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 Суспільство
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 ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) із 5 жовтня 2019-го змінить режим роботи. Частину основних цехів зупинять у зв'язку з проведенням масштабних робіт із модернізації виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH із розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $300 млн упродовж найближчих 5 років.

Реалізації відповідних проектів передуватиме масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, зокрема, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.

"На Дніпровському металургійному заводі заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", - підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ.

Нинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.

ДМЗ змінить режим роботи у звязку з модернізацією виробництва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151014
 
   
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Завод модернизирует цеха, а в чем новость, это во многих заводах такое происходит.
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Новость для комментариев, которые потом складируются.
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хороший днепровский металлургический модернизируется и снижает нагрузки на окружающую среду,
а плохой и криворогий арселор миталл не снижает...тьфу на него...
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Что будут делать люди из остановленных цехов, поедут а Польшу?
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