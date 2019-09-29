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Все про:США (5526) Трамп (2079) Джуліані (35)

 Трамп намагався знайти докази втручання України у вибори в США, - New York Times

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані на замовлення свого клієнта шукав докази втручання України у вибори президента в США у 2016 році.

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ. Дії Трампа та Джуліані щодо України журналісти називають "тіньовою зовнішньою політикою".

Зокрема, Трамп намагався знайти докази того, що Україна, а не Росія стоїть за зломом електронної пошти членів Демократичної партії під час президентської кампанії 2016 року. Він також припускав, що зникле після злому електронне листування Гілларі Клінтон може перебувати на сервері в Україні.

Трамп і Джуліані проводили щодо України політику, яка відрізнялася від офіційного курсу США, стверджує New York Times. І таким чином шкодили офіційній американській дипломатії.

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Американський президент вважав, що "деякі сили в Україні", пов'язані з Демократичною партією, допомагали поширювати компромат про главу виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Джуліані був переконаний, що матеріали про Манафорта були підроблені і поширені критиками Трампа, щоб саботувати його виборчу кампанію, а згодом використовувалися для стимулювання розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Видання нагадало, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським рекомендував йому співпрацювати з генпрокурором США, зокрема щодо питання імовірного викрадення Україною листувань Демократичної партії та Клінтон.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151035
 
 
 Топ коментарі
 
иностранная пресса - о зеленой шмаркле:
Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times - Цензор.НЕТ 8970
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Слуга народа‏ @ZeUkraine 18 ч.18 часов назад

Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times - Цензор.НЕТ 2075

Наш новый министр обороны ведёт бизнес с Россией!
В декларации за 2018 г. Загороднюк указал, что владеет ООО "Дискавери - буровое оборудование", компания занимается производством оборудования для буровых установок и его ремонтом. Основной заказчик - РФ.Такие дела ¯\_(ツ)_/¯

Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times - Цензор.НЕТ 8007
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Манафорт, всплывший в болотах двух прокремлевских кампаний это была случайность?
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Если бы Трамп "искал доказательства вмешательства Украины в выборы президента в США в 2016 году...", то не "сучил ногами"-бы, собирая компромат на семейство Байденов. В 2016-м Байден не был ему соперником и не мешал выборам.. Трампа беспокоят не прошедшие выборы, а будущие...
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Независимая страна с уважаемым президентом семимильными шагами направляется в европейскую семью, где ее ждут с распростертыми объятиями. А сраная рашка скоро сдохнет. Весь мир против нее.
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Український народ чекає на виконання обіцянок зебенкоманди, посадки комунопорохобариг, з конфіскацією награбленного в Україні, і за рахунок цього підвищення рівня життя українців, підвищення рівня боєготовності української армії до рівня НАТО, вступ в НАТО і до Євросоюзу, та підвищення рівня освіти і медецини.
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