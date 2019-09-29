 Трамп намагався знайти докази втручання України у вибори в США, - New York Times

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ. Дії Трампа та Джуліані щодо України журналісти називають "тіньовою зовнішньою політикою".

Зокрема, Трамп намагався знайти докази того, що Україна, а не Росія стоїть за зломом електронної пошти членів Демократичної партії під час президентської кампанії 2016 року. Він також припускав, що зникле після злому електронне листування Гілларі Клінтон може перебувати на сервері в Україні.

Трамп і Джуліані проводили щодо України політику, яка відрізнялася від офіційного курсу США, стверджує New York Times. І таким чином шкодили офіційній американській дипломатії.

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Американський президент вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Джуліані був переконаний, що матеріали про Манафорта були підроблені і поширені критиками Трампа, щоб саботувати його виборчу кампанію, а згодом використовувалися для стимулювання розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Видання нагадало, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, зокрема щодо питання імовірного викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.