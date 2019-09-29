 Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

Про це повідомив у твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
У спілкуванні також візьме участь представник компанії Bourbon, якій належало судно.
"З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального центру", - зазначив дипломат.
Судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були українці, затонуло в Атлантичному океані. Вдалося врятувати трьох членів екіпажу, двоє з них - громадяни України.
За даними ЗМІ, на борту Bourbon Rhode могли перебувати до десяти українців.
IMO номер: 9356359
Имя: BOURBON RHODE
MMSI номер: 253672000
Тип судна: FIRE FIGHTING VESSEL
Валовая вместимость: 1375
Летний дедвейт: 1270 t
Построен: 2006
Флаг: LUXEMBOURG