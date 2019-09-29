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 За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:цвинтар (71) Польща (1954) ексгумація (36)

 Польща хоче створити в Україні кладовища, на яких будуть ховати виявлені під час ексгумації останки поляків

Польща сподівається почати роботи з ексгумації відразу в декількох місцях, де можуть перебувати останки загиблих на території України поляків. Обсяг роботи - величезний, йдеться не "сотні а, можливо, тисячі місць".

Про це заявив директор Бюро пошуків і ідентифікації Інституту національної пам'яті Кшиштоф Шваґжик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Він висловив думку, що пошук польських поховань в Україні та проведення ексгумацій буде величезним викликом.

Наразі польська сторона клопочеться про дозвіл на відкриття робіт у кільканадцяти місцях, де спочивають поляки, що полягли або були вбиті у період польсько-більшовицької війни, 1939 року та 1943-44 років на Волині. За його словами, обсяг пошукових робіт – величезний, йдеться про "сотні, а можливо, тисячі місць".

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Поки експерти Інституту розпочнуть роботу, необхідно подолати складний бюрократичний процес. До відповідних установ в Україні подано документи, щоб отримати дозвіл на проведення пошукових робіт. Шваґжик не зміг спрогнозувати, чи почнуться пошукові та ексгумаційні роботи вже цього року.

Нагадаємо, 27 вересня Україна дала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт.

Заборону на пошуково-ексгумаційні роботи поляків в Україні було накладено в квітні 2017 року після руйнування польськими націоналістами українського місця пам'яті в селі Грушовичі поблизу польсько-українського кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151039
 
 
 Топ коментарі
 
Українські могили в Польщі нищать і плюндрують і при цьому хочуть що б в Україні повідкривали тисячі польських кладовищ. Що це як не цинічне нахабство ?
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тысячи польских кладбищ в Украине..., да?
Потом скажут - "это наша земля, здесь похоронены наши предки...."

Объем работы - огромный, речь идет "сотнях а, возможно, тысячах мест"Источник: https://censor.net.ua/n3151039
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А чому українці мають заспокоюватися коли поляки не визнають своїх злочинів ?
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Впервые Украина выбрала еврея приверженца Хабата, который встречается только с представителями этой секты, а не с правоверными иудеями. Есть версия, что именно Хабат натравил Гитлера на невинных евреев.
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Просто у Зеленски сейчас трудный период. Он ведь болезненно честолюбив, а тут конфуз на весь мир...
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А если бы президент посетил это мероприятие - писали бы что еврей пришел только к своим. Ничего нового.
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Уявляю як казитимуться ублюдки якщо такі цвиндарі будуть створені.
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в україні вже достатньо польських кладовищ...
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А про операцію « Вісла» чому замовчуєте ? Розкажіть як Армія Крайова викидала українців з їх хат, як вбивала священників, а тепер руйнують їх могили .
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тысячи польских кладбищ в Украине..., да?
Потом скажут - "это наша земля, здесь похоронены наши предки...."

Объем работы - огромный, речь идет "сотнях а, возможно, тысячах мест"Источник: https://censor.net.ua/n3151039
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Рузге, пшло звідсі. Головне, щоб вас не було.
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Поляки не раша...кстати наши что то вообще забыли о своих погибших на чужбине
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На цвинтарі у Польщі знову понівечили могили українських підпільників. "На кладовищі у селі Фредрополь Підкарпатське воєводство Польща невідомі понівечили пам'ятний хрест, на якому висить табличка з прізвищами членів підпілля ОУН з цього села. Це черговий пам'ятник сплюндрований на цьому цвинтарі."
11 ТРАВНЯ 2019
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Тоді й у Польщі має бути те ж саме стосовно українців.
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Українські могили в Польщі нищать і плюндрують і при цьому хочуть що б в Україні повідкривали тисячі польських кладовищ. Що це як не цинічне нахабство ?
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Пока Украина не признает эту трагедию поляки не успокоятся. Будет только хуже.
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А чому українці мають заспокоюватися коли поляки не визнають своїх злочинів ?
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а Польша что то признает?
Операция Висла и другое....

