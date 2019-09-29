 У Словаччині розбився МіГ-29, влада призупинила польоти радянських винищувачів

Аварія сталася пізно ввечері 28 вересня поблизу м. Нітра, розташованого за 100 км на схід від столиці країни Братислави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Пілот катапультувався, його госпіталізували у стабільному стані, його життю ніщо не загрожує.
Поки не буде завершене розслідування причин аварії, влада вирішила призупинити польоти MіГ-29.
У 2018 року Словаччина підписала угоду про купівлю 14 військових літаків F-16 в американської фірми Lockheed Martin, щоб замінити свої застарілі літаки радянської епохи.
Перший військовий літак F-16 планують доставити в Словаччину до 2022 року.
https://twitter.com/gniloywest/status/923199008222441473
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Головне, що з пілотом все норм.
Этот самолет почти одногодка создания самой Словакии...
как перестать орать от смеха?
"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках", - отмечается в сообщении МВД.
http://pozitciya.com.ua/74916-krushenie-mig-29-v-slovakii-istrebitel-razbilsya-iz-za-nehvatki-topliva.html
Та і електроніку скоріш за все замінили на Ф 16 их.
Мігі 29 проти Ф 16 це мабуть як Жигулі проти Форда