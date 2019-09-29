 Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу в будинку, де винаймали квартиру хасиди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку в провулку Проїзному виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися за допомогою до рятувальників.
"На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними і професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалося врятувати, пожежу було ліквідовано о 3:41", - додали в ДСНС.
Під час боротьби з вогнем рятувальники з кімнат будинку евакуювали в безпечне місце 5 хасидів.
Як стало відомо, причиною пожежі було коротке замикання електромережі.
Загиблих і травмованих унаслідок пожежі немає.
Даже те из евреев, кто не признает государство Израиль (я имею в виду נְטוּרֵי קַרְתָּא (Нетурей Карта) , не признает нынешнее государство, созданное в 1948 году. Причина в том, что в 1948 году ортодоксы потребовали (ИМХО - справедливо потребовали), чтобы создаваемое государство было по законам Торы, с чем не могли согласиться светские евреи. В конце концов был найден некий компромисс (напр., выходным днем является Шаббат, и еврейские праздники из Торы являются государственными выходными), но Нетурей Карта с этим не согласились.
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полное раздолбайство.
С чего они живут-непонятно.
- і одразу б їм здалися в полон !