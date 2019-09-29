 ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH із розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $300 млн упродовж найближчих 5 років.

Реалізації відповідних проектів передуватиме масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, зокрема, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.

"На Дніпровському металургійному заводі заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", - підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ.

Нинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.