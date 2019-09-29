 Польща хоче створити в Україні кладовища, на яких будуть ховати виявлені під час ексгумації останки поляків

Про це заявив директор Бюро пошуків і ідентифікації Інституту національної пам'яті Кшиштоф Шваґжик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Він висловив думку, що пошук польських поховань в Україні та проведення ексгумацій буде величезним викликом.
Наразі польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки, що полягли або були вбиті у період польсько-більшовицької війни, 1939 року та 1943-44 років на Волині. За його словами, обсяг пошукових робіт – величезний, йдеться про "сотні, а можливо, тисячі місць".
Поки експерти Інституту розпочнуть роботу, необхідно подолати складний бюрократичний процес. До відповідних установ в Україні подано документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт. Шваґжик не зміг спрогнозувати, чи почнуться пошукові та ексгумаційні роботи вже цього року.
Нагадаємо, 27 вересня Україна дала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт.
Заборону на пошуково-ексгумаційні роботи поляків в Україні було накладено в квітні 2017 року після руйнування польськими націоналістами українського місця пам'яті в селі Грушовичі поблизу польсько-українського кордону.
Тест на людяність для українського і польського народів. НЕЗРУЧНА ПРАВДА ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Потом скажут - "это наша земля, здесь похоронены наши предки...."
Объем работы - огромный, речь идет "сотнях а, возможно, тысячах мест"Источник: https://censor.net.ua/n3151039
11 ТРАВНЯ 2019
Операция Висла и другое....
Операція "Вісла" - кривава депортація українців
https://youtu.be/NvXE2dRFufg
Идут они в Варшаву с таким предложением...
Польша большая... пусть хоть под каждым кустом делаю себе кладбища.
якщо хто не знає - нічого подібного до волинського протистояння не було на правому березі горині... і донині поляки живуть вже не одне покоління
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Польський моральний авторитет Єжи Гедройць на початку минулого сторічча казав: "Полякам треба нарешті визнати Вільнюс литовським, а Львів українським, і позбувшись цих фантомних болей вільно крокувати у майбутнє".
Самоубийца скончался на месте инцидента, а украинец с тяжелейшими травмами был госпитализирован, - уточняет польское издание Onet.pl.
Воїнам УПА відновили ? Безхребетні зелені колаборанти навіть не поцікавилися