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Все про:пожежа (1826) Умань (63)

 Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані

Рятувальники в Умані ліквідували пожежу в будинку, де зупинилися хасиди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу в будинку, де винаймали квартиру хасиди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку в провулку Проїзному виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися за допомогою до рятувальників.

"На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними і професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалося врятувати, пожежу було ліквідовано о 3:41", - додали в ДСНС.

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Під час боротьби з вогнем рятувальники з кімнат будинку евакуювали в безпечне місце 5 хасидів.

Як стало відомо, причиною пожежі було  коротке замикання електромережі.

Загиблих і травмованих унаслідок пожежі немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151021
 
 
 Топ коментарі
 
обычно причиной хасидских пожаров, становится желание пожарить шашлык на балконе или чердаке дома.. а попытка потушить пожар, воспринимается как "антисемитизм"..
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Мангал стоящий посреди комнаты и окурки под кроватью непричем. Во всем виновато короткое замыкание. Пожарники так и сказали еще не успев потушить пожар но увидев хасидов в окнах.
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ой вей, шо за антисемізм? бідним євреям вже і погрітись не можна? )))
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На всякий случай: хасиды в этом не виноваты.
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звичайно невинні - коли їх попередни привселюдно застрелив Петлюру - його теж визнали не винним ... (по їх законам він жеж нічого поганого не зробив )
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но судили-то его и оправдали не нквдешные судьи
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у мене здається вже вушні перепонки перевантажені...то зайшов до халупи.. Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 2024
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они очень тупые в большинстве,так как их вера запрещает им иметь профессию до 40 ка лет..
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Брехня, причем наглая. Я знаю многих хасидов, которые учатся или уже закончили университеты и работают по своей профессии, не связанной с хасидизмом.
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я не о всех хасидах..бывают исключения..В Израиле их не любят,так как считают бюджетной обузой
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они не служат в армии,не строят Израиль,а живут и учатся на халяву и масштабно плодятся(от 10 детей)..Бегают по улицах,создавая вид занятости.
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Не всі хасиди такі. Є різні ступені релігіозного фанатизма. Є хасиди - науковці фізики і біохіміки. А є ідіоти.
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Хасиды-все.Есть просто много направлений ортодоксов.Те что едуть в Умань-это самое дно.
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Хм. Як це не визнають ? Адже Ізраїль з його древньою історією, древнішою за хасидизм ...... ?
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Ну они считают ,что земля обетованная не здесь и Моисей ошибся.Это одна из причин,по которой отказываются служить.Не наша земля и все.
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И опять брехня. Назар, Вы хотя бы чуть-чуть про Израиль и евреев прочитайте, прежде чем писать об этом посты в публичный форум.
Даже те из евреев, кто не признает государство Израиль (я имею в виду נְטוּרֵי קַרְתָּא (Нетурей Карта) , не признает нынешнее государство, созданное в 1948 году. Причина в том, что в 1948 году ортодоксы потребовали (ИМХО - справедливо потребовали), чтобы создаваемое государство было по законам Торы, с чем не могли согласиться светские евреи. В конце концов был найден некий компромисс (напр., выходным днем является Шаббат, и еврейские праздники из Торы являются государственными выходными), но Нетурей Карта с этим не согласились.
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Ну коли Моісей помилився , то про що говорити .
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И опять брехня. Израиль не признает лишь т.н. Нетурей Карта (נְטוּרֵי קַרְתָּא) - маргинальное течение, не имеющее никакого отношения к хасидизму.
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Я тут за 20 лет не разобрался в них,а ты все знаешь..Ну-ну.
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Шли хасиды по Умани, смотрят - дом горит. Зашли в него и... спасатели ГСЧС анекдот испортили.
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обычно причиной хасидских пожаров, становится желание пожарить шашлык на балконе или чердаке дома.. а попытка потушить пожар, воспринимается как "антисемитизм"..
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А шашлик роблять звісно з слов'янських немовлят...
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Приезд хасидов в Умань,это осенний "жор" для местного населения.То,сколько хасиды оставят после себя,хватит чтобы построить новую Умань,разве что без уникального парка.Так что не надо заморачиваться такими новостями.Деньги за проживание хозяева всегда берут вперед и с запасом....
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для сотни- другой самых ушлых жор, а для остальных 70 тыс. все, что хотите, но не жор... Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 7288
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ой вей, шо за антисемізм? бідним євреям вже і погрітись не можна? )))
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Мангал стоящий посреди комнаты и окурки под кроватью непричем. Во всем виновато короткое замыкание. Пожарники так и сказали еще не успев потушить пожар но увидев хасидов в окнах.
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Нормально заплатили пожежним і господарям , тому за тристоронньою згодою всі і розгледіли КЗ на горищі .
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Они тут не пгичём, они тут не пгичём. Кушали мацу, игралися с мячом. Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани - Цензор.НЕТ 7622
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а презедент побував в Умані...привітав хасидів...
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в Умані треба ставити тимчасові дерев'яні хати, та здавати їх хасидам. Там їм можна жарити шашлики посеред хати, хату також можна буде підпалювати - це має входити в оренду платню. нехай гості відпочинуть, щоби приїжджало не 25 тис, а 50! чи навіть - 100 тис.
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Хасиды только приехали, и уже попытались сжечь дом. Наверно в центре комнаты попытались барбекю организовать. Что за люди такие? Никакого порядка и дисциплины,
полное раздолбайство.
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А чому це новина? Я думаю що вчора по Україні було с десяток таких випадків з участю українців. І погірше було.
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Хасиды нигде не работают, в армии не служат, только активно размножаются.
С чего они живут-непонятно.
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есть спец. фонды, финансируют их, и эти туры финансируют,и переселение, скупку всего тут, проживание, (уже более 2000 тут постоянно)
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не приведи господь, чтобы кто-то сгорел- имели бы войну с израилем,
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имели бы войну с израилем,

- і одразу б їм здалися в полон ! Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 8061
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Спасателям -статус праведников мира!!!
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