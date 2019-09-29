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 Суспільство
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Все про:випробування (174) Одеська область (1077) Чорне море (343)

 Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб. КАРТА

Наступного тижня, 3 та 4 жовтня 2019 року, на Одещині відбудуться ракетні стрільби та буде обмежений доступ до мисів "Калфа", "Льодники" та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка на узбережжі Чорного моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Український мілітарний портал".

Цей район на Одещині вже традиційний, саме тут відбувалися ракетні стрільби з комплексів "Вільха" та "Нептун" на попередніх етапах випробування.

Під час минулих пусків на Державному випробувальному полігоні "Алібей", що на півдні Одеської області, було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.

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Подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze – 2019, коли перед самим початком морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.

Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151044
 
   
 Топ коментарі
 
Зочєм нам армія? Нужон аркєстор для Бідонова, зустрічати хуйла і моторол на Хрещатику у білому.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 3512 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 2303
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«Светлана Самборска 51 хв. · "Дайош нариду зрелищ!"
Барабаны и маракасы - это позитивно, и картинку веселую динамичную бадоевы в телевизоре хорошую сделают. А Бабий Яр - это протокольно, нудно и непозитивно. Поэтому Бабий Яр не нужен. А барабаны - нужны. И маракасы нужны.

Не удивлюсь, если эти и День памяти жертв Голодомора проигнорируют. Избиратели Зеленского такого не любят, значит, не надо. "Достали уже своим Голодомором, сколько можно нудить, каждый год задалбывают! Синьор-голодомор, гыгыгы".
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Нужно туда подогнать ракеты ПВО и если *********** надумают устроить свои стрельбы - сбивать их !
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Зочєм нам армія? Нужон аркєстор для Бідонова, зустрічати ***** і моторол на Хрещатику у білому.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 3512 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 2303
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«Светлана Самборска 51 хв. · "Дайош нариду зрелищ!"
Барабаны и маракасы - это позитивно, и картинку веселую динамичную бадоевы в телевизоре хорошую сделают. А Бабий Яр - это протокольно, нудно и непозитивно. Поэтому Бабий Яр не нужен. А барабаны - нужны. И маракасы нужны.

Не удивлюсь, если эти и День памяти жертв Голодомора проигнорируют. Избиратели Зеленского такого не любят, значит, не надо. "Достали уже своим Голодомором, сколько можно нудить, каждый год задалбывают! Синьор-голодомор, гыгыгы".
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Закупили мародера Порошенка с торжеством в тюрьму провожать
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Ага. «Путєн, памаги пасадіть Порошенка !!!!»»
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а слабо перекрыть район для стрельб поближе к крыму и ватостополю?
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Слабо! Это банальный страх перед силой, слабость государства и все-таки трезвый расчет на сегодняшние силы. Уже раз тупо на русский авось пошли через Керченский пролив (без какого-нибудь плана), чем кончилось? лютым позором и пленением наших моряков. Судя по карте стрельбищ Украину уже загнали в угол, а еще 6 лет назад нам принадлежала максимальная протяженность береговой линии Черного моря. Это политика продолжается и сейчас, так что не исключено что через 6 лет стрельбищ уже не будет ни где, даже в уголке, ведь надо просто "прекратить стрелять" (и Украина перестанет существовать).
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І мішені для стрільб там, в нашому Криму, вже встановлені.
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А не можна трохи змінити траекторію ракет, щоб вони влучили у Севастополь?
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Сразу видно настоящего патриота! Только настоящий патриот может мечтать шарахнуть ракетой по украинскому городу!
Браво! ты пробил очередное днище. Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 899
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поглядись в зеркало. если рога не мешают обзору то увидишь оккупанта
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ты одел китайскую звезду и потому такой борзый? Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 7085
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Уничтоженная столица Чечни - город Грозный - по сути дела обычный областной русский город Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 5955
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и что? нужно с кацарылых пример брать? к чему этот вспук?
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Это не патриот, это холуй шокладной параши.
У них тут такое себе фрик-шоу "Кто больше нафекалит"... а оплачивает всё жирная свинья - лузер последних выборов.
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Ватан , да не по городу , а по штабу ЧФ . Современная ракета может влететь прямо в "форточку" кабинета командующего флотом. А город подумает "ученья идут" !
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Цензор, а когда Джавелины будете Дротиками величать??? О какой Ольхе речь???
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Сказать то что хотел?))) Или для тебя новость, что оригинальные названия НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ?))) Нет никакой Ольхи... Есть ВІЛЬХА..
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