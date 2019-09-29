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Матеріали за темою:
Все про:вибух (1776) граната (479) діти (1677) Луганщина (1844)

 5 дітей постраждали під час вибуху гранати на окупованій частині Луганської області

У селі Чорногорівка Перевальського району Луганської області від вибуху бойової гранати постраждали 5 дітей віком від 7 до 13 років.

Про це заявили члени незаконного збройного формування "Народна міліція ЛНР", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Повідомляється, що інцидент стався 28 вересня. Неподалік від житлових будинків діти виявили схованку з боєприпасами.

"Граючи, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат, як наслідок, усі п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Стверджується, що діти перебувають у лікувальних установах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151015
 
 
 Топ коментарі
 
А могли бавитись машинками в пісочниці на неокупованих територіях держави 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области - Цензор.НЕТ 2539
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Это ответственность России и лично ху и ла !
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А могли бавитись машинками в пісочниці на неокупованих територіях держави 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области - Цензор.НЕТ 2539
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Это ответственность России и лично ху и ла !
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Тот кто правит миром, тот и ответсвенен?
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Жду офигительных новостей с ********** и ОРДЛОТВ о укроДыРыГы на мусоровозах, которые обстреливали детей из приваренных на борт МСТА-Б.
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С большой долей вероятности их рожатели бегали на референдумы и с умным видом подсчитывали - насколько больше пиваса будет получаться на российскую "получку".
В результате - со свирепым видом обвиняют всех, но не Рашку.
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абсолютно точно. там у них вчера и было написано, шо закладка осталась ещё от всу, когда уходили оставили. ну и облуда по этому поводу.
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Сейчас русня завоет "не забудем, не простим", но до их тупых мозгов не дойдет, что все эти гранаты и снаряды появились на украинском Донбассе из-за их долбанного "русского мира".
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Ну так валитенах с Донбасса,мордва позорная,и война сразу же закончится
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сам ты мордва позорная. детей жалко. Все не навоюетесь никак.
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Жалко будущих "шахтёров" и "трактористов", которые каждый день откапывают эшелон горючки и боеприпасов вместе с танками?
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іудьська клята расія принесла лихо в Україну!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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