать устаревшее оружие" - теперь вата будет продвигать новую версию про конкретно выгоду Волкера.
 показати весь коментар
 
 
Именно такие "новости" не позволяют забыть что цензор агентура.
 показати весь коментар
 
там каждый военный завод под ...кем-то...
так что делать? не просить, чтоб не скомпрометировать кого-то???
 показати весь коментар
 
 
жаль что не было такого лоббиста у нас в 14 году, когда вошли русские танки, когда ******* дап, и расстрелы в котлах...где ж ты был волкер??
 показати весь коментар
 
 
ВС москальюгенда насчитывают в строю 3030 танков и 10200 танков на хранении, еще ***** туча бмп, бтр, и прочего...а у нас только 200 ракет, волкер, ты не доделал свою работу...200 танков мы красиво сожгем, еще пару сотен стугнами..а что дальше?
 показати весь коментар
 
 
А наши Т-64БВ и Т-80 на что ? А другие противотанковьіе средства ? Напомню , что израильская танковая бригада на Голланах не просто остановила наступление трех сирийских танковьіх дивизий , но и уничтожила около 200 танков противника.
 показати весь коментар
 
без пнв центурионы там от бригады к 2 дню на ходу осталось 20 коробок Волкер міг наполягати на поставках Javelin Україні, бо працював на виробника, - Politico - Цензор.НЕТ 7044
 показати весь коментар
 
полная хрень с этими карточными домиками, порохоботами и слугами народа. пора завязывать. всё это на руку только русне.
 показати весь коментар
 
Ну, конфликта интересов здесь нет. Скорее, совпадение интересов.
 показати весь коментар
 
 
Где Лещ?
Где седой Шабунин?
Где, наконец, хоть Семён Семенченко?
Локти кусают от зависти, укрывшись в подвале от стыда?
 показати весь коментар
 
 
А то, что демократы это могут использовать как очередной камень на весах импичмента.
 показати весь коментар
 
Если бы он кроме джав еще лоббировал поставки апатчей , то цены ему бы не было . Такому дипломату как Волкер давно пора поставить памятник в Киеве.
 показати весь коментар
 
Ось чому він так занервував коли зайшла мова про припинення кровавої бійні на Донбасі.
 показати весь коментар
 
Волкер мородер...))))))))))) БЛЕСТЯЩЕ, господа пропагандоны ))))
 показати весь коментар
 
ну от - все просто - Волкер типовий західний чиновник - кар'єра та гроші.
 показати весь коментар
 
Миллионная прибыль для Raytheon- не смешите мои тапки! Тут такая прибыль у автомастерских. С меня мексы взяли 1200 с лишним долларов- а они таких машин в день чинят 30.
 показати весь коментар
 
Кацапи ніяк не можуть зрозуміти, що не ведуться українці на їх жовту пресу! Джавеліни давали, щоб знищувати окупанта, тобто кацапів. Інших складових тут немає і бути не може.
 показати весь коментар
 
А не кому не пришло в голову что работать на собственного производителя святое дело?
 показати весь коментар
 
Да, в плане информационной войны кацапы на высоте, зе-команде еще учиться и учиться!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору