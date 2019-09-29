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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2529) суд (5553) 57 окрема мотопіхотна бригада (48)

 Колишнього командира 57-ї бригади Головашенка судитимуть за наїзд автомобілем на військовослужбовця

Полковник, колишній командир 57-ї бригади Юрій Головашенко, який зараз служить у Нацгвардії, постане перед судом за наїзд автомобілем на військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини А1736, підозрюваного в скоєнні наїзду на військовослужбовця цієї ж частини", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 жовтня 2018 року на ґрунтовій дорозі поблизу с. Раденське Олешківського району Херсонської області командир військової частини, керуючи військовим автомобілем Toyota Land Cruiser, скоїв наїзд на військовослужбовця цієї ж військової частини. Як наслідок, останній зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

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Головашенко обвинувачується в порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної техніки, що спричинило середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, колишньому військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п'яти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151023
 
 
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Сбил на грунтовке по дороге в часть? Тут или намеренно или пьяный был что его по всей дороге носило.
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ничесебе, круизеры у военных. Отэто пэтька армию рэформував！
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По уставу положено: у зама - Тесла, ну и так далее.. Всё петька..
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отмародерствовал Мародер армию по мародерски.... Колишнього командира 57-ї бригади Головашенка судитимуть за наїзд автомобілем на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 1300
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По мнению тупых зебобиков ничего лучше УАЗа из паРаши в украинской армии быть не должно...или что другое тебя так возбудило то болезный?
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Ты не поверишь, даже продажные модеры продажного цензора так думают
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то есть ты видишь военных только за рулем старого советского дерьма, а крузаки - это разве для ментов и СБУшников, да?
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крузак, это же военный авто, правда, ыксперд？
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Ты ******* или притворяешься? Что за "военный авто", лингвист? Ты бы радовался, что военные на уазах ездят? Тебе кто-то что-то не дал? Тебя в детстве обидели, или в армии *******, зебобик, что тебе не нравится, что в армии командирские служебные машины лучше твоего корыта, если, конечно, оно у тебя есть?
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