 Колишній президент Криму Мєшков помер у Росії

Про смерть Юрія Мєшкова повідомила його дочка Маріанна. "Він помер", - сказала вона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За пів години до цього Мєшкова розповіла агентству, що її батька знову перевели до реанімації після того, як у вихідні його залишили без нагляду лікарів. Вона мала намір перевести його з Красногорська в лікарню Москви.

Юрій Мєшков - перший і єдиний президент Криму, який обіймав цей пост із 1994 року до 1995 року. Згодом посаду було ліквідовано. Мєшков відстоював необхідність зближення Криму з Росією аж до приєднання.

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У 2011 році його депортували з Криму із забороною в'їзду в Україну на п'ять років.

Мєшков гаряче вітав окупацію півострова Росією і повернувся жити до Криму в 2014 році. Незабаром після цього почав активно критикувати окупаційну владу і був заарештований весною цього року за спробу провести мітинг.

На початку вересня Юрій Мєшков із дружиною вирушили на відпочинок до Туреччини. Там колишній політик посварився з працівниками готелю через те, що йому не сподобався наданий номер, і незабаром після сварки переніс інсульт.

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Дочка Мєшкова була обурена тим, що влада Росії тривалий час не могла організувати транспортування її батька з Туреччини в РФ.