 Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії

Про смерть Юрія Мєшкова повідомила його дочка Маріанна. "Він помер", - сказала вона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За пів години до цього Мєшкова розповіла агентству, що її батька знову перевели до реанімації після того, як у вихідні його залишили без нагляду лікарів. Вона мала намір перевести його з Красногорська в лікарню Москви.
Юрій Мєшков - перший і єдиний президент Криму, який обіймав цей пост із 1994 року до 1995 року. Згодом посаду було ліквідовано. Мєшков відстоював необхідність зближення Криму з Росією аж до приєднання.
У 2011 році його депортували з Криму із забороною в'їзду в Україну на п'ять років.
Мєшков гаряче вітав окупацію півострова Росією і повернувся жити до Криму в 2014 році. Незабаром після цього почав активно критикувати окупаційну владу і був заарештований весною цього року за спробу провести мітинг.
На початку вересня Юрій Мєшков із дружиною вирушили на відпочинок до Туреччини. Там колишній політик посварився з працівниками готелю через те, що йому не сподобався наданий номер, і незабаром після сварки переніс інсульт.
Дочка Мєшкова була обурена тим, що влада Росії тривалий час не могла організувати транспортування її батька з Туреччини в РФ.
Так що не вдома він вмер і влада росії правильно поставилася до свого вірного пса: собаці - собача смерть.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
Выпьем и закусим за здоровье откопытившихся и пожелаем им долгих лет жизни))) ...в краю вечной россии )))))
Надеюсь сегодня до вечера будет столько позитивных новосттей, что придется ттебе бежать еще за парой пузерей)
З.Ы. Ну и пивка на утро не забудь
Ну чо?? Норм... очередной фанат Кобздона и Хора Александрова спешит на концерт... прямо в АД.
Конвеер не повинен зупинятися.
По его биографии понятно, что был он на службе не в Украине , а был кремлевским холуем на задании по аннексии крыма.
Какой он президент Крыма? Скорее, резидент кремля.
..
Учи матчасть. Была до 1996 года такая посада - Президент Крыма. Мешков первый и последний его Президент
Кстати, причина инсульта этого животного тоже прекрасна - почувствовал себя богом в Турции и стал качать права, как и всё рашинское быдло, но ему было указано его место. Он этого факта и не смог перенести.
https://hvylya.net/news/exclusive/glavu-dnr-pushilina-arestovali-smi.html
Рано радовались?
Оригинально и символично)))
Гоблин думаю скоро скопытится!!))
Константинов наверное гикнется или просто дуба даст))
Каждому по заслугам!!))
Но главное что старт дан!))
Первый пошел!)))
Деду 74 года. Помер в своем доме от старости. Всем бы так помирать
Жалю за ггиллю нема!