Операція "Вісла" - кривава депортація українців

https://youtu.be/NvXE2dRFufg



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Справедливість вимагає достойного поховання цих поляків,як і німців,росіян,турків та інших! Та сама справедливість вимагає позначення цих похованнь як похованнь загарбників що прийшли на чужу землю! Все інше-від лукавого!
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Поляки справжні брати українців. В часи УНР поляки захищали нас від більшовиків, а пізніше українці захистили Польшу від загарбнення більшовиками. Пілсуцький навіть хотів йти війною на СРСР щоб захистити українців від знищення Кремлем.
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Так Пилудский - защитник украинцев Польща хоче створити в Україні кладовища, на яких будуть ховати виявлені під час ексгумації останки поляків - Цензор.НЕТ 1142 .??? Ты смотри , я весьма удивлён !! А как же пацификация , под его управлением .?? .
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Ага. А зброю унровцям не дав. Походи Тютюнника були голі і босі. Хоч унровці відбили більшовиків від Варшави. Проте Пілсудський проводив пацифікацію на Волині. Фактично колонізацію. Що і призвело до рілегійних, мовних і етнічних конфліктів.
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На мой взгляд,это хорошо. Во первых - это будет пинок большевикам. Во вторых место скорби по аналогии с хасидами Умани. Пусть приезжают как туристы. Это деньги.
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Це понти. Хто буде приїзджати на могили 100 річної давнини? А хасиди пруться до могил своїх пророків, навіть одного, а не всіх підряд.
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Что поляки за Катьінь и Харьков говорят ?
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Выражаю свою обеспокоенность.
Идут они в Варшаву с таким предложением...
Польша большая... пусть хоть под каждым кустом делаю себе кладбища.
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за міжвоєнні 2 десятиліття польська держава проводила дискримінаційну політику щодо православних, особливо на волині...це відгукнулось в окупації, коли поляки без підтримки держави виявилися неспроможними...
якщо хто не знає - нічого подібного до волинського протистояння не було на правому березі горині... і донині поляки живуть вже не одне покоління
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Поляків в Україні різали-різали, різали-різали, різали-різали, а вони все одно хочуть ще.
______________________
Польський моральний авторитет Єжи Гедройць на початку минулого сторічча казав: "Полякам треба нарешті визнати Вільнюс литовським, а Львів українським, і позбувшись цих фантомних болей вільно крокувати у майбутнє".
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Що таке поляки - питання просте. Що таке українці питання поки що складне.
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Та пусть лежат где лежат,им и нам так спокойней...зачем ворошить прошлое
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Ворушение праха есть проклятие от Всевышнего! А они и себе покоя не дают, и покойников теребят! Признать каждому свои ошибки и извиниться друг перед другом! Гордыня мешает или имперские амбиции?
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В українських містах немає землі під нові кладовища,це проблеми дуже серйозні багато хто рекомендує кремувати людей,але тут виходить що для поляків землі є, може пора думати про свої проблеми,а не чужі?
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Ото ж! Фермера пораспахивали все земли , за которые не платят налоги и теперь верещат против продажи земли....А за законно распаханные земли платят минимальный налог!
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Пусть их тогда сами и охраняют . Кацапы и подкацапники , будут регулярно устраивать на тех кладбищах погромы , а поляки будут думать что это украинцы . Будут скандалить .. Оно нам надо ?? .
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а это кладбище обязательно должно быть в Украине ? Польща хоче створити в Україні кладовища, на яких будуть ховати виявлені під час ексгумації останки поляків - Цензор.НЕТ 1193
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Жуткий инцидент произошел в центре Варшавы в воскресенье, 22 сентября. Там мужчина выбросился из окна 18-го этажа и упал на 18-летнего украинца, который сидел на лавочке возле высотного здания.

Самоубийца скончался на месте инцидента, а украинец с тяжелейшими травмами был госпитализирован, - уточняет польское издание Onet.pl.
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А организовать доставку тел и захоронение в Польше - это никак нельзя? Причины? Кто будет оплачивать содержание ,охрану, кто заплатит за землю и экологические издержки? И ещё вопрос : А как дела в Польше с украинскими кладбищами? Я просто не знаю - поэтому вопрос..Они там похожи на американские? Вот с чего нужно начинать. Поляки оплачивают всё плюс регулярное содержание с процентами на непредвиденное - плюс за утрату земли ежегодно, плюс подписывается договор на уровне государств, что по причине польских захоронений Польша никогда не предъявит претензии на территории ("здесь наши лежат на своих землях") - мы уже научены опытом - и тогда можно говорить. То есть именно европейский подход по законам союза где состоит Польша. Только я подозреваю что вопрос после этого - сразу снимется с претензией что Украина " уху ела" ..
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А чому цвинтар хочуть створити в Україні, а не в Польщі? Для провокації?
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От скажіть, поляки, а в якій ще сусідній країні ви шукаєте своїх мерців і хочете створити там для них кладовища? Чи Україна найбільш слабка? І на її незалежність можна не зауважувати?
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да нет ребятки поляки, забирайте останки своих до себя до дому в польшу... ишь нашли себе могильник в Украине, у себя и хорогите..
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А українські пам'ятники воїнам УПА ляхи вже відновили ? В Грушовичах пам'ятники
Воїнам УПА відновили ? Безхребетні зелені ​колаборанти навіть не поцікавилися
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Ексгумація - кремація - урна - додому в пшекланд.
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Зато украинские кладбища в Восточной Польше уничтоженны. Места этнических чисток украинцев зачищенны.
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Це, загалом, дуже оригінальна ідея - провести ексгумацію всіх загарбників і колонізаторів, починаючи від половців і чингізидів і закінчуючи більшовиками, та перетворити Україну на великий цвинтар. Поляки були осадніками і ніколи і ніде в Україні не жили на своїй етнічній території, а лемки жили на своїй етнічній території, були зігнані з неї поляками і знищені як один з європейських народів. Тепер поляки хочуть знищити будь-які сліди існування лемків на території, яку вони населяли і, паралельно, перетворити Україну на цментаж своїх пжодкув.
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Ніяких польських цвинтарів в Україні. Хай ховають в Польщі.
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