EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  5337  216
Все про:Бабин Яр (52) Олег Богачук (895)

 Марш у пам'ять про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся Марш пам'яті, присвячений трагедії єврейського народу, яка сталася в 1941-1943 роках у Бабиному Яру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Традиційно кілька сотень учасників Маршу пам'яті, серед яких представники різних областей України, пройшли від кінотеатру "Київська Русь" до меморіалу "Бабин Яр" (Менора). Отже, учасники маршу пройшли дорогою, якою євреїв і представників інших національностей вели на масові розстріли 29 та 30 вересня 1941 року.

"Щороку ми йдемо тією ж дорогою, якою пройшли вони. Вони йшли на смерть, ми - щоб наповнити майбутні покоління розумінням цінності кожного життя", - написали на сторінці маршу у фейсбуці.

Це вже четвертий Марш пам'яті, який відбувається в Києві.

Читайте також: Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру

Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 01
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 02
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 03
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 04
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 05
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 06
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 07
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 08
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 09
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 10
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 11
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 12
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 13
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 14
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 15
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 16
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 17
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 18
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 19
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 20
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 21
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 22
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 23
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 24
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 25
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 26
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 27
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 28
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 29
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 30
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 31
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 32
Марш у память про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві 33

Фото та відео - Олег Богачук

Бабин Яр - урочище в північно-західній частині Києва. З вересня 1941 року і до кінця вересня 1943 року Бабин Яр був місцем регулярних розстрілів і поховань, які проводили органи нацистської поліції безпеки військ Гітлера. Жертвами гітлерівців насамперед стали євреї, роми, радянські військовополонені, українські націоналісти, пацієнти київської психіатричної лікарні. За різними підрахунками, в Бабиному Яру вбили від 70 000 до 200 000 мирних жителів і військовополонених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151036
 
   
 Топ коментарі
 
Почему трагедии именно еврейского народа? В Бабьем яру расстреливали далеко не только евреев и упоминать только евреев ИМХО - неуважение ко всем остальным.
 показати весь коментар
 
йюдєї пріхватізіровалі трагєдію Бабьйєго Йара - йєсі щас хто-то попитайєца помінать українських націоналістів, то буде воні - антісімітізьмом обвінять
 показати весь коментар
 
У Бабиному Яру загинули не тільки євреї, так чому треба відокремлювати євреїв серед закатованих?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Олександр Ройтбурд з Ройтбурдом Александром 1 год ·


В Бабьем яру выступил раввин Блайх.
Он сказал: "впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо".
 показати весь коментар
 
 
Скучно, мрачно. На шоу с
барабанами и маракасами придет.
Марш у пам'ять про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 8200
 показати весь коментар
 
Презик готовится в главные скоморохи, будет у царя-батюшки на подтанцовке.
Марш у пам'ять про жертв масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 1658
 показати весь коментар
 
 
Нельзя называть наполеончика поцем... Хм...
А призывать к уничтожению клопов - можно?
 показати весь коментар
 
 
Могилу еще до них убрали большевики. Могильный камень случайно откопали лишь в 80-х и евреи решили, что именно там лежит прах Нахмана. Что очень сомнительно с научной точки зрения, но, поскольку это приносит профит украинцам, то они особо не спорят)
 показати весь коментар
 
Ибо как говорит поговорка: "когда хохол родился - жид заплакал".
 показати весь коментар
 
 
Чтить память убиенных хорошо,но этого мало.Надо делать выводы.Как в 30 годы прозевали немецкий фашизм так сейчас и руССкий пытаются незамечать.
 показати весь коментар
 
 
Моника Зеленски проигнорировал годовщину массовых убийств евреев в Бабином Яру

Момент на видео, где раввин дает комментарий
 показати весь коментар
 
 
Зачем им лишний раз пейсами светить. Вдруг лохи что-то заподозрят.
 показати весь коментар
 
 
З 230 000 ЗАГИНУВШИХ всього 34 000 іудеїв всі інші УКРАЇНЦІ
 показати весь коментар
 
 
Начало 1929 года - начало индустриализации СССР с массовой поставкой американского оборудования.
Конец 1929 года - начало великой депрессии США.
1932 год - начало голодомора на Украине.
Начало 1933 года - приход Гитлера к власти.
 показати весь коментар
 
В принципе гитлер считал арийцев - избранными, никто немзадумывался откуда он почерпнул эту глубокую мысль? может тору читал внимательно?
 показати весь коментар
 
 
в обох випадках чітко простежується зверхність однієї нації над іншими
 показати весь коментар
 
У істориків немає спільної думки щодо тих подій. Масових поховань євреїв в Бабиному Яру не знайдено. На думку істориків, організувати масові розстріли на третій день окупації Києва було неможливо. Тим більше, що особовий склад армії та поліції був задіяний в гасінні київської пожежі, розмінуванні будинків та очепленні місць пожеж. Також неправдоподібно, що тисячі людей добровільно пішли на місце розстрілу. Схоже нам створюють черговий міф про масовий розстріл євреїв.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору