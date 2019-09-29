 Обухів завтра попрощається з бійцем Нацгвардії Олександром Марківим, смертельно пораненим на Світлодарській дузі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олександр Марків у 2003 році закінчив Академію ДПС в Ірпені (фінансове право), в 2007 році - МАУП (облік і аудит).
Захоплювався військовою історією, був членом клубу військово-історичної реконструкції "Повстанець" (Київ). Учасник Революції Гідності. З березня 2014 року до лютого 2015 року служив у 72-й ОМБр командиром взводу. Брав участь у бойових діях поблизу Амвросіївки, Зеленопілля, Гранітного.
З 2016 року пройшов відбір у бригаду швидкого реагування НГУ.
У нього залишилися дружина і син.
Російською має бути - Маркив.
Так і не виправили...
"Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива."
https://censor.net.ua/photo_news/3139753/rossiyiskiyi_sled_v_italyanskom_senate_obsudili_delo_markiva_fotoreportaj
Приклад:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Марков_Іван_Анатолійович
А такі шанси не надаються часто, згадайте - ще на початку року ми на повному серйозі говорили про заявку до ЄС в 2024 і про ПДЧ, а тепер соромимось читати про себе в європейській пресі та спостерігаємо становлення кривого поліцейського режиму.
Як казав хтось з великих бісмарків: "Хто замість ідентичності обирає дешеві тарифи - не отримує ні тарифів, ні ідентичності", тому розплата за нехтування фундаментальними засадами нації неминуча, і добре буде, якщо візьмуть лише грошима.
Оптимізм же полягає в тому, що ми не останні українці в історії, та до ганьби встигли все-таки явити свою гідність, а це лишає шанси нащадкам на справжню державність, без слуґ і ґідрантів.
Ну і ми ще поборемося, звісно, в цьому хаосі зради і збитих орієнтирів, "боги вимагають битися завжди, а йомсвікінги ще живі"