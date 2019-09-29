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 За кордоном
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Все про:авіація (450) Словаччина (123)

 У Словаччині розбився МіГ-29, влада призупинила польоти радянських винищувачів

Радянський військовий літак МіГ-29, що перебував на балансі ВПС країни, розбився під час навчального польоту.

Аварія сталася пізно ввечері 28 вересня поблизу м. Нітра, розташованого за 100 км на схід від столиці країни Братислави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Пілот катапультувався, його госпіталізували у стабільному стані, його життю ніщо не загрожує.

Поки не буде завершене розслідування причин аварії, влада вирішила призупинити польоти MіГ-29.

У 2018 року Словаччина підписала угоду про купівлю 14 військових літаків F-16 в американської фірми Lockheed Martin, щоб замінити свої застарілі літаки радянської епохи.

Перший військовий літак F-16 планують доставити в Словаччину до 2022 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151040
 
   
 Топ коментарі
 
Каждая уродливая старуха,когда то была девушкой ))
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A-10 «Тандерболт» II первый полет совершил в 1972 году. И до сих пор стоит на вооружении. Проблема совковой военной техники в том, что рукожопые наследники СеСеР не могут воспроизвести даже то, что было в массовом производстве. Воруют и бухают - какие тут запчасти В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 3950
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У нормальных стран уже пятого поколения самолеты в воздухе.
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Классный был истребитель для своего времени... В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 2690
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Каждая уродливая старуха,когда то была девушкой ))
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В Архангельске и обл. таких домов валом было, оказывается до сих пор до стояли, как та Пизанская башня.
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душевный дом и погодка отличная. Можно канешно жить на 25 этаже в N городе и плевать на такие дома, но все мы люди.
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Не хочу вас разочаровывать. но на фото -Осло. Норвегия
https://twitter.com/gniloywest/status/923199008222441473
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Серьезно?))) У вас чувство юмора есть?))) Это был тролинг рашки)))
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Совковые ЗИПы закончились, а из Засрашки идет один контрафакт - параша
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Й - ********
...
Головне, що з пілотом все норм.
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У нормальных стран уже пятого поколения самолеты в воздухе.
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самолеты пятого поколения есть только у 4-х стран
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украина выкупит, как болгарские мт-лб у индии
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Доходить начало)))
Этот самолет почти одногодка создания самой Словакии...
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A-10 «Тандерболт» II первый полет совершил в 1972 году. И до сих пор стоит на вооружении. Проблема совковой военной техники в том, что рукожопые наследники СеСеР не могут воспроизвести даже то, что было в массовом производстве. Воруют и бухают - какие тут запчасти
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Все расийское - дерьмо. Проверено многими поколениями. Иметь его могут только отсталые и бедные. Уважающие себя всегда покупают лучшее.
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Это "дерьмо" отлетало 40 лет - пора и честь знать
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Хваленая авиация Мордора скоро в воздухе рассыпаться будет.
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С чего бы? Лишь потому. что в Словакии рухнул советский. которому уже 42 года исполнилось?
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В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.Источник: https://censor.net.ua/n3151040

как перестать орать от смеха? В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 5305
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Пролсто переходят на НАТОвские стандарты
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Шо машины Шо самолеты...Шо бабы )) У нас в Дрнецке,кто ездил на заработки на расею,приезжали жаловались - ну и уродки ! Реально на них не встает )) Теперь правда и сами обосрались. Что хаяли ,то и хавают.
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Позже представители полиции Словакии уточнили, что предварительной причиной катастрофы является нехватка авиационного топлива в баках самолета.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках", - отмечается в сообщении МВД.
http://pozitciya.com.ua/74916-krushenie-mig-29-v-slovakii-istrebitel-razbilsya-iz-za-nehvatki-topliva.html
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Словакия купит 14 самолетов F-16 за 1,6 миллиарда евро, первый из которых полетел 45 лет назад. Сила маркетинга.
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Не забуваємо про якість американських винищувачів і радянську "якість".
Та і електроніку скоріш за все замінили на Ф 16 их.
Мігі 29 проти Ф 16 це мабуть як Жигулі проти Форда
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ВОТ ВАМ И СВЯЗЬ МЕДВЕДЧУКА СО СЛОВАЦКИМИ ЭКСТРЕМИСТАМИ !!!
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Классный был самолёт! Просто ума не хватает даже заправить... Это же вам не танк Армата ....
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Совковая хрень, которую собрали руцкие рукожопы.
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Надо было им покупать украинские самолеты.
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