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Все про:Міноборони (2821) обстріл (5555) Праута (23) операція Об'єднаних сил (1616)

 Від початку доби - 6 обстрілів, втрат серед захисників України немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів порушили режим тиші в зоні операції Об'єднаних сил. Вони обстрілюють військовослужбовців ЗСУ з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міністерства оборони полковник Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили вже 6 обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється", - сказав Праута.

На Луганському напрямку противник двічі, після опівночі і після 6:00, з боку окупованого Доломітного обстрілював із мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил неподалік Травневого.

4 обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку: вночі і вранці по українських позиціях у районі Новотроїцького, з 3:00 - зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.

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Крім того, в період з 10:35 до 10:55 ворог із боку Ужівки вів вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї по наших оборонцях Водяного.

Від початку поточної доби в Об'єднаних силах втрат немає, українські підрозділи контролюють ситуацію на лінії зіткнення, додав Праута.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151022
 
 
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"из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия"
Прямо як Надя хотела С начала суток - 6 обстрелов, потерь среди защитников Украины нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7030
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Порошенко, не может же Монико Зеленски наживаться на войне .
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Подох мешков - первый крымский сепар. Теперь кабзону зад вылизывает, или наоборот, какая разница...
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добре - коли нема поранених і... (не дай Бог)
тихої вам днини, наші захисники
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Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии -- хахаха, голосуем по приколу ! А что потом? Да , по и ху
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********* дала наказ МО постійно, за будь яких обставин, якомога більше разів, з якомога більше джерел повторювати й повторювати "потерь среди защитников Украины нет".
Потвори.
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