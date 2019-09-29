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Все про:Крим (7522) Мєшков (5) смерть (3557)

 Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії

У 1990-х він очолював Крим, в 2011-му його було депортовано з України. Спочатку вітав окупацію, згодом критикував російську владу. Мєшков переніс інсульт після сварки зі службовцями готелю на турецькому курорті і помер у лікарні в Підмосков'ї.

Про смерть Юрія Мєшкова повідомила його дочка Маріанна. "Він помер", - сказала вона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За пів години до цього Мєшкова розповіла агентству, що її батька знову перевели до реанімації після того, як у вихідні його залишили без нагляду лікарів. Вона мала намір перевести його з Красногорська в лікарню Москви.

Юрій Мєшков - перший і єдиний президент Криму, який обіймав цей пост із 1994 року до 1995 року. Згодом посаду було ліквідовано. Мєшков відстоював необхідність зближення Криму з Росією аж до приєднання.

Читайте також: Окупанти відпустили першого президента Криму Мєшкова після двох діб арешту

У 2011 році його депортували з Криму із забороною в'їзду в Україну на п'ять років.

Мєшков гаряче вітав окупацію півострова Росією і повернувся жити до Криму в 2014 році. Незабаром після цього почав активно критикувати окупаційну владу і був заарештований весною цього року за спробу провести мітинг.

На початку вересня Юрій Мєшков із дружиною вирушили на відпочинок до Туреччини. Там колишній політик посварився з працівниками готелю через те, що йому не сподобався наданий номер, і незабаром після сварки переніс інсульт.

Читайте також: Перший президент Криму Мєшков переніс інсульт під час відпочинку в Туреччині

Дочка Мєшкова була обурена тим, що влада Росії тривалий час не могла організувати транспортування її батька з Туреччини в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151027
 
   
 Топ коментарі
 
Отдыхал не в Крыму, а в загнивающей Турции - вот и получил гранату.
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Да и х#й с ним. Земля ему стекловатой
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Напьюсь сегодня, блин.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
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Отдыхал не в Крыму, а в загнивающей Турции - вот и получил гранату.
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Кстати, "мешками" крымчан еще никто не называл. Бывший президент мешков.
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Перед "президентством" осуществлял юр.обслуживание кримских бандюков, за єти заслуги местние протолкнули его на "президента", с надеждой на присоединение к Рашке.
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Это обезиво, как его, пса, гоблин продвинулся чуть дальше дохлого мешкова, надеюсь, ненадолго. Кабзон заждался...
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Тебе бы так умереть - у себя дома от старости в 74 года
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В сімдесят чотири роки? На передовій є українець подібного віку ( лише влітку правда), що за його словами бігає 20 кругів постадіону. Я в свої 62 мабуть і круг не подолаю ( правда я трохи заважкий для бігу).
Так що не вдома він вмер і влада росії правильно поставилася до свого вірного пса: собаці - собача смерть.
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Чтобы каждому еще такая смерть от старости в 74 года. Большинство укр. дедов и 65 не доживают в нищете на пенсию в 1564-2000 грн
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Пока читал новость пришла мысля прокомментировать, когда дошел до комментов вижу уже такая мысля озвучена Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії - Цензор.НЕТ 6602
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Почему фраза "президент Крыма" - в цензоре без ковычек ! Какой он нахер президент Крыма !?
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в чьом дєло? Цензор завжди правильно пише, бо це найправильніша газета в світі! По суті - ПРезидент Криму - це була офіційна посада, встановлена законодавством.
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ЗРЯ ПРИДИРКИ К ЦЕНЗОРУ.. просто Цензор не написал ЭКС а так было и без КАВЫЧЕК В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ ТЕКСТ до той- которую Кучма ночью продавил 1996 году 28 июня...
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я придираюся до Цензора? ви як завжди адекватне.Волво.
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Увы, еще один уголовник - кучма протянул президентство этой гниды.
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снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Источник: https://censor.net.ua/n3151027 Бывший президент Крыма Мешков умер в России - Цензор.НЕТ 2847
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Напьюсь сегодня, блин.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
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пить надо за жизнь и здоровье, а за см...ть пить опасно, можно получить взаимность.
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То так, але як приємно, що на землі стало трохи меньше гівна...
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так я не за смерть, я за падеж чертей пью, это же нормально？
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Ну так не вопрос))/)
Выпьем и закусим за здоровье откопытившихся и пожелаем им долгих лет жизни))) ...в краю вечной россии )))))
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Слежу за тобой...
Надеюсь сегодня до вечера будет столько позитивных новосттей, что придется ттебе бежать еще за парой пузерей)
З.Ы. Ну и пивка на утро не забудь
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Найлегше переносимий будун по "невинноубиенным" срусковатным жмурам.
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Не, бегать не буду, домашних запасов хватит на многих. У меня тесть самогон варит и часто передает, а я питок так себе, ща хлыстаю коньячок, если и дальше такой падеж, то хряпну и самогоночки тестевской, у меня ее 20 литров есть😀
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Они не сепаратисты. Сепаратисты это те которые хотят жить самостоятельно (яркий пример Каталония, Баски), а эти хотят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО присоедения к другой стране. Это называется коллаборационизм, а таки люди - коллоборанты. И это надо понимать
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Так любил крым что аж сдох на турецком курорте.
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Ну он его и население Крыма отлюбил.... и на заработанные деньги уехал в Турцию....
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мешковщина напоминала весну 14-го ..но тогда у мужей державных помидоров хватило, в зародыше приостановить это...
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Вернулся в родную говень прямо из загнивающей Турции....
Ну чо?? Норм... очередной фанат Кобздона и Хора Александрова спешит на концерт... прямо в АД.
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Надо было отдыхать в Крыму а не в Турции - не было бы инсульта и не подох бы - а так прям камень сНеба.
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За Мешковим, в чергу Аксьонов-Гоблін.
Конвеер не повинен зупинятися.
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Туда суке и дорога... Я помню его "*************" - одна "болтология"... Где-то через полгода после того, как он в Москву сбежал, разговаривал с его коллегами (Он работал в 90-е, следователем, в прокуратуре Крыма). Спросил, за что его уволили... Нехотя признались - "хапал взятки немеряно", и "сливал" дела... Ходили слухи, что чуть-ли не "информатором" у "башмаков" был - ОПГ такая существовала... Аксёнов ("Гоблин"), из неё...).
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Новость грустная, так как не дожил он до суда человеческого за свою жизнь предателя , а предстал перед судом Божьим
По его биографии понятно, что был он на службе не в Украине , а был кремлевским холуем на задании по аннексии крыма.
Какой он президент Крыма? Скорее, резидент кремля.
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Татьяна все это говорит о том что армия не должна быть на последнем месте в жизни в украины несмотря хотим мы вступать в нато или быть нейтральной
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к сож не он один так доживет , одни уж со всем комфортом поселились недалече Останкинской телебашни со всем своим выводком , другие сидят в ВР и пользуются всеми всеми благами страны которую ненавидят даж за ее существование ...
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последний ватник, высланный с Украины, все время проживший на территории бывшей рф офигел от того, что Х#йло и ко делали с Крымом и даже начал выступать против режима... это таки показатель.
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А чего отдыхал в мусульманской Турции, а не в скрепном православнутом #ихКрыму? Разосрался с турком и помер (аллах покарал)! Бывший президент Крыма Мешков умер в России - Цензор.НЕТ 8177
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Ежели он был-"президентом крыма",значит Гоблин-"вице-король Индии".
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Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії - Цензор.НЕТ 7409

