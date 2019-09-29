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Все про:Атлантика (6) МЗС (1902) Кирилич Василь (40)

 Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

У Департаменті консульської служби МЗС України планують поспілкуватися з рідними українських членів екіпажу судна Bourbon Rhode, затонулого в Атлантичному океані.

Про це повідомив у твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

У спілкуванні також візьме участь представник компанії Bourbon, якій належало судно.

"З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального центру", - зазначив дипломат.

Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна 01

Читайте також: Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці

Судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були українці, затонуло в Атлантичному океані. Вдалося врятувати трьох членів екіпажу, двоє з них - громадяни України.

За даними ЗМІ, на борту Bourbon Rhode могли перебувати до десяти українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151030
 
 
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ну я сомневаюсь что б у нас такой буксир был у нас Сотрудники МИД пообщаются с родственниками украинцев, пропавших с затонувшего в Атлантике судна - Цензор.НЕТ 3363
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А ніхто і не казав що він наш. Українці були в складі екіпажу.
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По морским боевым буксирам у нас спец Порошенко.
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дурбелику - це пожежний корабель:

IMO номер: 9356359
Имя: BOURBON RHODE

MMSI номер: 253672000
Тип судна: FIRE FIGHTING VESSEL

Валовая вместимость: 1375

Летний дедвейт: 1270 t

Построен: 2006
Флаг: LUXEMBOURG
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Пообщаться обязательно надо. А вдруг они звонили. Это важно при спасательной операции.
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