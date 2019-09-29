 Обухів завтра попрощається з бійцем Нацгвардії Олександром Марківим, смертельно пораненим на Світлодарській дузі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Марків у 2003 році закінчив Академію ДПС в Ірпені (фінансове право), в 2007 році - МАУП (облік і аудит).

Захоплювався військовою історією, був членом клубу військово-історичної реконструкції "Повстанець" (Київ). Учасник Революції Гідності. З березня 2014 року до лютого 2015 року служив у 72-й ОМБр командиром взводу. Брав участь у бойових діях поблизу Амвросіївки, Зеленопілля, Гранітного.

З 2016 року пройшов відбір у бригаду швидкого реагування НГУ.

У нього залишилися дружина і син.

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