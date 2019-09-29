 5 дітей постраждали під час вибуху гранати на окупованій частині Луганської області

Про це заявили члени незаконного збройного формування "Народна міліція ЛНР", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
Повідомляється, що інцидент стався 28 вересня. Неподалік від житлових будинків діти виявили схованку з боєприпасами.
"Граючи, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат, як наслідок, усі п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.
Стверджується, що діти перебувають у лікувальних установах.
В результате - со свирепым видом обвиняют всех, но не Рашку.