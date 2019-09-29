 Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій

Про це Криклій написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, звісно, розумію, що все, що не некролог, - реклама, але щоб настільки перекрутити добрі справи та зробити з мене сепаратиста, потрібно точно мати конкретну мету та замовника. Навіть рідна мати розхвилювалась і з самого ранку в сльозах запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень у Крим", - стверджує він.
Міністр пояснив, що зараз за дорученням президента завершується будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".
"Поряд із КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України, повторю - українські перевізники лише Україною", - написав він.
Криклій наполягає, що "не йдеться про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму. Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які будуть мати можливість на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною".
"Хто хоч раз був на "Чонгарі", а не бореться за звільнення Криму суто з дивана у фейсбуці, зрозуміє", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявив, що від КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом буде організовано пасажирські перевезення.
Ця інформація викликала в мережах шквал обурення. Коментатори стверджували, що таким чином Україна нібито визнає окупацію Криму і наступним кроком стане постачання на захоплений півострів води.
а раньше там чистое поле было? небыло КПВВ?
и еще - когда вы перестанете вначале языком чушь молоть а потом оправдываться? не умеете говорить - наймите спичрайтеров. или вообще не говорите. вон вазелин не умеет - так до сих пор общается исключительно через фейсбук и видеоролики.
29.09.2019 10:38
Но по моим данным 85% крымчан имеют украинские паспорта и расстаются с ними оччень неохотно. Будет в Украине пенсия на 100 баксов больше чем в России и 90% крымчан дружно голоснут за воссоединение с Крымом.
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воссоєдінєнія с сознанійєм нє ожідайєца
(Документы)
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине"
Ну ведь понятно что оккупированный Крым исключен для разрешений по перевозкам .
Или то что он правду сказал что гавно это гавно - это плохо?
На кого работаешь?
Было прощупывание насколько съедят.
И какая разница - прямые рейсы или просто согласовать с "братьями"-кацапами время пересадки...
твари.
линию фронтаграницу? Может Крикливому уже пора готовиться на Ростов?
Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий утверждает, что его слова об организации автобусных перевозок от административной границы с оккупированным Крымом были неверно поняты. Источник: https://censor.net.ua/n3151020
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он
Тоесть ты официально подтвердил, что Крым - уже не Украина
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намєкає шо Крим - не Україна, або ж автобуси підуть до Ялти, Сєвастополя та Кєрчі
Мешков отправился в Небесную Недоросию.
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таки вставив вопіющій "глас нарота"
Щоб мишебратья могли отримати український загран. І пункт видачі пенсій.
Ато заставляють ото до бандерівців кататися...
К тому же, организовывая официальные рейсы в Крым, властям Украины нужно будет вступать в деловые отношения с марионетками оккупанта, то есть признать их законной властью на полуострове.
Нормальный расклад?
Ни с кем ни во что вступать не нужно, чтобы пустить автобус до Симферополя.
Регулярные перевозки по территории, которую россия считает своей, можно совершать без разрешений, оформленных бумаг тамошних властей?
Вы имеете такой опыт, перевозку людей автобусами, маршрутками в Крым?
Біла сорочка, кондиціонер в кабінеті, службове авто! Вам же пропуск до адмінбудівлі виписали.
Для майбутньої посади не завадить знати, що без офіційних бумаг не обійтись будь-якому перевізнику, а державному - й подавно, і в них повинно бути зазначено:
1. У квітках зазначається початковий і кінцевий пункт маршруту. І що запишуть м.Херсон - м.Феодосія (без жодного згадування статусу?) То чи дозволить це Масквабад?. 2. У кожного водія - подорожній лист. В ньому зазначається маршрут, у т.ч. всі проміжні пункти зупинок. На кожній стоянці водій повинен буде відмічатися у диспетчера. І що напишут мокшанці? місто Джанкой АР Крим чи просто Крим РФ?!(((( 3. У кінцевому пункті маршрута - також відповідні відмітки. 4. Квитки на зворотній маршрут будуть продавати у Феодосії. І шо в цих квитках буде записано? Крим РФія!
Если туда нех...й шастать?
крикливый указатели такие поставил, многие не в курсе.
Работа Никиты Титова.
Крым российским признали только россия и пару недоразумений.
Сотрудничество Украины с Крымом первый шаг по признанию его российским, а Гоблина законной властью.
Резюмирую двумя пунктами:
1) бей своих, чтоб чужие боялись
2) Вы или трусы наденьте или крестик снимите.
Вступать в официальные отношения с марионетками Кремля - признать их законными и показать пример другим странам. россия признана всем миром, наши поезда туда не изменят этот факт.