Учи матчасть. Была до 1996 года такая посада - Президент Крыма. Мешков первый и последний его Президент
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По поводу мешкова да он не украинец, если хотел вступления крыма в рф то все это измена
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Подався до ансамблю Ліксандрова слухати як вони нам перекриють газ.

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Про таких говорят - жил как пёс и подох как собака.
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В 74 года у себя дома от старости. Всем бы такую смерть
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... да... Вы правы.... передохли бы они разом..все.. у себя дома....))) А чем плоха смерть захерченков..моторол... гивей всяких....??? Шикарно с грохотом... не как собака в своей будке!!!!.. А кстати..может бешенство... ??
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Тут дело не в том что умер от старости в своей кровати. А в том, что кем оно хотело стать и кем в итоге стало. Всеми презираемый и забытый. Для особей такого типа это гораздо хуже чем короткая но яркая жизнь петухов типа захара и моторылы.
Кстати, причина инсульта этого животного тоже прекрасна - почувствовал себя богом в Турции и стал качать права, как и всё рашинское быдло, но ему было указано его место. Он этого факта и не смог перенести.
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гоблину и константинову приготовится...
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Дык уже полгода, как помер, не?
Рано радовались?
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поехал в Турцию отдыхать, и нарвался на туркобиндеравца.. символично!
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Здійснилась мрія))Ось так би всі Кримчани,раптом всі б і померли,доки вони у росії))
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Мечта в принципе каждого - дожить до 74 лет и помереть в собственном доме в розкоши и богатстве
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..тебе случайно не 75?..Что то эту мысль ты так интенсивно вбрасываешь сюда!!!???.. Или собственного дома в роскоши и богатстве нет?... А если есть.... то чего задерживаешься?
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Украинские мужики и до 65 в основном не долживают.Особенно у кого пенсия 1564 грн
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.. у меня летают три бортинженера ...одному 68..двум другим по 66.....ла пара штурманов... которым по 68.... Если будешь жрать водяру..как кацапсины... то и до 60 не дотянешь.... Хотя если кровушка кацапсинская... и мысли кацапсинские...то достаточно и 60....)))))... А на деревянный ящик и 1564 грн. хватит!!!.. Это же где надо было работать..что бы такую пенсию получить?!!!
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Все у кого нет 35 лет стажа и 7 млн инвалидов
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Мешок сыграл в ящик!!)))
Оригинально и символично)))
Гоблин думаю скоро скопытится!!))
Константинов наверное гикнется или просто дуба даст))
Каждому по заслугам!!))
Но главное что старт дан!))
Первый пошел!)))
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Какой старт Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії - Цензор.НЕТ 6033
Деду 74 года. Помер в своем доме от старости. Всем бы так помирать
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..о да ты оказывается не можешь успокоится???? Завидуешь?....Кстати... можешь быть на 100 процентов уверенным..что здесь..на Цезоре никто не собирается так умирать..как мешок смердячий... !!! Если хочешь....то можешь быть вторым....Сразу за мешком... Пока о нём не забыли ... и тебя вспомнят!!!....
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Фуйло зради не прощає, дав бідолазі таблеточку, щоб по Турції не шастав, і став през мешков, мішком кісток, чого і всім кацапам уготовлено.
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Мешков перенес инсульт после ссоры со служащими отеля на турецком курорте!!!! вот такое все кацапье.... Источник: https://censor.net.ua/n3151027
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Меньше бы быковал, был бы, может быть, жив ещё. Закономерный результат. Кацапы без скандалов и конфликтов жить ме могут.
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Дописувачі цензора!!! Я, правда, люблю Вас усіх!!! Дай Вам Бог довгих років життя!!! Я щасливий, що народився і живу з Вами в одній країні! Слава Україні!!!
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кобздон вже чекає його на своєму концерті... Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії - Цензор.НЕТ 773
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Парашою Мішок був в паРаші і загребли!
Жалю за ггиллю нема!
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