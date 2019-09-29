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 Суспільство
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Все про:похорон (697) Національна гвардія (587) Ян Осока (806)

 Обухів завтра попрощається з бійцем Нацгвардії Олександром Марківим, смертельно пораненим на Світлодарській дузі

Завтра, 30 вересня, в місті Обухів Київської області об 11:00 на площі перед районним центром культури і дозвілля почнеться церемонія прощання зі старшим лейтенантом Олександром Марківим (позивний Чумак), який 27 вересня в 17:00 у районі Світлодарської дуги під час обстрілу наших позицій зазнав вкрай важкого поранення, від чого помер у лікарні о 19:30 того ж дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Марків у 2003 році закінчив Академію ДПС в Ірпені (фінансове право), в 2007 році - МАУП (облік і аудит).

Захоплювався військовою історією, був членом клубу військово-історичної реконструкції "Повстанець" (Київ). Учасник Революції Гідності. З березня 2014 року до лютого 2015 року служив у 72-й ОМБр командиром взводу. Брав участь у бойових діях поблизу Амвросіївки, Зеленопілля, Гранітного.

З 2016 року пройшов відбір у бригаду швидкого реагування НГУ.

У нього залишилися дружина і син.

Дивіться також: Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151013
 
 
 Топ коментарі
 
Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 1944 Спочивай з миром, козаче. Дякую
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Мені останнім часом дорікають відсутністю оптимізму, але я просто констатую факт свідомої призупинки процесу державотворення поколінням сучасників.
А такі шанси не надаються часто, згадайте - ще на початку року ми на повному серйозі говорили про заявку до ЄС в 2024 і про ПДЧ, а тепер соромимось читати про себе в європейській пресі та спостерігаємо становлення кривого поліцейського режиму.
Як казав хтось з великих бісмарків: "Хто замість ідентичності обирає дешеві тарифи - не отримує ні тарифів, ні ідентичності", тому розплата за нехтування фундаментальними засадами нації неминуча, і добре буде, якщо візьмуть лише грошима.
Оптимізм же полягає в тому, що ми не останні українці в історії, та до ганьби встигли все-таки явити свою гідність, а це лишає шанси нащадкам на справжню державність, без слуґ і ґідрантів.
Ну і ми ще поборемося, звісно, в цьому хаосі зради і збитих орієнтирів, "боги вимагають битися завжди, а йомсвікінги ще живі"
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Царство Небесне загиблому українцю.
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Вчора кілька разів просив адміна виправити помилку - українською мовою прізвище - Марків.
Російською має бути - Маркив.
Так і не виправили... Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 7237
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Да, Маркив это украинская фамилия, а не русская Марков.
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Погибший Александр однофамилец Маркива, которого судят в Италии.

"Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива."

https://censor.net.ua/photo_news/3139753/rossiyiskiyi_sled_v_italyanskom_senate_obsudili_delo_markiva_fotoreportaj
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 Антон Татарніков
День добрый. Фамилия - Марков. Так в реестре и есть подтверждение побратима, с которым служил Олександр, что он Марков. Українською - Марків.
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а як хвамілія оттого главсанврача кацапського?
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а 16-ий міністер охорони здаровля в Україні?
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Мені останнім часом дорікають відсутністю оптимізму, але я просто констатую факт свідомої призупинки процесу державотворення поколінням **********.
А такі шанси не надаються часто, згадайте - ще на початку року ми на повному серйозі говорили про заявку до ЄС в 2024 і про ПДЧ, а тепер соромимось читати про себе в європейській пресі та спостерігаємо становлення кривого поліцейського режиму.
Як казав хтось з великих бісмарків: "Хто замість ідентичності обирає дешеві тарифи - не отримує ні тарифів, ні ідентичності", тому розплата за нехтування фундаментальними засадами нації неминуча, і добре буде, якщо візьмуть лише грошима.
Оптимізм же полягає в тому, що ми не останні українці в історії, та до ганьби встигли все-таки явити свою гідність, а це лишає шанси нащадкам на справжню державність, без слуґ і ґідрантів.
Ну і ми ще поборемося, звісно, в цьому хаосі зради і збитих орієнтирів, "боги вимагають битися завжди, а йомсвікінги ще живі"
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Царство Небесне загиблому українцю.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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