 Колишнього командира 57-ї бригади Головашенка судитимуть за наїзд автомобілем на військовослужбовця

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини А1736, підозрюваного в скоєнні наїзду на військовослужбовця цієї ж частини", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 жовтня 2018 року на ґрунтовій дорозі поблизу с. Раденське Олешківського району Херсонської області командир військової частини, керуючи військовим автомобілем Toyota Land Cruiser, скоїв наїзд на військовослужбовця цієї ж військової частини. Як наслідок, останній зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

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Головашенко обвинувачується в порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної техніки, що спричинило середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, колишньому військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п'яти років.